Овечкин, Малкин и другие. В Америке назвали игроков, которые разочаровывают в сезоне НХЛ

Регулярный чемпионат НХЛ, в котором запланировано 56 матчей, стремительно движется к своей середине — большинство команд пересечёт эту линию на нынешней неделе. Неожиданностей самого различного рода за минувшие два месяца было предостаточно, но, по старой традиции, наибольший интерес заокеанских журналистов вызывают различные рейтинги. Авторитетное североамериканское издание The Athletic подготовило собственный хит-парад самых разочаровывающих хоккеистов по итогам первой половины сезона, в котором можно встретить массу очень известных игроков.

Овечкин, Малкин, Гусев и Бобровский — в сборной разочарований НХЛ по версии The Athletic

«Это не список худших или наименее продуктивных хоккеистов. Мы учитываем массу ожиданий, будь то репутация, достигнутая планка, недавние результаты или всё вышеперечисленное. Эти игроки вступили в новый сезон с большими ожиданиями, которые изо всех сил пытались оправдать. Конечно, некоторые из них исправятся во второй половине и всё перевернут — в этом будет своё удовольствие», — так анонсирован данный рейтинг, который был собран по принципу обычной команды — по звеньям.

Нападение

Первая тройка: Тейлор Холл («Баффало») — Джефф Скиннер («Баффало») — Мика Зибанеджад («Рейнджерс»)

Холл, будучи самым известным игроком на рынке свободных агентов в межсезонье, удивил всех, подписав контракт со скромным «Баффало». Это имело определённый смысл, если бы Тейлор сыграл здорово, набрал кучу очков и претендовал бы на новый, долгосрочный договор. Нельзя сказать, чтобы Холл совсем провалился, но в 24 матчах на его счету только 2 гола и 16 очков.

Скиннеру потребовалось 20 матчей, чтобы забросить свою первую шайбу в сезоне, а наставник «Сэйбрз» Ральф Крюгер, казалось, предпочитает быть уволенным, нежели сказать что-то хорошее об игре форварда. Что же до Зибанеджада, то от него ждали продолжения прорыва, который был в прошлом сезоне — он должен был сделать шаг к статусу элиты НХЛ.

«Это катастрофа по двум направлениям: его возможное продление может стоить кучу денег, а кроме этого, заставляет задуматься о том, есть ли у «Рейнджерс» центр первого звена», — задаются вопросом журналисты The Athletic.

Вторая тройка: Александр Овечкин («Вашингтон») — Евгений Малкин («Питтсбург») — Зак Паризе («Миннесота»)

А вот это уже интересно: сразу двое россиян и заслуженный ветеран из команды Кирилла Капризова.



«Не то чтобы Овечкин был плох — с 18 очками в 20 матчах он является лучшим бомбардиром команды. Но когда дело касается Александра, то мы ждём голов. Спустя год после очередной победы в гонке снайперов у Овечкина всего 8 голов, что ставит его на 58-е место в лиге, рядом с такими именами, как Фрэнк Ватрано и Эндрю Манджиапане. Добавьте к этому потерянное время из-за странной истории с нарушением протокола безопасности по коронавирусу, и тогда становится понятно, что у Александра есть законное место в этой сборной. Хотя я понимаю и почти гарантирую, что на этой неделе он сделает хет-трик, а может быть, и два», — отметил обозреватель Шон Макиндоу.

Уилсон отомстил за Овечкина! Подрался дважды, а одного соперника отправил в больницу В хоккей в этот вечер у «Вашингтона» сыграть не получилось.

Малкину ставят в вину неудачный старт регулярки: в субботу он всего второй раз за сезон набрал более одного очка за матч. «Его медленное начало заставило задуматься, не прошли ли его дни в качестве элитного игрока. Мы не можем знать наверняка, но Малкин слишком часто оказывался слишком медленным и неуклюжим. Но в последнее время он выглядит лучше, так что, возможно, это просто ошибка», — признал тот же Макиндоу.

Паризе стал одним из негативных сюжетов на фоне хорошего старта «Миннесоты» — в этом году на счету Зака только 3 заброшенных шайбы, а кроме этого, он попадал в запас.

Третья тройка: Мэтт Дюшейн («Нэшвилл») — Райан Джохансен («Нэшвилл») — Макс Доми («Коламбус»)

Наличие в сборной разочарований дуэта из «Нэшвилла», который проваливает нынешний чемпионат, удивлять не должно. Дюшейн в 23 матчах набрал только 8 очков, и не заработал ни одного балла с 13 февраля. Возможно, на его слабую игру влияла травма, но пока что каждый балл Мэтта стоит команде ровно $ 1 млн, что трудно назвать идеальной сделкой для клуба.

У Джохансена действует контракт, по которому он зарабатывает те же $ 8 млн за сезон. Он сыграл 17 матчей и набрал 7 очков, так что по средней эффективности он будет даже хуже Дюшейна. «Всё-таки у двусторонних центров одна из задач — это нападение», — такой вердикт выписали за океаном Джохансену.

Макс Доми набрал только 7 (3+4) очков в 27 матчах при показателе полезности «-15», а игровое время в последних матчах колебалось от 7 до 13 минут.

«Ты планируешь, а бог смеётся». Что стоит за слухами об обмене Малкина из «Питтсбурга» Каждый раз, когда Евгений играет не на высшем уровне, начинаются разговоры о смене команды. Но Лемье и Кросби против.

Четвёртая тройка: Никита Гусев («Нью-Джерси») — Алекси Лафренье («Рейнджерс») — Тони Манта («Детройт»)

Гусев здорово сыграл в прошлом году, создав определённый ажиотаж вокруг своего имени, но в нынешнем регулярном чемпионате на счету Никиты только 2 гола и 3 передачи в 16 матчах. «Казалось, он мог бы оправдать надежды и прибавить, но пока этого не произошло. Он застрял на пяти очках, но даже они были добыты во многом за счёт везения. Их большая часть была набрана, когда у соперника не было в воротах голкипера», — отметил обозреватель Шон Макиндоу.

У Энтони Манты на счету только 10 очков в 25 матчах и лишь один балл в последних 10 встречах. А что же касается самого раскрученного новичка сезона Лафренье, то от первого номера драфта ожидания всегда очень высоки. Он движется в правильном направлении, на прошлой неделе на его счету был первый матч, когда он набрал более 1 очка, но пока он даже близко не является претендентом на «Колдер Трофи» (у лидера спора новичков Кирилла Капризова 19 очков, у Лафренье — 7).

Оборона

Эрик Карлссон («Сан-Хосе») — Сет Джонс («Коламбус»)

Миро Хейсканен («Даллас») — Оливер Экман-Ларссон («Аризона»)

Джош Морриси («Виннипег») — Джейкоб Труба («Рейнджерс»)

У главного героя рейтинга среди защитников Эрика Карлссона на счету только 1 гол и 7 передач в 19 матчах, хотя его многомиллионный контракт действует ещё 6 лет. Сет Джонс прибавил по ходу сезона, но 8 из 13 его очков были набраны за счёт вторых передач. Экман-Ларссон не забил ни одного гола в 15 матчах, и для защитника, который зарабатывает $ 8,2 млн за сезон, он мог бы играть более серьёзную роль в команде.

Вратари

Кэри Прайс («Монреаль»)

Автор The Athletic не постеснялся поместить в этот антирейтинг главного канадского стража ворот. «Можно по-разному крутить цифры, но самый высокооплачиваемый вратарь в лиге в этом году не очень хорош. Это уже стоило работы тренеру вратарей и стало важным фактором в увольнении Клода Жюльена. У «Канадиенс» есть надёжный сменщик в лице Джейка Аллена, но трудно представить, чтобы «Монреаль» за что-то боролся, если бы их голкипер с окладом в $ 10,5 млн не соответствовал своей репутации одного из лучших в лиге. Пока что он и близко её не оправдывает», — отметил Шон Макиндоу.

Сергей Бобровский («Флорида»)

Про неудачную игру Бобровского говорили многие, поэтому появление российского стража ворот в сборной разочарований выглядит вполне логично.

«Если бы кто-то вам сказал, что «Флорида» проведёт один из лучших стартов в своей истории, вы бы подумали, что Сергей Бобровский вернул себе свою игру. Но её пока не видно, несмотря на 8 побед в 14 матчах. Он отражает 90% бросков, что равняется его прошлогоднему показателю, и этого едва достаточно для того, чтобы быть бэкапом на подстраховке. Это заставляет задуматься, насколько хороши могут быть «пантеры», если он когда-то вернёт себе свою боевую форму. С другой стороны, возможно, эти времена просто прошли», — считает Макиндоу.

Мэтт Мюррей («Оттава»)

Бывший герой «Питтсбурга» показывает ужасную статистику в «Оттаве». Его меняли пять раз, и трижды он пропускал по 6 голов и больше. Да, перед ним играет очень молодая и неопытная команда, но в том и был смысл приглашения обладателя Кубка Стэнли, чтобы своим хладнокровием компенсировать ошибки молодёжи.