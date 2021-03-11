Обыватель, сорвавший джекпот. Почему «Автомобилист» никак не может стать топ-клубом КХЛ

«Автомобилист» завершил ещё один сезон, в котором не смог сделать шаг вперёд. Уральская команда сделала заявку на попадание в элиту КХЛ ещё в 2016 году, когда в клуб в роли президента пришёл уральский олигарх Андрей Козицын. Но за 5 лет «Автомобилист» так и не избавился от статуса крепкого середняка нашей лиги, который за ним закрепился ещё до прихода больших денег УГМК. Да, у екатеринбуржцев был сезон-2018/2019, в котором они выиграли регулярку в Восточной конференции, но результаты в плей-офф — это просто провал для клуба с амбициями. Лишь одна выигранная серия плей-офф из пяти, лишь 9 побед в 29 кубковых встречах. И это при том, что платёжка «Автомобилиста» в эпоху до потолка зарплат прилично вылезала за 1 млрд рублей, а после «уравниловки» имеет тот же размер, что и у признанных грандов Востока — «Ак Барса», «Авангарда», «Салавата», «Магнитки».

«Автомобилист» стал намного богаче, хоккеисты из Екатеринбурга прописались на первых строчках рейтингов самых высокооплачиваемых игроков КХЛ, но никакого улучшения спортивных результатов не произошло. Второй раунд плей-офф — потолок, да и то далеко не всегда достижимый. По другим параметрам уральцы за это время тоже не приблизились к почётному звания топ-клуба. Работа с болельщиками, качество телевизионной картинки из КРК «Уралец», освоение медиапространства — всё это остаётся на весьма среднем уровне. Не спешат в «Автомобилисте» и проводить стилевой ребрендинг, хотя та же эмблема клуба давно устарела.

«Непрекращающийся беспредел». «Автомобилист» считает, что его засуживают в плей-офф Но действует не как подобает топ-клубу, а публикует скандальную статью уровня детского сада.

«Автомобилист» всё больше напоминает заштатного обывателя, случайно сорвавшего джекпот в лотерее. Деньги появились, но как сделать так, чтобы они работали, он не знает и тратит их бездумно, не становясь от этого лучше ни в чём. Это комплексная проблема уральского клуба, существующая уже пятый год. «Автомобилисту» не хватает команды сильных менеджеров, которые бы эффективно расходовали финансы спонсора, превращая клуб в действительно серьёзную, успешную, солидную организацию. Это, конечно, камень и в огород самого Козицына, который, будучи президентом клуба, несёт ответственность за управление всеми процессами. И шпилька в сторону спортивного директора Олега Гросса, за пять лет не сумевшего собрать команду, способную на стабильной основе проходить хотя бы первый раунд плей-офф. И укор другим людям из руководства, работа которых по улучшению имиджа и статуса «Автомобилиста» совсем не видна. Такое ощущение, что в уральском клубе выбрали путь ЦСКА, сконцентрировавшись только лишь на спортивном сегменте. Но у «армейцев» есть результат, и он маскирует излишне консервативный подход к существованию красно-синего клуба. А вот боссам «Автомобилиста» крыть свою пассивность совершенно нечем.

Олег Гросс Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

В сезоне-2020/2021 для «Автомобилиста» не изменилось ничего. Снова огромные траты на игроков и тренера, и снова итоговый провал. Да, в плей-офф уральцы показали неплохой хоккей, приятно удивили на контрасте с финишем регулярки и проиграли в мелочах гораздо более системному, организованному и сыгранному «Авангарду».

Но проблема в том, что «Автомобилист» не должен был занимать седьмое в конференции и в первом же раунде встречаться с одним из фаворитов Востока, надеясь лишь на собственное чудесное преображение. Поэтому при оценке итогов сезона нельзя опираться лишь на игру команды в кубковых матчах.

В чём главная причина провала «Автомобилиста» в чемпионате-2020/2021? На мой взгляд, основная проблема во взаимодействии тренерского штаба и хоккеистов. Билл Питерс показал себя неплохим тактиком и смог привить екатеринбуржцам определённый стиль, но ему не хватило опыта оперативного управления российской командой. Что, в общем-то неудивительно, ведь Питерс лишь первый год отработал в нашей стране.

У «Автомобилиста» не чувствовалось жёсткой тренерской руки, поэтому команда провела волнообразный чемпионат. Осенью, например, у уральцев многое получалось: мощная, агрессивная, быстрая игра, сверкающая атака, которая тогда была лучшей в КХЛ, сильное большинство. «Автомобилист» редко проигрывал в основное время и ещё реже уходил со льда, забросив менее трёх шайб. Потом наступил кризис, и у него было несколько причин.

Во-первых, очевидно, что Питерс ошибся с физподготовкой, и в определённый момент команда просто встала. Вероятно, канадец, привыкший в НХЛ, что все хоккеисты сами себя готовят к чемпионату летом, провёл лёгкую общую предсезонку, у которой был мгновенный позитивный эффект, но крайне неприятное стратегическое послевкусие. Тут Питерсу должны были помочь и подсказать ассистенты Герман Титов и Евгений Шалдыбин, прекрасно знакомые с российскими реалиями, но помощники канадца с этой функцией не справились. Проблема с физикой, кстати, осталась с «Автомобилистом» до конца сезона, и в серии с «Авангардом» мы чётко видели разницу между командами в этом аспекте.

Билл Питерс Фото: Антон Басанаев, photo.khl.ru

Во-вторых, Питерса подвела разница в менталитете между ним и русскими игроками. Канадский специалист исповедует либеральный стиль общения с подопечными, он из тех, кто после ошибки не «напихает» на скамейке, а подбодрит или даже переведёт всё в шутку. Питерс — хороший полицейский. Но в русской команде нельзя без полицейского плохого. Когда игроки «Автомобилиста» столкнулись с проблемами после пары удачных осенних месяцев, они не стали с ними бороться и поплыли по течению. А зачем бороться, если деньги по многомилионным контрактам перечисляются исправно, а команда, хоть и валится, но всё равно идёт в зоне плей-офф? В «Автомобилисте» не нашлось ни авторитетного человека в пиджаке, ни сильного лидера в раздевалке, чтобы вправить мозги «жирным котам». Павел Дацюк, как мы узнали из интервью Коваржа, на эту роль не годится, а в тренерском штабе не обнаружилось добротных мотиваторов. Думаю, что сам Питерс в это время старался профессионально работать как ни в чём не бывало, но команда-то уже вышла из-под его контроля.

Вратарь «Автомобилиста» наехал на свою команду. В провале виноваты все, кроме Коваржа! Из интервью с чехом мы узнали, что в уральском клубе всё плохо. И чего хотел добиться Якуб?

Немного даже удивительно, что из кризиса, принёсшего 10 поражений подряд и место в нижней части кубковой восьмёрки, «Автомобилист» выбрался без каких-либо потрясений и отставок. Но вернулись уральцы с изменившейся тактикой, Питерс сумел показать гибкость. От искромётной, напористой атаки не осталось и следа, «Автомобилист» стал играть с упором на оборону, и именно на отрезке с середины декабря по начало января Якуб Коварж и засушил большую часть из своих восьми «сухарей» в сезоне.

Однако прошло немного времени — и «Автомобилист» настигла новая волна, снова негативная. Регулярку уральцы закончили с девятью поражениями в 13 последних встречах, при этом играли в этих матчах екатеринбуржцы в совсем уж непонятный хоккей.

Результаты матчей «Автомобилиста» в сезоне-2020/2021.

Вот в этом и вся беда. У «Автомобилиста» был достаточно сильный, умный специалист у руля со своим видением хоккея и разнообразной тактикой. У «Автомобилиста» был интересный, разноплановый состав. Но у «Автомобилиста» не было синтеза между этими явлениями. Питерс часто не мог достучаться до игроков, игроки часто не слышали или не хотели слышать тренера. В плей-офф уральцы собрались, местами показывали отличную игру, но вот этих наработанных связей по линии «наставник-подчинённый» «Автомобилисту» для прохода «Авангарда» и не хватило. «Ястребы» прошли соперника за счёт системности, о которой в первый год Питерса в Екатеринбурге приходилось только мечтать.

Кто в этом виноват? На мой взгляд, в русской команде, которой руководит иностранный специалист, ключевую роль играют помощники тренера. Они пытаются нивелировать языковой и ментальный барьер, они осуществляют коммуникацию. И в «Автомобилисте» образца сезона-2020/2021 русскоязычные помощники Питерса сработали отвратительно, не сумев за хоккейный год наладить нормальную связь между коучем и хоккеистами.

Герман Титов и Билл Питерс Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Считаю, что Питерсу нужно дать ещё один шанс в Екатеринбурге. К тому же, у него есть действующий контракт. Билл показал себя вдумчивым, идейным тренером и гибким тактиком, а ещё специалистом, который ко всем хоккеистам относится одинаково и способен на нестандартные решения. Например, при Питерсе второй шанс в КХЛ получил Дмитрий Жукенов, а Александр Щемеров из екатеринбургского изгоя и хоккеиста Вышки превратился в защитника первой пары, незаменимого при розыгрыше большинства. При этом в конце сезона на трибуне и в запасе прописались раскрученные и недешёвые Алексей Василевский, Захар Арзамасцев, Дэн Секстон. Потому что их игра была совсем не так эффектна, как цифры в контракте.

Руководителям «Автомобилиста» не нужно трогать Питерса, но у них есть масса другой работы. Во-первых, серьёзно отнестись к тем вещам, о которых я писал в самом начале материала. Без профессиональной управленческой команды успех к уральцам никогда не придёт. Во-вторых, найти Питерсу сильных помощников. Таких, которые поставят игру в обороне. Таких, которые будут отвечать за работу спецбригад. Таких, которые смогут наладить коммуникацию между главным тренером и игроками. Герман Титов, как мы увидели, ни на одну из этих ролей совершенно не годится. В-третьих, грамотно подойти к комплектованию состава на следующий чемпионат. Вопросов к хоккеистам по ходу сезона было великое множество: сдал Коварж, что-то произошло с Василевским и Голышевым (а у них контракты до 2023 года), во второй половине чемпионата растворился Макеев, в плей-офф разочаровали все легионеры, кроме Мэйсека и Хольцера. С кем-то «Автомобилисту» нужно расставаться путём расторжения соглашения (раз уж в России есть такая практика) или обмена, кому-то просто не предлагать новый контракт.

Но, по моему убеждению, в составе этого «Автомобилиста» было предостаточно мастерства и баланса, чтобы показывать лучший результат. Не хватило психологической и ментальной работы с хоккеистами по всем фронтам, и вот в этом уральцам надо добавлять прежде всего. В противном же случае, при новом наборе игроков екатеринбуржцы столкнутся с такими же трудностями, и через год мы снова будем рассуждать, почему «Автомобилист» не оправдал ожиданий и вложенных средств.