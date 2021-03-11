«Ак Барс» попадёт на «Салават»? Расклады на второй раунд плей-офф КХЛ

Накануне определились пары полуфиналистов Западной конференции. Анонсируем западные противостояния и рассказываем, какие варианты соперничества возможны в Восточной конференции, где выявить сильнейшего в первом раунде осталось лишь «Металлургу» и «Барысу».
Западная конференция
ЦСКА (1) – «Локомотив» (4)
Многие будут внимательно понаблюдать за дуэлью двух системных тренеров – Игоря Никитина и Андрея Скабелки. В последний раз команды встречались друг с другом в плей-офф сезона-2016/2017. Тогда на стадии полуфинала конференции «железнодорожники» оказались сильнее – 4-2. Но с тех пор многое изменилось. Ярославцы, взявшие убедительный реванш у «Йокерита» за поражение в прошлом плей-офф, готовы к битве с лучшей командой регулярного чемпионата, не заметившей в первом раунде «Спартак».
Особый интерес вызывает дуэль вратарей. У ЦСКА великолепно отыграл швед Ларс Юханссон, пропустивший от спартаковцев всего дважды за всю серию. У «Локомотива» не менее круто выглядел канадец Эдди Паскуале. В его ворота забросили на одну шайбу больше. В составе ярославцев разыгрались легионеры, а финна Теэму Пулккинена, выменянного у московского «Динамо», не остановить. У «армейцев» в хорошей форме канадский форвард Брендан Лайпсик и российский центральный нападающий Максим Шалунов, трижды огорчивший «Спартак».
Расписание матчей: 17, 19, 21, 23, 25*, 27*, 29* марта
*в случае необходимости
СКА (2) – «Динамо» Москва (3)
Ещё одна серия, от которой можно ожидать любого исхода. Дело в том, что в регулярном чемпионате динамовцы выиграли у «армейцев» во всех четырёх матчах, а настоящим злым гением СКА стал форвард «Динамо» Дмитрий Кагарлицкий, постоянно напоминавший о себе заброшенными шайбами. Бело-голубые набрали больше очков, но стали третьими, так как СКА выиграл свой дивизион, а «Динамо» – нет.
Но в плей-офф всё начинается с чистого листа. Наоборот, на «Динамо» может лежать определённый психологический груз, поэтому о прошлых матчах нужно забыть и целиком сосредоточиться на предстоящих играх. Многое будет зависеть от Вадима Шипачёва и Дмитрия Яшкина, но и другие динамовские звенья в серии с «Северсталью» выглядели неплохо. Истинной мощи ЦСКА мы ещё не видели, потому что в противостоянии со «Спартаком» красно-синие совершенно не напрягались и экономили силы для более напряжённых встреч.
Расписание матчей: 18, 20, 22, 24, 26*, 28*, 30* марта
Восточная конференция
Кто уже вышел в полуфинал конференции: «Ак Барс», «Авангард», «Салават Юлаев».
На данный момент известны три участника двух полуфиналов Восточной конференции. «Ак Барс» выиграл у «Торпедо» в четырёх матчах, «Авангард» и «Салават Юлаев» вышли в следующий раунд, проведя по пять встреч.
Итак, какой расклад по Востоку, кто и с кем может сыграть в полуфиналах? Вариантов несколько. В случае, если магнитогорский «Металлург» дожмёт «Барыс» и возьмёт верх в серии, болельщики насладятся «зелёным дерби». И это, конечно, будет сверхожидаемое событие и вишенка на праздничном торте.
Если же случится чудо и «Барыс» каким-то образом вытащит серию с «Магниткой», то будучи самой низкой по посеву командой (шестое место в регулярке) сыграет со ставшим первым «Ак Барсом». В свою очередь «Авангард» встретится с «Салаватом» и постарается взять реванш за поражение в первом раунде прошлогоднего плей-офф. Кубок Гагарина тогда так и не смогли разыграть из-за пандемии коронавируса и приостановке спортивных мероприятий.
Расписание матчей серии с участием «Ак Барса» (1): 17, 19, 21, 23, 25*, 27*, 29* марта.
Расписание матчей серии с участием «Авангарда» (2): 18, 20, 22, 24, 26*, 28*, 30* марта.
- 11 марта 2021
-
23:00
-
22:10
-
21:27
-
20:56
-
20:49
-
20:39
-
20:31
-
20:20
-
20:15
-
20:10
-
20:05
-
20:00
-
19:51
-
19:46
-
19:23
-
19:03
-
18:53
-
18:21
-
17:47
-
17:27
-
16:44
-
16:15
-
15:30
-
14:45
-
14:42
-
14:39
-
14:38
-
14:31
-
14:05
-
14:02
-
13:40
-
13:15
-
12:51
-
12:36
-
12:20