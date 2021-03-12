«Предел Капризова – только небо». Интервью с американским экспертом по НХЛ и «Миннесоте»

Кирилл Капризов – одна из главных сенсаций этого сезона НХЛ. Зашёл в «Миннесоту» как влитой, идёт на первом месте по очкам среди новичков лиги, является лучшим бомбардиром своей команды и не перестаёт восхищать каждый раз, когда выходит на лёд.

«Чемпионат» связался с обозревателем The Athletic Майклом Руссо, который пишет о «Миннесоте» больше 15 лет, и поговорил с ним о том, как преобразилась команда с появлением Капризова, как поменялись настроения в раздевалке, когда россиянину найдут качественного центра и есть ли у него конкуренты в борьбе за «Колдер Трофи».

Статистика Кирилла Капризова в сезоне НХЛ-2020/2021.

«Игра Капризова заражает команду, все пытаются играть красиво»

— Капризова пытались привезти в НХЛ многие генеральные менеджеры «Миннесоты». К нему ездили в Россию на встречу, писали ему письма на плохом русском языке. Можно ли сказать, что Билл Герин вытянул счастливый билет или просто пришло время?

— Пришло время. Он продлил контракт в КХЛ, и так удачно сложилось, что Герин стал новым генменеджером, когда соглашение Кирилла подошло к концу. Думаю, Кирилл изначально рассчитывал приехать в 2020 году, к сожалению, «Миннесота» не смогла заиграть его в плей-офф в прошлом сезоне. Но он сразу влился в команду и с первых дней выглядел как настоящая звезда. Он оправдывает все надежды «Миннесоты» и её болельщиков и, кажется, его предел в НХЛ – только небо.

Фото: Getty Images

— Есть ощущение, что Кирилл меняет представление о «Миннесоте» в лиге, превращает её из скучной команды в зрелищную, за которой хочется следить.

— Так и есть. Раньше любители хоккея, болельщики других команд вряд ли стали бы смотреть матч «Миннесоты» на федеральном канале. В этом году всё иначе. Капризов даёт повод смотреть матчи «Миннесоты» не только её болельщикам, но и всем остальным. Он в каждой смене заставляет фанатов вскакивать со своих мест. Это очень умный игрок с невероятным видением игры, который стремительно действует с шайбой. И его игра заражает всю команду.



Сейчас «Миннесота» много забивает, ребята пытаются играть красиво, даже те, кто раньше о таком и не думал. Его живой весёлый характер передаётся всей раздевалке, партнёры и болельщики его обожают. Думаю, всё будет становиться только лучше, по мере того как на арену будут пускать больше болельщиков и больше людей смогут постоянно смотреть за его игрой вживую.



— То есть не только он показывает зрелищный хоккей, но и вся команда старается не отставать?

— Именно, команда стала гораздо более зрелищной, всё больше игроков смотрят, как он играет, и стараются повторять. Плюс в команде появилась конкуренция между Кириллом и ещё одной молодой звездой – Кевином Фиалой. Ощущение, что Фиала в каждом матче старается сделать что-то эффектное, потому что он видит, как это делает Капризов. Такой конкуренции в прошлые годы не было.



— То есть они помогают друг другу расти?

— Точно. И это здоровая конкуренция, между ними нет неприязни или зависти. Они просто смотрят друг на друга и соревнуются, кто сможет лучше. И некогда скучная команда теперь становится интересной и захватывающей. Внезапно у «Миннесоты» появились мастерство, скорость, яркая атака. Начиная с 18 февраля никто в НХЛ не забивает больше «дикарей», в прошлые годы такого не было.



— Как с приходом Капризова изменились настроения в команде?

— Он учит ребят русским словам, они общаются друг с другом. Все его обожают. На прошлой неделе он зашёл в раздевалку, а там все в футболках с его изображением, это лучше всего говорит о том, как его уважают в команде. Капитан «Миннесоты» Джаред Сперджен даже пошутил, что уже 10 лет в команде, а для него футболки никто не сделал. Кирилл – очень жизнерадостный и славный парень, всё время смеётся, улыбается.

В «Миннесоте» никогда не было много русских, на моей памяти здесь играли только Илья Брызгалов и Андрей Зюзин. Он приехал в организацию, где вообще нет русскоговорящих, но всё равно излучал уверенность и старался общаться со всеми. Люди это уважают и ценят, игроки ставят себя на его место и понимают, насколько это трудно.

Российские звёзды месяца в НХЛ. Василевский тащил, Сергачёв и Капризов творили красоту NHL.com/ru и «Чемпионат» запускают новый спецпроект по определению трёх российских звёзд месяца. Начинаем с февраля.

«У Кирилла могло быть больше очков, но партнёры не всегда готовы к его невероятным передачам»

— Не думаете, что впечатляющие результаты Кирилла немного обманчивы, ведь большинство очков он набирает с не самыми сильными командами?

— Дивизионы в этом году полностью перетасовали, но не думаю, что его результаты обманчивы. Он был бы так же хорош, даже если бы постоянно играл против топ-клубов. Да, у него пока не так много очков в играх с «Вегасом», но он забивал «Колорадо», создавал шансы у ворот «Вегаса». По правде говоря, у него могло быть гораздо больше очков, но партнёры не всегда ждут его невероятные передачи. Играешь с Капризовым, будь готов к тому, что он сотворит что-то потрясающее. Это не вина Кирилла, что многие в команде не готовы к этому. Он поймёт, что пока его партнёры не будут способны завершать комбинации, ему надо больше бросать самому, потому что бросок у него великолепный.



— Как раз недавно он пообещал больше бросать. Однажды Панарин, когда еще играл в «Коламбусе», говорил, что партнёры ему не пасуют, поэтому приходится самому раздавать передачи. У Капризова та же ситуация, или, может, он старается брать на себя больше ответственности, понимает, что должен обеспечивать результат?

— Наверное, ему придётся понять, что он должен быть человеком, который забивает, если это не делают его партнёры. Но я согласен, Капризов хочет быть игроком, который решает исходы матчей. И раздавать голевые передачи ему нравится не меньше, чем забивать самому.

На него любо-дорого смотреть, он столько всего умеет – выдающееся катание, видение, мастерство, рабочая этика. Поэтому я думаю, он ещё долгое время будет особенным игроком. Для меня будет шоком, если он не выиграет «Колдер Трофи», конечно, если обойдётся без травм.



— Интересно, что бы вытворял Капризов, будь у него по-настоящему звёздный центр.

— Согласен. Думаю, это главная задача Герина, найти центров для Капризова и Фиалы. Никто не хочет, чтобы они разочаровывались. Наверное, они сейчас и выступают в роли ассистентов, потому что их «кормить» передачами некому. Хотя вот Цукарелло сыгрался с Капризовым, он как раз отдаёт ему шайбу под бросок.



Главная задача на ближайшие пару лет – приобрести настоящего центра первого звена или надеяться, что кто-то из молодёжи дорастёт до этого уровня, например, Хуснутдинов или Марко Росси. Но они ещё очень молоды, а Хуснутдинов, наверное, приедет в Северную Америку только через пару лет. Ради душевного равновесия Кирилла ему, конечно, нужен центр.



— Странно, что руководство «Миннесоты» раньше не задалось этим вопросом.

— Согласен, центральная линия у них слабая, это большая проблема, которую надо решать. Может, они думали, что Росси сходу заиграет в основе? Но у него возникли проблемы с сердцем после коронавируса.

У Капризова 20-е очко в сезоне! Отклеился от соперника и с неудобной вонзил шайбу в сетку Кирилл продолжает гонку за «Колдер Трофи», а «Миннесота» скоро может стать лидером дивизиона.

«Капризову надо дать большой контракт. Переплатить сейчас, чтобы он не ушёл через пару лет»

— Капризов станет поворотным моментом для клуба, человеком, который однажды сможет привести «Миннесоту» к Кубку Стэнли?

— Уверен. Он невероятно хорош, теперь надо окружить его хорошими игроками, чтобы они развивались вместе. Главное, чтобы он был счастлив. Ещё на три года права на Капризова у «Миннесоты», и этим летом надо подписать с ним долгосрочный контракт, сделать так, чтобы он надолго остался в команде, а не ушёл через пару лет. Чтобы это сделать, надо показать ему, что у «Миннесоты» есть долгосрочные перспективы на победу и что он станет её важной частью.



Кажется, ему здесь нравится, а ведь это непростое время для приезда в Северную Америку. У нас продолжается пандемия, в Миннесоте действуют очень строгие ограничения – везде надо носить маску, особо никуда не сходишь. Игроки НХЛ могут выбираться только на арену, а потом должны ехать домой, даже в гости ходить нельзя. На выездах нельзя покидать отель. Представьте, он 23 года ждал переезда в Северную Америку, а теперь даже не может по-настоящему открыть её для себя. Но он справляется, что говорит о его зрелости.



— Думаете, следующий контракт будет на восемь лет?

— На месте «Миннесоты» я бы подписал его на восемь лет. Клубу нет смысла давать контракт на небольшой срок, после которого он станет свободным агентом и сможет уйти в другой клуб. А он может не захотеть пойти на долгосрочное соглашение, ведь за пару лет он должен вырасти в суперзвезду НХЛ, которая может получать огромные деньги.



Наверное, «дикарям» придётся переплатить ему сейчас и дать ему контракт в расчёте на то, что он станет суперзвездой. На месте Билла Герина я начал с контракта на восемь лет, но точно не меньше, чем на пять. Наверное, придётся дать ему зарплату $ 7-8 млн в год, несмотря на то что пока он не играет на эти деньги.



— Кирилл появился в НХЛ в непростое время, когда финансовая ситуация крайне сложная. У вас нет опасений, что тот самый «доллар Билл» заманит Капризова обратно в Россию, пока у вас всё не устаканится?

— Нет, ему и здесь заплатят. Думаю, он хочет играть в НХЛ и сам понимает, что у него здесь всё получается. Ему точно заплатят – что бы он ни попросил у «Миннесоты», уверен, он это получит. Конечно, не $ 12 млн в год, но он будет зарабатывать большие деньги.



— Возможно, и сама «Миннесота» теперь станет более привлекательна для других хоккеистов.

— Да, раньше это был не самый привлекательный клуб не только для свободных агентов, но и для федерального ТВ. «Миннесоте» так долго не давали провести Зимнюю классику только потому, что NBC и НХЛ сомневались, что это событие привлечёт внимание всей страны. Теперь они не сомневаются, потому что здесь появились Фиала и Капризов. Уверен, свободные агенты тоже будут смотреть на «Миннесоту» и думать, что не прочь поиграть с Капризовым.