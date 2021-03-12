«Хлеб взошёл!» Панарин возвращается после обвинений — НХЛ даже не начинала расследование

«Сейчас Панарин вне состава, но, возможно, завтра всё изменится», — такую фразу сказал главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн утром 10 марта, комментируя затянувшийся «отпуск» Артемия, вызванный известными причинами. Тогда многие восприняли эту фразу как дежурную — дескать, в НХЛ так всегда принято говорить, когда ничего конкретного не знаешь. Но когда наступило это самое завтра, удивительным образом ситуация прояснилась… «Привет, Хлебушек!» — таким сообщением поприветствовала возвращение Панарина пресс-служба «синерубашечников» в официальном «твиттере» клуба. После этого стало ясно — Панарин действительно возвращается.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Рейнджерс».

«Ребята словно помолодели, увидев Панарина»

История, которая начиналась таким громким скандалом, да ещё и с явным политическим подтекстом, рискует быть просто «слитой», как будто ничего и не было. Артемий, пропустивший с десяток матчей, вернулся к тренировкам вполне буднично, обыденно, так и не прокомментировав слова Андрея Назарова о якобы произошедшем инциденте в Латвии десятилетней давности и не предприняв даже попыток оправдаться.



Панарин появился в расположении «рейнджеров» после двух с половиной недель отпуска, придя на командный завтрак в среду во время выезда «Рейнджерс» в Бостон. Наставник ньюйоркцев Дэвид Куинн сразу же исключил появление Панарина в матче против «Брюинз» в четверг, хотя такой соблазн у клуба наверняка был — это бы дополнительно подтвердило позицию «рейнджеров» и самого игрока, а заодно сместило бы акцент общественного внимания со слов и скандалов непосредственно на лёд. Однако ближайшей датой возвращения Хлебушка в состав считают субботу, когда «Рейнджерс» снова сыграет с «мишками».

Скандал с Панариным начал сомнительный блог в США. Там впервые появилась цитата Назарова Интервью с Андреем Назаровым вышло спустя четыре дня после первого упоминания истории с избиением девушки.

«Мы очень рады, что Артемий вернулся. Мы пока не полностью представляем, как он готов физически, поэтому говорить о том, когда именно он сыграет, преждевременно. Он только начал кататься, а я хочу сосредоточиться на том, чтобы он обрёл боевую форму. Конечно, все очень рады его присутствию. Ребята словно помолодели, увидев его, всем было очень приятно», — сказал Куинн. А обстановка на тренировке «синерубашечников» полностью подтвердила его слова.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Рейнджерс».

«Мы держали язык за зубами»

Осталось неизвестным, что делал Артемий на протяжении этих двух недель вынужденного отсутствия. Консультировался ли он с адвокатами, участвовал ли в каких-то других активностях, связанных со словами Андрея Назарова, ездил ли в Россию, контактировал ли с кем-то из представителей российской власти или просто пережидал бурю дома — всё это покрыто завесой тайны, и, очевидно, узнать об этом в ближайшем будущем будет нереально. С одной стороны, такой уход в глухую оборону и ни слова комментариев выглядит несколько странно, учитывая степень серьёзности обвинений в адрес Панарина и глобальность потенциальных неприятностей. С другой — за 16 истекших дней волна слухов и гнева утихла, а продолжения так и не последовало. «Хлеб снова взошёл!» — так охарактеризовала последние новости по данной теме газета New York Post.

Ни один из бывших партнёров Панарина по «Витязю» не подтвердил наличие скандального эпизода. Заокеанские игроки, которые тогда играли в подмосковной команде, выразили Артемию полную поддержку, а Михаил Анисин, присутствовавший на месте событий, отметил, что никаких ударов и разбитых лиц не было и в помине. Пресс-служба КХЛ заявила, что не получала каких-либо жалоб об инциденте в Риге в 2011 году, а Национальная хоккейная лига вообще отказалась проводить своё внутреннее расследование по данному вопросу — именно этот факт и позволил Панарину достаточно быстро и без лишнего шума вернуться к тренировкам с «Рейнджерс».

В России Панарина «заказали», а в Америке из него слепили жертву режима? Нюансы скандала Резонансная история уже обросла политикой, а НХЛ привычно занялась лицемерием.

Не появилась на поверхности сама пострадавшая в том инциденте девушка или её родственники (что странно), не нашлось записей с мобильных телефонов или камер видеонаблюдения, не было обнародовано никаких других свидетельств проступка игрока. И даже анонсированная одним из источников публикация «подлинного протокола и других материалов по делу Панарина» не состоялась. Если её так и не случится, то само «дело» просто рассыплется, а тактику поведения Артемия можно будет признать абсолютно верной.



«Мы слышали о том, что Артемий может присоединиться к нам в Бостоне. Все держали язык за зубами, но были взволнованы. Все счастливы снова видеть его в раздевалке», — сказал защитник «Рейнджерс» Джейкоб Труба, подтвердив, что возвращение Панарина готовилось как минимум с конца прошлой недели.

За время своего отсутствия форвард занимался на льду самостоятельно и достаточно часто разговаривал с главным тренером Дэвидом Куинном.

«Мы много общались, да, поэтому не было никакой необходимости в собраниях или чём-то подобном. У него прекрасные отношения со всеми партнёрами, он был в постоянном контакте с нами. Наши парни полностью на его стороне, а что там происходит — это никому не интересно. Все понимают ситуацию. Эмоциональное состояние Артемия тоже неплохое, несмотря на непростое время, которое он пережил. У него всё хорошо, он рад вернуться», — сказал Куинн.



Словом, если в ночь с субботы на воскресенье Панарин вернётся на лёд в форме «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче против «Брюинз», эту историю можно будет считать завершённой. Вот так выдержка, спокойствие и отсутствие резких слов позволили НХЛ и заокеанскому сообществу сохранить для хоккея русского форварда, в адрес которого с родины прилетела настоящая «бомба».