«Хлеб взошёл!» Панарин возвращается после обвинений — НХЛ даже не начинала расследование

«Сейчас Панарин вне состава, но, возможно, завтра всё изменится», — такую фразу сказал главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн утром 10 марта, комментируя затянувшийся «отпуск» Артемия, вызванный известными причинами. Тогда многие восприняли эту фразу как дежурную — дескать, в НХЛ так всегда принято говорить, когда ничего конкретного не знаешь. Но когда наступило это самое завтра, удивительным образом ситуация прояснилась… «Привет, Хлебушек!» — таким сообщением поприветствовала возвращение Панарина пресс-служба «синерубашечников» в официальном «твиттере» клуба. После этого стало ясно — Панарин действительно возвращается.
Видео можно посмотреть в «твиттере» «Рейнджерс».
«Ребята словно помолодели, увидев Панарина»
История, которая начиналась таким громким скандалом, да ещё и с явным политическим подтекстом, рискует быть просто «слитой», как будто ничего и не было. Артемий, пропустивший с десяток матчей, вернулся к тренировкам вполне буднично, обыденно, так и не прокомментировав слова Андрея Назарова о якобы произошедшем инциденте в Латвии десятилетней давности и не предприняв даже попыток оправдаться.
Панарин появился в расположении «рейнджеров» после двух с половиной недель отпуска, придя на командный завтрак в среду во время выезда «Рейнджерс» в Бостон. Наставник ньюйоркцев Дэвид Куинн сразу же исключил появление Панарина в матче против «Брюинз» в четверг, хотя такой соблазн у клуба наверняка был — это бы дополнительно подтвердило позицию «рейнджеров» и самого игрока, а заодно сместило бы акцент общественного внимания со слов и скандалов непосредственно на лёд. Однако ближайшей датой возвращения Хлебушка в состав считают субботу, когда «Рейнджерс» снова сыграет с «мишками».
«Мы очень рады, что Артемий вернулся. Мы пока не полностью представляем, как он готов физически, поэтому говорить о том, когда именно он сыграет, преждевременно. Он только начал кататься, а я хочу сосредоточиться на том, чтобы он обрёл боевую форму. Конечно, все очень рады его присутствию. Ребята словно помолодели, увидев его, всем было очень приятно», — сказал Куинн. А обстановка на тренировке «синерубашечников» полностью подтвердила его слова.
Видео можно посмотреть в «твиттере» «Рейнджерс».
«Мы держали язык за зубами»
Осталось неизвестным, что делал Артемий на протяжении этих двух недель вынужденного отсутствия. Консультировался ли он с адвокатами, участвовал ли в каких-то других активностях, связанных со словами Андрея Назарова, ездил ли в Россию, контактировал ли с кем-то из представителей российской власти или просто пережидал бурю дома — всё это покрыто завесой тайны, и, очевидно, узнать об этом в ближайшем будущем будет нереально. С одной стороны, такой уход в глухую оборону и ни слова комментариев выглядит несколько странно, учитывая степень серьёзности обвинений в адрес Панарина и глобальность потенциальных неприятностей. С другой — за 16 истекших дней волна слухов и гнева утихла, а продолжения так и не последовало. «Хлеб снова взошёл!» — так охарактеризовала последние новости по данной теме газета New York Post.
Ни один из бывших партнёров Панарина по «Витязю» не подтвердил наличие скандального эпизода. Заокеанские игроки, которые тогда играли в подмосковной команде, выразили Артемию полную поддержку, а Михаил Анисин, присутствовавший на месте событий, отметил, что никаких ударов и разбитых лиц не было и в помине. Пресс-служба КХЛ заявила, что не получала каких-либо жалоб об инциденте в Риге в 2011 году, а Национальная хоккейная лига вообще отказалась проводить своё внутреннее расследование по данному вопросу — именно этот факт и позволил Панарину достаточно быстро и без лишнего шума вернуться к тренировкам с «Рейнджерс».
Не появилась на поверхности сама пострадавшая в том инциденте девушка или её родственники (что странно), не нашлось записей с мобильных телефонов или камер видеонаблюдения, не было обнародовано никаких других свидетельств проступка игрока. И даже анонсированная одним из источников публикация «подлинного протокола и других материалов по делу Панарина» не состоялась. Если её так и не случится, то само «дело» просто рассыплется, а тактику поведения Артемия можно будет признать абсолютно верной.
«Мы слышали о том, что Артемий может присоединиться к нам в Бостоне. Все держали язык за зубами, но были взволнованы. Все счастливы снова видеть его в раздевалке», — сказал защитник «Рейнджерс» Джейкоб Труба, подтвердив, что возвращение Панарина готовилось как минимум с конца прошлой недели.
За время своего отсутствия форвард занимался на льду самостоятельно и достаточно часто разговаривал с главным тренером Дэвидом Куинном.
«Мы много общались, да, поэтому не было никакой необходимости в собраниях или чём-то подобном. У него прекрасные отношения со всеми партнёрами, он был в постоянном контакте с нами. Наши парни полностью на его стороне, а что там происходит — это никому не интересно. Все понимают ситуацию. Эмоциональное состояние Артемия тоже неплохое, несмотря на непростое время, которое он пережил. У него всё хорошо, он рад вернуться», — сказал Куинн.
Словом, если в ночь с субботы на воскресенье Панарин вернётся на лёд в форме «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче против «Брюинз», эту историю можно будет считать завершённой. Вот так выдержка, спокойствие и отсутствие резких слов позволили НХЛ и заокеанскому сообществу сохранить для хоккея русского форварда, в адрес которого с родины прилетела настоящая «бомба».
- 12 марта 2021
-
11:20
-
11:01
-
10:47
-
10:33
-
10:15
-
09:54
-
09:15
-
08:53
-
08:34
-
08:15
-
08:03
-
07:45
-
07:38
-
07:25
-
07:02
-
06:56
-
06:30
-
06:22
-
06:18
-
05:58
-
05:51
-
05:42
-
05:35
-
05:33
-
05:31
-
04:42
-
04:26
-
04:10
-
03:50
-
03:32
-
03:22
-
01:39
- 11 марта 2021
-
23:36
-
23:00
-
22:10