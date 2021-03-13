Первый хет-трик Капризова в НХЛ! Крутил соперников и забил голы-близнецы супербросками!

«Миннесота» ждала Кирилла 6 лет, и теперь награждена за своё терпение.

О том, что Кирилл Капризов изменил лицо «Миннесоты», которая долгое время считалась командой не самой привлекательной, с начала сезона говорили многие заокеанские эксперты. Лидерство Капризова в гонке за «Колдер Трофи» тоже не подвергалось сомнению, поскольку россиянин стабильно набирал очки, а временами и вовсе выдавал маленькие шедевры.

В домашнем матче с «Аризоной» Кирилл сделал ещё один шаг к тому, чтобы в самом ближайшем будущем стать звездой НХЛ. Капризов оформил свой первый хет-трик в энхаэловской карьере и сделал это блистательно — эффектно, красиво и мощно.

Первого гола в этой встречи пришлось ждать очень долго. На шестой минуте третьего периода Капризов завершил очень затяжную атаку «Миннесоты», сумев самостоятельно выбраться из угла площадки, удержать на дистанции обороняющегося Лоусона Круза, и хлёстко бросить с кистей.

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Это было только начало, потому что две с половиной минуты спустя Капризов забил гол-близнец, снова накрутив соперников вблизи их собственных ворот. На это раз всё произошло в более быстром темпе, и остановить Кирилла никто из «койотов» просто не успел: он получил передачу на входе в левый круг вбрасывания, объехал за спиной вратаря и с дальнего пятачка «зарядил» в сетку. Два суперброска Капризова — две шайбы в воротах голкипера «Аризоны» Эдина Хилла, но и это было ещё не всё.

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Для полного комплекта нужен был третий гол, и он был оформлен не в пустые ворота, как это часто бывает, а был полноценной заброшенной шайбой. На последней минуте третьего периода Капризов получил передачу от Матса Цуккарелло в левом круге вбрасывания, и «броском с колена» снова пробил Хилла. Итого для Кирилла в этом матче: 3 шайбы, 8 бросков и «+4» по показателю полезности.

«Предел Капризова – только небо». Интервью с американским экспертом по НХЛ и «Миннесоте» Обозреватель The Athletic Майкл Руссо считает, что уже летом «дикарям» нужно переподписать контракт с российским форвардом.

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В истории «Миннесоты» Кирилл стал вторым новичком, кто смог оформить хет-трик — первым был Джастин Фонтейн, кому удалось это сделать 9 января 2014 года, и это было тоже в матче с «Аризоной». Если же брать не только новобранцев, то Капризов — 16-й игрок «Уайлд», сумевший оформить «трюк со шляпой». С момента драфта Капризова «Миннесота» ждала много лет, пока форвард сможет приехать в расположение клуба НХЛ, став свободным от контрактных обязательств в России. Теперь «дикари» вознаграждены за терпение.