«Спартаку» — перестройка, «Автомобилисту» — застой? Что ждёт клубы, вылетевшие из плей-офф

Первый раунд Кубка Гагарина — 2021 завершён. В нём не случилось ни одного сюрприза, ни одной мини-сенсации: все вышесеянные клубы прошли дальше, а аутсайдеры своих серий дружно отправились в отпуск. Более того, этой весной был установлен своеобразный рекорд — впервые в истории КХЛ только одна пара в первом раунде доигралась до шестой встречи.

«Зелёное дерби» на Востоке и попытки «Динамо» и «Локомотива» сорвать «армейский» полуфинал Второй раунд плей-офф КХЛ обещает стать настоящим украшением сезона. Одна афиша ярче и интереснее другой.

Но не стоит говорить о том, что с введением жёсткого потолка зарплат ничего не изменилось. Эта реформа и не должны была наплодить сенсаций на старте плей-офф, так как она всего лишь уравняла возможности олигархов, но никак не подтянула к их уровню остальные клубы. Вполне логично, что в Кубке Гагарина сейчас остались те команды, которые упёрлись в этот самый потолок, зато уже начиная со второго раунда нас ожидает, пожалуй, самое интригующее зрелище за то время, как КХЛ стала подчиняться интересам ФХР. То есть, за шесть лет. На мой взгляд, сейчас каждую из восьми команд можно реально назвать фаворитом в борьбе за Кубок, и уже на стадии полуфиналов конкуренции я ожидаю равные, упорные и длинные противостояния.



Но сейчас поговорим о клубах, закончивших сезон. Разбираем, почему они вылетели так рано и что их ждёт дальше.

«Спартак»

Почему вылетели: по своей вине попали на мощный ЦСКА и не смогли ничего противопоставить системному, физическому и дисциплинированному хоккею «армейцев». В первом раунде «Спартак» выглядел лучше, чем в большинстве матчей регулярки, в стартовой встрече серии даже претендовал на победу, но не смог добавить к правильным эмоциям и настрою хотя бы маленькую толику реализации моментов. Впрочем, даже если «Спартак» забивал побольше голов, то ЦСКА всё равно бы без проблем прошёл подопечных Олега Знарка. Красно-синие просто сильнее.



Что дальше: вероятно, «Спартак» ждёт перестройка. Может покинуть клуб Олег Знарок, который в последние два года определял и игровой, и селекционный почерк красно-белых, но так и не сделал из «Спартака»



серьёзную силу на Западе. Уход Знарка спровоцирует серьёзное обновление состава и изменение вектора трансферной политики. В клуб, кстати, уже сватают новую команду менеджеров — Олега Усачёва и Романа Беляева, которые собирали прошлогодний состав для «Трактора». А вот первый вице-президент клуба Алексей Жамнов, судя по всему, свой пост сохранит.

«Спартак» зря вкладывался в Знарка, «Автомобилист» закатил истерику. Что происходит в КХЛ Главные фавориты Кубка Гагарина не заметили сопротивления в первом раунде — выводы из матчей плей-офф.

«Динамо» Мн



Почему вылетели: подвела слабая игра в обороне. Пожалуй, если бы «зубры» умели менять тактику и иногда играть в закрытый, терпеливый хоккей, то СКА бы до сих пор воевал с неуступчивой, харАктерной минской командой, у которой в первом раунде не было и тени страха перед фаворитом. «Динамо» забило 14 шайб за 5 игр, одержало одну волевую победу, а ещё в трёх встречах совершало успешные камбэки и дважды уступило «армейцам» только в овертайме. По сути, «зубры» в этой серии навязали СКА свой хоккей (атакующий, бесшабашный), заставив петербуржцев доставать из себя те резервы, которые были припасены на дальние раунды.

Вудкрофт — о влиянии неигровых моментов в серии со СКА: вы сами можете сделать выводы

Что дальше: истекает контракт у главного тренера «Динамо» Крэйга Вудкрофта, и наверняка «зубры» постараются продлить соглашение с канадским специалистом. Сезон-2019/2020 он провалил, зато сейчас, получив в руки хороший состав, вернул Минск в плей-офф КХЛ и пошумел в первом раунде.



Но успешное будущее минчан будет зависеть не от Вудкрофта, а от селекционной работы руководства. Заканчиваются контракты у всех легионеров (кроме Адама Альмквиста) и «Динамо» нужно либо продлевать Принса, Спунера, Менелла и прочих, либо находить им адекватные замены. Справятся ли минчане? Большой вопрос. В прошлые годы у «Динамо» никогда не было стабильности и, как правило, успешный сезон сменялся периодом безвременья.



«Северсталь»



Почему вылетели: не справились с лидерами московского «Динамо». Череповчане великолепно сражались с гораздо более мастеровитым и богатым оппонентом, не стеснялись играть в свой хоккей и в первых трёх матчах серии, по-хорошему, могли брать три победы: в первой московской встрече не хватило реализации, а в стартовом поединке в Череповце «Северсталь» не дотерпела до своего счастья три секунды. Надежды трибун похоронил местный воспитанник Дмитрий Кагарлицкий.

Это и оказалось переломным моментом в серии. «Северсталь» не сдалась, но всё же потерпела три поражения подряд, пропустив-таки дальше своего более маститого соперника.



Что дальше: наверное, стоит ждать поступательного движения от «Северстали» и Андрея Разина. Клуб уже продлил контракт с генменеджером/главным тренером, так что и в следующем сезоне мы будем наблюдать за этой симпатичной авторской командой. Но на трансферном рынке у Разина огромный фронт работы: в апреле заканчиваются контракты у подавляющего большинства игроков, а на лидеров череповчан после хорошего сезона наверняка будет спрос.

Год назад «Северсталь» увела игроков у богатых клубов. Но скоро череповчан ждёт «ответка»? Провольнев и Подъяпольский попали в команду после громких оффершитов. Следующим летом по этой схеме у «Северстали» могут забрать полкоманды.

«Йокерит»



Почему вылетели: в этом сезоне «Йокерит» стал заложником своей финской прописки. Из-за коронавируса нарушилась нормальная коммуникация между странами, а строгие меры безопасности, принятые в Финляндии, постоянно диктовали «Йокериту» условия, не сочетающиеся с правилами КХЛ. Сам клуб тоже не желал идти с лигой на какой-то компромисс, регулярно занимался самоуправством и в результате весь сезон провёл в карантинах, переносах матчей и прочих скандалах. Достаточно вспомнить хотя бы отказ «Йокерита» ехать на игру в Минск по политическим соображениям или недопуск на матч в Хельсинки шестерых игроков «Салавата Юлаева».

Новый скандал КХЛ! 6 игроков «Салавата» не пустили на финскую арену по требованию властей Уфимцев никто не предупредил о свежем законе в Хельсинки. Они бились с «Йокеритом» в пять защитников и два полных звена, но проиграли.

В таких условиях «Йокерит», обладавший неплохими чисто хоккейными вводными перед сезоном, так и не смог нормально себя показать в чемпионате. В плей-офф же финны вообще решили не связываться со своим повёрнутым на ковиде государством и все матчи провели в гостях в Ярославле, что и предопределило исход серии с «Локомотивом».



Что дальше: интересный, прогрессирующий тренер, мощный подбор исполнителей, стабильное финансовое положение — у «Йокерита» и в следующем сезоне будет всё, чтобы идти в числе ведущих клубов Запада. Но, на мой взгляд, будущее «шутов» зависит от ситуации с коронавирусом, точнее с её оценкой со стороны Финляндии. Если и в новом чемпионате «Йокерит» планирует жить не по правилам КХЛ, а по законам своей страны, то лиге стоит отказаться от такого сотрудничества. Хотя бы до того момента, как пандемия не уляжется во всех европейских головах.



В ином же случае, мы всегда будем рады видеть в КХЛ сильный, конкурентоспособный коллектив.



«Торпедо»



Почему вылетели: скоростное и романтичное «Торпедо» в плей-офф упёрлось в системный и прозаичный «Ак Барс» и мгновенно закончило свой кубковый путь. По-другому, наверное, и быть не могло — уж слишком разный уровень у соперников. Свой стиль нижегородцы казанцам навязать не смогли, а в любимом хоккее подопечных Дмитрия Квартальнова оказались беспомощны.

Немировски — о проигрыше в плей-офф: у «Ак Барса» большой бюджет и длинная скамейка

Что дальше: в «Торпедо» не будет никаких изменений на руководящих постах, этот вопрос решён уже сейчас, в марте. На своих местах остаются гендиректор Александр Харламов, генменеджер Максим Гафуров, продлены контракты с главным тренером Дэвидом Немировски и его помощниками. Всё стабильно у «Торпедо» и в финансовом плане, утверждён бюджет, получены гарантии от спонсоров.

Теперь нижегородцам нужно строить новую команду. Прошлых лидеров в ней не будет: уже уехал в «Сан-Хосе» Иван Чехович, наверняка попробуют свои силы за океаном Дамир Жафяров и Крис Уайдман. Прямо сейчас на контрактах лишь семь человек, так что триумвирату Харламов — Гафуров — Немировски в межсезонье предстоит прилично поработать. Но теперь перед нижегородскими руководителями стоит задача собрать не просто симпатичную и боевую, а реально конкурентоспособную хотя бы в первом раунде плей-офф команду. На многочисленных примерах из той же КХЛ мы знаем, что это можно сделать и с невеликим бюджетом.



«Автомобилист»



Почему вылетели: закончили регулярку слишком низко, сразу же попали на сильный «Авангард» и, даже значительно улучшив свой хоккей, уступили более классному и организованному сопернику. «Автомобилист» оказался хуже в структуре игры, в «физике» и в работе спецбригад, разочаровала игра в защите и многие легионеры.



Что дальше: дальше у «Автомобилиста» межсезонье, в котором боссам клуба неплохо бы задуматься о том, в каком направлении движется организация. С деньгами у уральцев всё, конечно, будет хорошо, а что насчёт их эффективного использования?

Обыватель, сорвавший джекпот. Почему «Автомобилист» никак не может стать топ-клубом КХЛ Денег много, но они не работают. И прошедший сезон опять это показал.

Если верить слухам, которые отправляют в Екатеринбург очередную порцию средних легионеров, чей потолок в КХЛ уже известен, то можно сделать вывод, что никаких качественных изменений в управлении «Автомобилистом» не предвидится и застой клуба продолжится.



«Барыс»



Почему вылетели: против «Магнитки» «Барысу» не хватило мастерства и опыта. Это касается и соперничества игроков, и дуэли тренеров. Когда «Металлург» чуть поддавливал, казахстанский клуб рассыпался, а свои шансы икал в большинстве или в ошибках соперника. «Магнитка» дала «Барысу» возможность поверить в свои силы, но итоговая победа уральцев была лишь делом времени.

Ю. Михайлис: «Барыс» мог выиграть серию у «Металлурга», но нам не хватило терпения

Что дальше: думаю, что в «Барысе» дадут спокойно работать Юрию Михайлису, который и дальше будет строить команду на основе раскрывшихся местных хоккеистов (Михайлис-младший, Панюков, Сагадеев, Мусоров, Шалапов и другие) и приглашённых легионеров, а также шлифовать свою систему, получая опыт в КХЛ. Этот сезон показал, что ставка на этого специалиста не провалилась, и, на мой взгляд, через год-два он сможет показать результат не хуже, чем был у «Барыса» при Андрее Скабелке.



«Трактор»



Почему вылетели: идеально провели первые полтора матча в серии с «Салаватом», а затем кончилась «физика», добавила Уфа, да и Анвар Гатиятулин проиграл тактическую дуэль коллеге Томи Лямся.

«Салават» рушит стереотипы, у «Трактора» — стратегический провал. О чём говорит победа Уфы «Юлаевцы» без боязни ждут следующего соперника в плей-офф КХЛ, а в Челябинске уже начались структурные изменения.

Что дальше: это был первый год работы стратегии «Трактор-2025», и сейчас челябинским руководителям логично будет придерживаться выбранной концепции, хоть даже выступление в плей-офф получилось разочаровывающим. Правда, у «Трактора» уже точно произошли изменения в структуре управления (ответственные за селекцию Олег Усачёв и Роман Беляев покидают клуб), но точечная корректировка «кабинета» вряд ли повредит глобальной цели. А то и поможет в её достижении.



Теперь остаётся узнать, кто будет отвечать у «Трактора» за трансферную работу, а затем смотреть, как формируется новый состав челябинцев. Поражение от «Салавата» было в том числе и тренерским, но всё же очевидно, что Гатиятулину не хватило глубины и разнообразия в выборе хоккеистов.