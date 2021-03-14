«Офис Овечкина» работает без выходных! Александр — второй в истории НХЛ по броскам

«Филадельфия» впору сетовать на судьбу и неудачное расписание. Третий матч против «Вашингтона» за неделю принёс «лётчикам» очередное разочарование: все три встречи «оранжевые» проиграли, хотя смотрелись, временами, предпочтительнее соперников. К несчастью для «Флайерз», кураж поймал главный снайпер «Кэпиталз» Александр Овечкин, который в нынешнем сезоне в каждом матче против «Филадельфии» отличался заброшенной шайбой. Не стал исключением и этот поединок, в котором на долю Великой восьмёрки пришёлся очень важный гол.

Шайба Овечкина в середине второго периода сделала счёт 4:2 в пользу «Вашингтона» и позволила «Кэпиталз» уверенно себя чувствовать в концовке встречи. Российский капитан «столичных» реализовал численный перевес, наказав за удаление Трэвиса Санхайма: получив передачу от своего верного оруженосца Никласа Бекстрёма, Овечкин точно бросил из своего «офиса» с вершины левого круга вбрасывания. И хотя это был не щелчок, а кистевой бросок, болельщики «Вашингтона» в социальных сетях всё равно окрестили его «гвоздём», поскольку голкипер «Флайерз» Картер Харт ничем не смог помочь своей команде.

«Офис Овечкина работает без выходных», — остроумно заметил автор блога Russian Machine Never Breaks Ян Оланд.

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Гол Овечкина должен был стать для «Вашингтона» победным, но хозяевам удалось потрепать нервы команде Питера Лавиолетта, и в концовке «Филадельфия» сумела сократить отставание в счёте до минимума. Шайбы Шейна Гостисбера и Клода Жиру дали возможность «лётчикам» организовать финальный штурм, и автором гола, который решил исход встречи, стал Ник Дауд.

Овечкин, сделавший за матч 9 попыток бросить (4 броска в створ), имел шансы оформить дубль, но ограничился только одним голом, который стал 716-м в его карьере. До шестой строчки в историческом списке лучших снайперов всех времён осталась одна шайба, и совсем скоро Фил Эспозито наверняка поздравит россиянина с тем, что он догнал его. Что же касается шайб Александра в большинстве, то он идёт третьим (263) после Дейва Андречука (274) и Бретта Халла (265).



Ещё одной статистической «плюшкой» стал выход Овечкина на второе место в истории НХЛ по количеству бросков в створ. Его третий выстрел позволил Александру обогнать Яромира Ягра (5 637), и теперь Овечкин уступает только легендарному Рэю Бурку (6 209).



Без Тома Уилсона «Вашингтон» выиграл все четыре матча, хотя снова потерял игрока: Ларс Эллер, вернувшийся в команду после отсутствия по семейным причинам, выбыл из строя уже в первом периоде, сыграв только три смены.



«У Ларса травма нижней части тела, он вернётся со дня на день. Что касается третьего периода, то не могу сказать, что он был удачным, хотя и критиковать не буду. Мне куда меньше понравился второй период, когда мы допускали много потерь», — сказал главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт.



Ещё одним героем матча у гостей стал защитник Ник Дженсен, который отметился сольным проходом и эффектным броском в девятку — это был уже второй гол Дженсена за эту неделю.

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«Я ничего особенного не делаю. Забивать — это не моя задача, Конечно, когда я могу помочь команде голами, то стараюсь это сделать, но я не собираюсь менять свой стиль игры», — сказал Дженсен.