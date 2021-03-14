Гусев в тисках у Раффа. Никита сидит в запасе 3 матча подряд и ждёт обмена?

По итогам прошлого сезона нападающему «Нью-Джерси» Никите Гусеву грех было жаловаться на положение дел. Дебютный чемпионат в НХЛ он провёл на высоком уровне, легко влившись в коллектив «Дэвилз» после КХЛ: занял второе место в списке клубных бомбардиров, лишь на один балл отстал от Кайла Палмьери, и в его уровне игры мало кто мог сомневаться. Но наступил новый сезон, и от минувшего великолепия не осталось и следа: за половину регулярного чемпионата он забил только дважды, а теперь прочно сел в запас.

Никита Гусев в «Нью-Джерси Дэвилз».



Сезон-2019/2020: 66 матчей, 44 (13+31) очка, «-15».

Сезон-2020/2021: 16 матчей, 5 (2+3) очков, «-10».

Первые 15 матчей за «Дэвилз»: 4 гола, 6 очков, среднее игровое время — 12:12, 1,93 броска за матч.

Последние 16 матчей за «Дэвилз» (нынешний сезон): 2 гола, 5 очков, среднее игровое время — 14:00, 2,31 броска за матч.

Всего в НХЛ: 82 матча, 15 голов, 49 очков, среднее игровое время — 14:33. Сезон-2019/2020: 66 матчей, 44 (13+31) очка, «-15».Сезон-2020/2021: 16 матчей, 5 (2+3) очков, «-10».Первые 15 матчей за «Дэвилз»: 4 гола, 6 очков, среднее игровое время — 12:12, 1,93 броска за матч.Последние 16 матчей за «Дэвилз» (нынешний сезон): 2 гола, 5 очков, среднее игровое время — 14:00, 2,31 броска за матч.Всего в НХЛ: 82 матча, 15 голов, 49 очков, среднее игровое время — 14:33.

Гусев — главный кандидат на обмен?

С самого начала регулярки у Никиты всё пошло не так. Весь январь он не мог забить, и за первые 9 матчей сезона пополнил личный баланс лишь одной голевой передачей. Затем Гусев попал в список хоккеистов, внесённых в протокол по коронавирусу, и свой первый матч в феврале сыграл только 21 числа, сумев сразу же забить «Вашингтону». В следующей игре против «Баффало» россиянин снова отметился заброшенной шайбой, которая, к настоящему моменту, продолжает оставаться для него последней.

4 марта перед матчем с «Рейнджерс» Гусев был отправлен в запас, хотя к тому моменту на его счету было 4 очка в шести предыдущих встречах. Никиту вместе с третьим голкипером Скоттом Уэджвудом командировали в ложу прессы, откуда он сумел выбраться, но только на одну игру. Гусев попал в тиски известного тренера Линди Раффа, от которого, в своё время, в «Баффало» много натерпелся похожий по типажу россиянин — Максим Афиногенов, и, очевидно, что в нынешних условиях у Никиты не так много возможностей на что-то повлиять.

«Нью-Джерси» вряд ли попадёт в плей-офф, а у Гусева завершается его двухлетний контракт на сумму $ 4,5 млн в год. Вместе с ветераном Трэвисом Зэйджаком и другим крайним форвардом Кайлом Палмиери россиянин составляет главный обменный актив «Дэвилз», хотя и здесь не всё может быть гладко. У Никиты есть ограничение в контракте, которое позволяет составить список из 8 клубов, куда он не хочет переходить. С одной стороны, 8 команд — это меньше трети от количества клубов в лиге, с другой — в запретный список могут войти все соперники по дивизиону, а обмен в другое подразделение в условиях пандемии выглядит крайне затруднительным.

Впрочем, не стоит валить всю вину только на тренера. В конце прошлого сезона Гусев очень удачно играл при системе Линди Раффа, хотя тоже медленно начал чемпионат. Нынче раскачиваться времени нет, поскольку в сокращённом сезоне каждый матч имеет особую ценность, а потеря формы из-за коронавируса по ходу регулярки и вовсе способна выбить техничного форварда из колеи. Если «дьяволы» не рассматривают заключение с Никитой нового долгосрочного контракта, то обмен Гусева будет выглядеть логичным и правильным для обеих сторон.

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«Гусев оказал худшее влияние на игру команды»

«Рыночную стоимость Гусева может сильно понизить пандемия. Когда команды расстаются со своими активами, чтобы укрепить состав перед плей-офф, они хотят проверенных, надёжных игроков, которые могут оказать немедленное влияние на исход матчей. Гусев такого умения пока не показал», — отметил обозреватель nj.com Крис Райан.

Проще говоря, «выкашлять» за Гусева хороший раунд драфта «дьяволам» будет трудно, а отдавать форварда практически бесплатно — откровенно жалко.

«Гусев оказал худшее влияние на игру команды, согласно всеобъемлющей продвинутой статистике Game Score. Гусеву нужно создавать больше моментов и оставаться в составе, чтобы исправить положение. А вот Дмитрий Куликов стал приятным сюрпризом», — отметил статистический аналитик портала The Athletic Дом Лущишин.

«Никита просидел без игры в 8 из 24 матчах команды в нынешнем сезоне, а это треть от всего количества проведённых встреч. Да, он был вне состава из-за коронавируса, но очевидно, что последние матчи он не играет не из-за болезни», — добавил другой обозреватель The Athletic Кори Масисак.

При этом, все заокеанские эксперты отмечают, что команде, которая рискнёт приобрести Гусева до апрельского дедлайна, нужно будет сразу продумать дальнейшую стратегию взаимоотношений с россиянином. В случае заключения с ним нового контракта, Никиту придётся вносить в список защищённых на драфте расширения, но куда более вероятным будет считаться вариант, что россиянин после окончания сезона станет неограниченно свободным агентом. Своего последнего слова в НХЛ он явно не сказал, и тот же «Сиэтл» наверняка будет к нему присматриваться, но вполне вероятно, что Никита получит предложения и из России, так что возвращение 97-го номера домой нельзя считать чем-то невероятным.