«Где-то перетерпеть, получить по лицу». «Салават» и «Ак Барс» готовятся к битве в плей-офф

Сегодня в Уфе и Казани состоялись пресс-конференции «Салавата Юлаева» и «Ак Барса», посвящённые грядущей серии между этими командами в полуфинале Восточной конференции. На вопросы журналистов ответили главные тренеры и хоккеисты обеих команд.

«Зелёное дерби» на Востоке и попытки «Динамо» и «Локомотива» сорвать «армейский» полуфинал Второй раунд плей-офф КХЛ обещает стать настоящим украшением сезона. Одна афиша ярче и интереснее другой.

«Особенного давления не чувствую. Это входит в привычку»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся рассказал о подготовке своей команды к важной серии.

«У «Ак Барса» все четыре звена подчиняются системе. Доус и Да Коста — лидеры команды, посмотрите, сколько очков они набирают. «Ак Барс» — один из лидеров регулярки, набравший 90 очков. Мы понимаем, с кем будем играть. Казанцы агрессивно играют, в высоком темпе и в защите, и в атаке. В противостоянии с «Ак Барсом» все матчи будут особенными. Нас ждёт особенный статус «зелёного дерби».

Никакого повышенного давления я не чувствую. Это входит в привычку, тренер всегда находится под давлением. Мы понимаем, что будет полная арена болельщиков. Это лучшее время в сезоне. Я думаю о своей работе как тренера, чтобы помочь нашим игрокам достичь максимального результата. Мы сильно прибавили, прогрессировали в своём хоккее. Придерживаемся нашей тактики.

Нам нужно действовать ещё умнее, чем прежде. У «Салавата» в составе много голодных молодых парней, которые хотят сыграть в плей-офф. У нас есть кем усилить игру», — заявил Лямся.

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«Если «Ак Барс» будет играть жёстко, значит, у «СЮ» всё так. Поиграем в большинстве»

Также финский специалист прокомментировал возможную жёсткую игру со стороны соперника.

«Если говорить о серии с «Трактором», то первый матч получился нервным. Дальше мы показали надёжный и солидный хоккей в гостевых играх. В пятой встрече было непросто, нужно было заканчивать эту серию. Мы заслуженно прошли дальше.

Мы понимали, что сыграем с «Ак Барсом» во втором раунде. Хорошо знакомы с этим соперником. Прекрасно понимаем, с кем будем играть. У казанцев хорошая вратарская линия, линия нападения. Понимаем всю ответственность, уровень ожиданий будет большим.

Метсола — опытный голкипер, у него есть свои привычки при подготовке, свой подход. Но мы, конечно, всё держим на контроле. На льду всегда присутствуют арбитры, которые будут следить за чистотой и правильностью игры. Не переживаю за жёсткое соперничество. Мы будем придерживаться своей игры, а если соперник будет играть жёстко, то мы поймём, что всё делаем правильно и поиграем в большинстве», — сказал Лямся.

«Плей-офф — это битва мужицкого характера. Где-то надо перетерпеть, получить по лицу»

Капитан уфимцев Григорий Панин прокомментировал важность дисциплины в серии с «Ак Барсом».

«Серия с «Трактором» не была лёгкой. Удача и наши командные действия принесли результат. Мы заслуженно прошли дальше.

В плей-офф каждый соперник принципиальный. Все знают, что такое «зелёное дерби». В ходе всего чемпионата я пересмотрел свои действия на льду. Есть двухминутные удаления, но крупный дисциплинарный штраф получил только в начале сезона. Больше крупных дисциплинарных я не хватал. В матчах с «Ак Барсом» будет накал борьбы, никто ни от чего не застрахован. Буду стараться максимально помочь команде любыми своими действиями. Есть такие моменты, когда удаление удалению рознь. Когда нужно завести, подбодрить. В прошлом году у меня был дисциплинарный штраф, мы играли с «Авангардом». Я воткнул Зернова, он ушёл, на мне сфолил Широков. В итоге за это удаление мы отыграли две шайбы и повели в счёте. С трибуны какие-то моменты кажутся негативными, но на общем фоне они сказываются позитивно.

«Ак Барс» играет в атакующий хоккей, жёсткий, а порой и жестокий прессинг. В удобный момент доводят шайбу до ворот и стараются сыграть на добивании. У нас есть что им противопоставить. В плей-офф видно, кто что из себя представляет. Это битва мужицкого характера. Где-то ты играешь некрасиво, но для команды это скажется положительно. Где-то ты должен перетерпеть, получить по лицу.

У нас было много ненужных удалений. Это от большого желания не пропустить игрока, не дать ему возможности атаковать, войти в зону. Мы работаем над этим на тренировках. Это тонкий момент для плей-офф», — заявил Панин.

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Ответил Григорий и на вопрос о возможном подписании нового контракта с уфимским клубом.

«Три года назад я мог оказаться в «Ак Барсе»? Я и в «Динамо» мог оказаться. Слава богу, что я оказался здесь и всегда рад играть в этой республике.

Веду ли переговоры по новому контракту? Я не тот игрок, который бегает по клубам. Если меня и их устраивают условия, то я остаюсь, я не перебежчик. Мне здесь всё нравится: город, команда. Тренерский штаб, руководство делают многое для команды и игроков. Уфимские болельщики — неотъемлемая часть. Они — лучшие в России. Мне есть с чем сравнивать», — добавил Григорий.

Фото: Светлана Садыкова, photo.khl.ru

«Салават» — не команда одного звена, там в целом хорошая система»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов высоко оценил соперника казанского клуба по плей-офф и рассказал о состоянии капитана «барсов» Даниса Зарипова.

«Данис Зарипов работает, надо ему подготовиться, он давно не катался. Состояние удовлетворительное у него.

«Салават» — это хорошая команда, это не команда одного звена. Да, они сильны в большинстве и в других компонентах, но там в целом хорошая система, в этом году они чуть по-другому играют. Там все способны создать проблемы. Но, конечно, мы уделим особое внимание уфимским лидерам.

«Салават» стал иначе играть при потере шайбы, в зоне обороны, разница в этих нюансах. То, что мы видели в гостевых матчах уфимцев в Челябинске, меня не удивило.

Мы в каждой игре стараемся уделять внимание дисциплине, сейчас цена удаления будет очень высока. Ребята сами понимают, что нужно играть жёстко, но не грязно, контролировать свои клюшки, смены. Думаю, мы готовы к этому.

Не знаю, кто начнёт серию в воротах. И Рейдеборн, и Билялов готовы. Яруллин вернётся в строй, здесь всё идёт по плану», — сказал Квартальнов.

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«Изучил новые падения перед серией с Уфой, преподаватель по прыжкам приходил»

Нападающему «Ак Барса» Артёму Лукоянову точно не откажешь в чувстве юмора, но на предстоящую битву его команда настраивается с полной серьёзностью.

«Все мы знаем, что «Салават» — хорошая команда, со сбалансированным составом. Но мы в «Ак Барсе» — одно целое, за результат отвечаем все вместе, подбор игроков у нас лучше и мастеровитей, так что получится достойная серия. Всё будет видно на льду.

За противостоянием «Ак Барса» и «Салавата» в соцсетях не слежу, СМИ тоже не читаю. Не хочу себе забивать этим голову.

Без Умарка «зелёное дерби» перестало быть ярким? Я бы так не сказал. Что он был, что он не был… Конечно, хороший игрок, мастер, но на нём никогда не зацикливался. Думаю, что Уфу за собой ведёт Хартикайнен, на него стоит обращать внимание.

Да, изучил новые падения перед серией с «Салаватом». Как раз только что преподаватель приходил по прыжкам, показывал новые приёмы. На поддержку каких арбитров рассчитываю в этой серии? Рассчитываю на поддержку Алексея Анисимова. Если серьёзно, то надеюсь, что всё будет на высшем уровне в плане судейства», — сказал Лукоянов.

Расписание матчей серии: 17, 19, 21, 23, 25*, 27*, 29* марта.

*в случае надобности