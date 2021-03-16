У Малкина 1 100 очков за карьеру! Из русских столько набирали только Овечкин и Фёдоров

Он набирает очки 8 матчей подряд и просто доминирует на льду — плохой старт сезона уже никто не вспоминает.

«Чего не хватает «Питтсбургу» для того, чтобы оставаться претендентом на Кубок Стэнли? Наверное, Марио Лемье», — с улыбкой сказал Евгений Малкин на одной из недавних послематчевых пресс-конференций, чем сразу же добавил себе вистов со стороны заокеанских журналистов. Прессе пришёлся по вкусу юмор Евгения, а вкупе с его уверенностью, которую он обрёл в последнее время, подобные вопросы вообще могут выглядеть неуместными.

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Домашний матч с крепким «Бостоном» стал дополнительным тому подтверждением. «Пингвины» одержали шестую победу подряд, чуть обезопасив себя от атак со стороны тех же «мишек» в турнирной таблице Восточного дивизиона, а Малкин набрал очередные 2 (1+1) очка и добрался до отметки в 1 100 баллов за карьеру.

«Он просто доминирует. Вот что бросается в глаза больше всего. Когда шайба у него, её трудно отнять. Он очень хорошо видит лёд и отлично бросает. Когда он пребывает в таком состоянии, вы мало что можете сделать, чтобы остановить его», — сказал после матча капитан «Пингвинз» Сидни Кросби о Малкине. Кросби и сам был очень хорош во встрече с «Брюинз», «положив» гол в ворота Ярослава Галака практически с нулевого угла, но первой звездой матча признали всё же россиянина.

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Результативная серия Евгения длится уже 8 матчей, за которые форвард забил 4 гола и отдал 8 передач. Заброшенная шайба уральца стала 1 100-м набранным очком за карьеру и была признана лучшим броском встречи.

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«Я хочу забивать в каждом матче, я стараюсь изо всех сил и пытаюсь помогать команде выигрывать. Очень рад, что болельщики возвращаются на трибуны. У нас очень хорошие, громкие поклонники, так что нужно просто прикладывать больше усердия», — сказал Малкин. Он достиг своего статистического рубежа всего за 935 матчей, став вторым по скорости игроком после Кросби, который добрался до отметки в 1 100 очков за 850 встреч. Малкин стал третьим россиянином после Александра Овечкина (1298) и Сергея Фёдорова (1179), кто сумел покорить эту вершину.

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«Удачная серия «Питтсбурга» совпала с отменной игрой Евгения Малкина, чья результативная серия составляет 8 матчей. Это значительный прогресс по сравнению с тем, как Джино провёл первые 20 встреч сезона, когда у него было всего 8 очков. Малкин же продолжает играть лучше и лучше», — оценил игру нападающего обозреватель Pittsburgh Tribune Review Сет Рорабо.

«Малкин — тот парень, который полагается на свою уверенность. Он оказывает давление на самого себя, чтобы помогать всей команде. Когда дела не клеятся, то вы не найдёте человека, который бы относился к нему строже, чем он сам. А когда шайба залетает в ворота, его уверенность растёт, и тогда уже не он бегает за игрой, а игра идёт за ним. Сейчас он очень силён, он доминирует. Каждый раз, когда он перепрыгивает через борт и выходит на лёд, то представляет угрозу. Шайба постоянно у него на клюшке, а мы знаем, что он постоянно в игре», — похвалил Евгения главный тренер «Пингвинз» Майк Салливан.



По длительности результативной серии Малкин сравнялся с обладателем самого длительного «хот-стрика» Дуги Хэмилтоном из «Каролины». В следующем домашнем матче с тем же «Бостоном» Евгений может выйти на единоличное первое место. В 12 из 14 последних матчах он пополнял личный баланс хотя бы одним набранным баллом.