Шайба, забравшая жизнь. Трагическая гибель Тимура Файзутдинова

Парню было всего 19 лет. Врачи боролись за его жизнь четыре дня, но спасти не смогли.

Увы, но из Ярославля пришли печальные новости. Капитан клуба Молодёжной хоккейной лиги Тимур Файзутдинов скончался в реанимации местной больницы, сообщила пресс-служба МХК «Динамо» Санкт-Петербург.



Напомним, что хоккеист оказался в реанимации после попадания шайбы во время матча с ярославским «Локо» (1:5). 12 марта Тимуру в голову попала шайба. На видеокадрах, зафиксировавших происходящее, видно, что молодой спортсмен схватился за голову и упал на лёд. 19-летнего хоккеиста отвезли в реанимацию, где за его жизнь боролись врачи, но спасти Тимура не удалось.

Несчастный случай в молодёжном хоккее. Шайба попала в голову хоккеисту, он в реанимации Родители игрока хотят перевезти сына в Москву, но всё зависит от состояния здоровья и рекомендаций врачей.

Сообщалось, что семья пострадавшего игрока МХК «Динамо» СПб хотела перевезти хоккеиста из Ярославля в московскую клинику. «Мы понимаем, это риск, но мы должны рискнуть. Врачи больницы сказали мне, что с таким видом травмы работают впервые. И при его травме нужна специальная аппаратура, нужна нейрохирургия. Клуб, федерация сейчас очень помогают», — говорила порталу 76.RU мама Тимура Елена.



Увы, состояние Тимура была до такой степени тяжёлым, что его транспортировка в Москву не представлялась возможной.



Сегодня утром появилась новая информация по состоянию здоровья Файзутдинова. «Состояние критическое. При всём объёме интенсивной терапии, которую сейчас применяют к игроку реаниматологи больницы, к сожалению, положительной динамики нет», — так оценивали врачи больницы имени Соловьёва утреннее состояние хоккеиста.



Видео эпизода с попаданием шайбы в голову Тимуру Файзутдинову.

Весь хоккейный мир желал Тимуру выздоровления. Информация дошла в том числе до Северной Америки, где в поддержку игрока выступил легендарный в прошлом хоккеист Джереми Рёник.



«19-летний капитан МХК «Динамо» борется за свою жизнь после попадания шайбы в голову. Молитвы и поддержка ему и его семье в это время», — написал американец в своём «твиттере», добавив хэштег «хоккейная семья».

К сожалению, травма оказалась до такой степени серьёзной, что борьбу за жизнь не выдержал даже молодой организм спортсмена, регулярно получавшего серьёзные физические нагрузки и привыкшего к ним. Несчастный случай, произошедший в этом злополучном матче, оказался роковым.

Фото: vk.com/dynamospb_mhl

С официальным заявлением уже выступили Континентальная и Молодёжная хоккейные лиги.



Ближайшие матчи плей-офф КХЛ и МХЛ пройдут в память о защитнике МХК «Динамо» (Санкт-Петербург) Тимуре Файзутдинове, сообщается на официальном сайте Молодёжной хоккейной лиги.



«Хоккеист получил травму 12 марта в матче 1/8 финала Кубка Харламова с «Локо». Шайба после броска из средней зоны попала в область головы, игрок был госпитализирован в тяжёлом состоянии. Врачи боролись за жизнь Тимура на протяжении трёх дней. К сожалению, несмотря на профессиональную медицинскую помощь, спасти хоккеиста не удалось.



Ближайшие матчи Континентальной хоккейной лиги и Молодёжной хоккейной лиги начнутся с минуты молчания и пройдут в память об игроке. МХЛ выражает соболезнования родным и близким Тимура», — сказано в пресс-релизе МХЛ.



Хочется верить, что выводы последуют и больше подобных трагедий в нашем хоккее не произойдёт, а защита головы каждого спортсмена будет улучшена. Нужно понять, почему шлем не помог человеку избежать оказавшегося смертельным попадания шайбы.



Редакция «Чемпионата» выражает соболезнования родным и близким Тимура Файзутдинова.