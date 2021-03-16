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Капитан клуба МХЛ «Динамо» СПб Тимур Файзутдинов скончался в реанимации

Тимур Файзутдинов
Павел Панышев
Шайба, забравшая жизнь. Трагическая гибель Тимура Файзутдинова
Парню было всего 19 лет. Врачи боролись за его жизнь четыре дня, но спасти не смогли.
Хоккей / МХЛ 0
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Увы, но из Ярославля пришли печальные новости. Капитан клуба Молодёжной хоккейной лиги Тимур Файзутдинов скончался в реанимации местной больницы, сообщила пресс-служба МХК «Динамо» Санкт-Петербург.

Напомним, что хоккеист оказался в реанимации после попадания шайбы во время матча с ярославским «Локо» (1:5). 12 марта Тимуру в голову попала шайба. На видеокадрах, зафиксировавших происходящее, видно, что молодой спортсмен схватился за голову и упал на лёд. 19-летнего хоккеиста отвезли в реанимацию, где за его жизнь боролись врачи, но спасти Тимура не удалось.

Несчастный случай в молодёжном хоккее. Шайба попала в голову хоккеисту, он в реанимации
Родители игрока хотят перевезти сына в Москву, но всё зависит от состояния здоровья и рекомендаций врачей.

Сообщалось, что семья пострадавшего игрока МХК «Динамо» СПб хотела перевезти хоккеиста из Ярославля в московскую клинику. «Мы понимаем, это риск, но мы должны рискнуть. Врачи больницы сказали мне, что с таким видом травмы работают впервые. И при его травме нужна специальная аппаратура, нужна нейрохирургия. Клуб, федерация сейчас очень помогают», — говорила порталу 76.RU мама Тимура Елена.

Увы, состояние Тимура была до такой степени тяжёлым, что его транспортировка в Москву не представлялась возможной.

Сегодня утром появилась новая информация по состоянию здоровья Файзутдинова. «Состояние критическое. При всём объёме интенсивной терапии, которую сейчас применяют к игроку реаниматологи больницы, к сожалению, положительной динамики нет», — так оценивали врачи больницы имени Соловьёва утреннее состояние хоккеиста.

Видео эпизода с попаданием шайбы в голову Тимуру Файзутдинову.

Весь хоккейный мир желал Тимуру выздоровления. Информация дошла в том числе до Северной Америки, где в поддержку игрока выступил легендарный в прошлом хоккеист Джереми Рёник.

«19-летний капитан МХК «Динамо» борется за свою жизнь после попадания шайбы в голову. Молитвы и поддержка ему и его семье в это время», — написал американец в своём «твиттере», добавив хэштег «хоккейная семья».

К сожалению, травма оказалась до такой степени серьёзной, что борьбу за жизнь не выдержал даже молодой организм спортсмена, регулярно получавшего серьёзные физические нагрузки и привыкшего к ним. Несчастный случай, произошедший в этом злополучном матче, оказался роковым.

Фото: vk.com/dynamospb_mhl

С официальным заявлением уже выступили Континентальная и Молодёжная хоккейные лиги.

Ближайшие матчи плей-офф КХЛ и МХЛ пройдут в память о защитнике МХК «Динамо» (Санкт-Петербург) Тимуре Файзутдинове, сообщается на официальном сайте Молодёжной хоккейной лиги.

«Хоккеист получил травму 12 марта в матче 1/8 финала Кубка Харламова с «Локо». Шайба после броска из средней зоны попала в область головы, игрок был госпитализирован в тяжёлом состоянии. Врачи боролись за жизнь Тимура на протяжении трёх дней. К сожалению, несмотря на профессиональную медицинскую помощь, спасти хоккеиста не удалось.

Ближайшие матчи Континентальной хоккейной лиги и Молодёжной хоккейной лиги начнутся с минуты молчания и пройдут в память об игроке. МХЛ выражает соболезнования родным и близким Тимура», — сказано в пресс-релизе МХЛ.

Хочется верить, что выводы последуют и больше подобных трагедий в нашем хоккее не произойдёт, а защита головы каждого спортсмена будет улучшена. Нужно понять, почему шлем не помог человеку избежать оказавшегося смертельным попадания шайбы.

Редакция «Чемпионата» выражает соболезнования родным и близким Тимура Файзутдинова.

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