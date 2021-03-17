Овечкин творит историю НХЛ! Выбил 1300 очков и обошёл Эспозито в списке снайперов!

После того, как в предыдущем матче против «Баффало» Александр Овечкин сравнялся по голам с легендарным Филом Эспозито, сам знаменитый канадец заявил о том, что давно знал, что россиянин его обгонит. Капитан «Вашингтона» не стал откладывать это в долгий ящик, и в следующей встрече с «Айлендерс» сделал именно то, что все и ждали — стал единоличным обладателем шестой строчки в списке лучших снайперов в истории.

Это случилось в середине второго периода, когда «столичные» уже вели со счётом 1:0. Хоккеисты «Кэпиталз» разыгрывали численное преимущество после удаления лидера «островитян» Мэтью Барзала, Овечкин получил шайбу после перепасовки Никласа Бекстрёма и Джастина Шульца, после чего последовал фирменный «заряд» из левого круга вбрасывания.

«Алекс, привет, это Фил Эспозито! Мои поздравления тебе! Ты — фантастический хоккеист. Я не знаю, сколько голов в итоге ты забьёшь, но продолжай забивать. Только, пожалуйста, не против «Тампы», — с улыбкой прокомментировал Эспозито свою официальную сдачу шестой позиции.

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«С Бекстрёмом играть очень приятно и здорово. Он один из лучших хоккеистов в мире. Мы начинали вместе в этом клубе, вместе строили «химию», отношения, вместе наслаждались совместной игрой. Думаю, что каждый из нас хорошо понимает друг друга, мы знаем, как надо играть. Именно поэтому такую связку тяжело остановить, особенно когда у Ники шайба на клюшке и он начинает «летать». За этим просто интересно смотреть. А я стараюсь открыться и завершить момент", — сказал Александр Овечкин после матча.





1. Уэйн Гретцки — 894 гола,

2. Горди Хоу — 801,

3. Яромир Ягр — 766,

4. Бретт Халл — 741,

5. Марсель Дионн — 731,

6. Александр Овечкин — 718,

7. Лучшие снайперы в истории НХЛ:1. Уэйн Гретцки — 894 гола,2. Горди Хоу — 801,3. Яромир Ягр — 766,4. Бретт Халл — 741,5. Марсель Дионн — 731,6.— 718,7. Фил Эспозито — 717.

Что касается рекорда Эспозито, то это уже история. Я очень рад быть в этой категории, в этом разряде. Но нужно двигаться дальше, двигаться вперёд. Я очень рад тому, что добрался до таких цифр», — сказал Овечкин после матча. Среди тех, кто забил за карьеру 700 и более голов, у него — самый мощный голевой темп, который составляет 0,61 гола в среднем за матч — даже у Гретцки он был меньше (0,6).

Овечкин – шестой снайпер в истории НХЛ! Забил 717-й гол, догнав легендарного Эспозито Александр Великий добрался до очередной ступени на пути к великому рекорду всех времён. Теперь до Гретцки 177 шайб.

Помимо 718-го гола, который позволил Овечкину обогнать Эспозито, Александр добрался и до отметки в 1 300 очков за карьеру и продолжает улучшать рекорд, как самый результативный российский игрок НХЛ в истории.



К слову, в ворота «островитян» капитан «столичных» мог оформить и дубль, тем самым приблизившись к лидеру снайперского зачёта нынешнего сезона Остона Мэттьюса, но промахнулся по пустым воротам.