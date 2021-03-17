«Назвал бы его величайшим снайпером всех времён». Что говорят в НХЛ о достижениях Овечкина

На 16-й минуте второго период матча с «Нью-Йорк Айлендерс» российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, реализовав численное преимущество «столичных», отметился историческим достижением, забросив 718-ю шайбу в НХЛ и тем самым обойдя в списке лучших снайперов истории турнира Фила Эспозито, занимавшего 6-е место в этом рейтинге.

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«Это история, это очень хорошие показатели, и я счастлив. Надо просто двигаться вперёд. Это было очень здорово», – прокомментировал своё достижение Овечкин.



Следующая цель капитана «Вашингтона» — Марсель Дионн, на счету которого 731 гол в НХЛ. До рекорда Уэйна Гретцки россиянина отделяет 176 шайб.



Показатель Овечкина 0,61 гола за игру (718 заброшенных шайб в 1177 играх) — это самый высокий показатель среди восьми игроков в истории НХЛ, которые достигли отметки в 700 голов.

«Алекс, привет, это Фил Эспозито! Мои поздравления тебе! Ты — фантастический хоккеист. Я не знаю, сколько голов в итоге ты забьёшь, но продолжай забивать. Только, пожалуйста, не в ворота «Тампы», — с улыбкой прокомментировал достижение россиянина Эспозито.



«Он знает, как у него обстоят дела со статистикой, на сколько шайб он отстаёт от игрока. И ему об этом постоянно напоминают. Если Алекс хочет кого-то догнать, он это делает. Поэтому он и стал настоящим снайпером и выдающимся хоккеистом. Мы видели, как он год за годом это делает. И это просто впечатляет. Смотреть за тем, как он забивает и играет в каждом матче, очень интересно. Как товарищ по команде, вы просто наслаждаетесь каждым моментом», — сказал главный ассистент в карьере Овечкина Никлас Бекстрём.

Овечкин творит историю НХЛ! Выбил 1300 очков и обошёл Эспозито в списке снайперов! Капитан «Вашингтона» вколотил шайбу в сетку, забив уже в четвёртом матче подряд.

«У него потрясающий бросок. Я бы назвал его величайшим снайпером всех времён, потому что никто не может сравниться с ним в плане «физики». Никто не бросает шайбу, как он. Он всегда опасен, когда появляется на льду», — отметил бывший главный тренер «Вашингтона» Барри Тротц.

Кроме того, Овечкин также отметился результативной передачей, благодаря чему достиг рубежа в 1300 очков за карьеру в НХЛ. Заброшенная шайба стала уже 1301-м очком, в результате чего Овечкин вышел на 34-е место по результативным действиям за карьеру в НХЛ. 35-летний форвард превзошёл результат Джерома Игинлы (1300).



Рекорд принадлежит легендарному канадскому форварду Уэйну Гретцки (2857). Следующей целью для Овечкина является показатель Жильбера Перро (1326).