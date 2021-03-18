СКА — аутсайдер уже во втором раунде: когда такое было?! Прогнозы на плей-офф КХЛ

Вторая часть полуфинального «Предсказамуса» на «Чемпионате» затрагивает пары СКА — «Динамо» М и «Авангард» — «Металлург», стартующие сегодня, 18 марта.

Итоги первого раунда конкурса прогнозистов плей-офф КХЛ на «Чемпионате»

Пожалуй, никто из этих четырёх команд в первом раунде Кубка Гагарина не показал хоккей, за который можно было бы однозначно похвалить, и на втором этапе в этих парах сложно реально выделить фаворитов, однако наши респонденты с этой задачей справились. Московское «Динамо» и «Авангард» лидируют в опросе, пусть и не так уверенно, как ЦСКА и «Ак Барс» во вчерашней части конкурса.

«Локомотив» и Уфа будут сражаться, но в их успех мало кто верит. Прогнозы на плей-офф КХЛ Новый эпизод «Предсказамуса» от экспертов и журналистов. В Кубке Гагарина стартуют полуфиналы конференций.

СКА — «Динамо» М — 10 — 22

Давненько СКА не шёл в аутсайдерах серии уже во втором раунде плей-офф! Веру в подопечных Брагина подрывают невнятный хоккей, показанный в серии с минчанами, и большие проблемы с обороной, которые особенно страшны против лидеров московского «Динамо». В пользу бело-голубых говорит также тот факт, что в регулярке они выиграли у петербуржцев все четыре встречи.

Подопечные Владимира Крикунова начинают в гостях, однако в них всё равно верит большинство наших экспертов. Самая популярная ставка — победа «Динамо» в шести встречах, а больше всех не верит в СКА Владислав Домрачев, полагающий, что бело-голубые справятся с соперником в пяти играх.

Впрочем, команда Валерия Брагина в нашем конкурсе без поддержки не осталась. Особенно верят в петербуржцев представители дивизиона «Чемпионат»: 4 ставки из 10 в пользу СКА пришли именно оттуда.

«Авангард» – «Металлург» — 24 — 8

В классическом противостоянии из нулевых годов наши респонденты тоже без труда находят фаворита. 24 человека ставят на «Авангард», при этом только пять из них полагают, что «ястребам» понадобятся все семь игр. Самый популярный прогноз — 4-2 в пользу омичей, но есть семь человек, которые уверены, что «Авангард» справится всего лишь в пяти поединках.

Что касается ставок на «Магнитку», то здесь преобладает счёт 4-3 в пользу уральцев. Такое мнение у нескольких опытных экспертов и двух авторов хоккейного отдела «Чемпионата». А вот молодёжь в лице Андрея Гурова и Алёны Гребеньковой верит, что подопечные Ильи Воробьёва способны пройти «Авангард» в шести встречах.