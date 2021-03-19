Говорили, что наша лига страдает от недостатка высококлассных мастеров, но это не так.

Суперзвёзды в плей-офф КХЛ. Кто тащит свои команды к победам, а кому надо прибавлять

В Кубке Гагарина начался второй раунд, первые матчи уже подарили болельщикам незабываемые впечатления. Рассказываем, как в нынешнем розыгрыше плей-офф выступают главные звёзды лиги. Кто-то из них, как Павел Дацюк, уже завершили борьбу за кубок, но все остальные продолжают поход за вожделенным трофеем.

н. Сергей Мозякин («Металлург» Мг), 39 лет

6 игр, 7 (4+3) очков, «+3» показатель полезности

Доводилось слышать мнения, что Сергей Мозякин уже не тот, что он не способен вести за собой «Металлург» и вообще давно пора заканчивать. Как оказалось, порох в пороховницах у главного рекордсмена КХЛ ещё есть. Такие мастеровитые и опытные хоккеисты как Мозякин, неимоверно важны в плей-офф КХЛ. Да, скорость у Мозякина снизилась, но качество броска и хоккейное мышление никуда не делись, что Сергей регулярно доказывает. Особенно Мозякин хорош при розыгрыше большинства. Пока он пропустил всего один матч в серии с «Барысом», когда капитану уральцев дали отдохнуть.

«Магнитка» уверенно разобрала «Авангард». Теперь Хартли занервничает? Магнитогорцы наказали соперника за многочисленные ошибки. Сергей Мозякин забил, а Илья Ковальчук сломал шлем Василию Кошечкину.

н. Илья Ковальчук («Авангард»), 37 лет

6, 5 (3+2), «+2»

В конце регулярного чемпионата Илья Ковальчук получил травму, но к плей-офф успел восстановиться и вернуться на лёд. Ковальчук является стержневым игроком для Боба Хартли. Хоккеист и тренер давно друг друга знают, поэтому Илья понимает требования канадского специалиста с полуслова. Ковальчук провёл хорошую серию с «Автомобилистом». Первый матч противостояния с «Металлургом» у звёздного игрока не получился, но серия только началась. От таких хоккеистов, как Ковальчук, постоянно исходит опасность. Особенно при игре в неравных составах. Бросок у Ковальчука просто пушечный.

н. Павел Дацюк («Автомобилист»), 42 года

5, 3 (1+2), «-2»

Член «Тройного золотого клуба», самый возрастной звёздный игрок КХЛ Павел Дацюк в буквальном смысле слова тащил на себе «Автомобилист». В плей-офф Павел продемонстрировал свои лучшие качества, отдавал роскошные передачи и вёл более молодых партнёров за собой. Увы, для екатеринбуржцев, запаса прочности их команде в серии с «Авангардом» всё равно не хватило. К Дацюку же нет никаких вопросов: Павел старался, а не отбывал номер на льду. Хочется верить, что Волшебник примет решение продолжить профессиональную карьеру, несмотря на солидный по спортивным меркам возраст. Главное, чтобы здоровье позволяло играть дальше.

н. Вадим Шипачёв («Динамо» М), 34 года

6, 6 (1+5), «+2»

Лучший бомбардир регулярного чемпионата КХЛ Вадим Шипачёв продолжает «зажигать» в плей-офф. Связка с Дмитрием Яшкиным исправно работает, да и Дмитрий Кагарлицкий неплох. Шипачёв делает то, что и должен делать: раздаёт голевые передачи на партнёров и контролирует игру своей команды, являясь её мозговым центром. Шипачёв по праву считается суперзвездой лиги. Сложно представить нынешнее «Динамо» без этого центрального нападающего. Посмотрим, чем закончатся переговоры сторон о новом контракте. Пока же Вадим продолжает держать свой уровень и радовать динамовских болельщиков.

Лучшая атака плей-офф не могла забить 55 минут! «Динамо» начало серию с победы над СКА Бело-голубые забивали в каждом периоде и грамотно сыграли в обороне, лишив «армейцев» всех козырей.

н. Теэму Хартикайнен («Салават Юлаев»), 30 лет

6, 5 (4+1), «+1»

«No Harty, no party», — любят говорить уфимские болельщики. Теэму Хартикайнен – топовый легионер и главный заводила «Салавата Юлаева». Звёздный финн отыграл мощную регулярку в тройке с Гранлундом и Манниненом, а сейчас все трое являются главной ударной силой юлаевцев в плей-офф. Серию с «Трактором» Хартикайнен и компания провели на одном дыхании. Первая встреча противостояния с «Ак Барсом» не получилась, так как против финского звена грамотно сыграли сдерживающие хоккеисты «барсов». Но своё слово Хартикайнен и его партнёры ещё обязательно скажут, в этом нет никаких сомнений.

Фото: Светлана Садыкова, photo.khl.ru

н. Данис Зарипов («Ак Барс), 39 лет

В нынешнем плей-офф пока участия не принимал

Нельзя не упомянуть про единственного в мире пятикратного обладателя Кубка Гагарина Даниса Зарипова. «Данис Зарипов работает, надо ему подготовиться, он давно не катался. Состояние удовлетворительное у него», – заявил главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов на пресс-конференции перед серией с «Салаватом». Капитан казанцев по-прежнему не провёл ни одного матча в нынешнем розыгрыше плей-офф, но списывать со счетов звёздного нападающего точно нельзя. Зарипов может появиться на льду и усилить казанцев в любой момент.