Для «Динамо» ещё ничего не решено. СКА сам подарил им победу

Ликование тех, кто привык болеть против невских армейцев в ста случаях из ста, вечером четверга достигло двухлетнего пика. Но на самом деле поражение СКА нельзя назвать ни показательным, ни роковым. Команда проиграла из-за цепочки проколов, которых от нее не ждал даже соперник. Да они еще и совпали в рамках одного матча. Такое в плей-офф бывает. Но это не причина считать, что шансы «Динамо» на выход в третий раунд повысились.

СКА проиграл из-за ошибок Самонова

Пропускать такие легкие шайбы редко позволяют себе не только топ-вратари, но даже просто крепкие профессионалы. Тем более на серьезных стадиях плей-офф КХЛ. Что за помутнение случилось с Самоновым, не понимает сейчас вообще никто. Особенно показателен был первый гол. Чайковски швырял с очень дальней дистанции, по открытой траектории, в ближний угол. Абсолютно тренировочный бросок. Голкипер СКА прекрасно видел полет шайбы и обязан был ее брать.

Подвел он команду и на экваторе матча, пропустив от Сергеева. Тоже дальний выстрел с правого угла зоны. Тоже абсолютно зрячий, не такой уж сильный бросок. Только траектория в дальний угол. Таким же неуверенным Самонов был и на 45-й минуте, когда забивал Линдберг.

Лучшая атака плей-офф не могла забить 55 минут! «Динамо» начало серию с победы над СКА Бело-голубые забивали в каждом периоде и грамотно сыграли в обороне, лишив «армейцев» всех козырей.

Не зря даже главный динамовский патриарх признал, что основным фактором победы бело-голубых стали подарки от вратаря соперников. Глупые голы имени Самонова он окрестил «гнилушками от синей линии».

Сейчас голкипер СКА обязан вынуть из себя то же самое. Иначе мы еще не раз вспомним о намеках режиссеров трансляции, которые в концовке первого матча против «Динамо» все чаще показывали то сидящего на питерской лавке Аскарова, то посвященные молодому резервисту баннеры болельщиков. А ведь у невских армейцев есть еще Хелльберг. Cамонов обязан понять, что такой карьерный шанс – закрепиться в статусе первого номера в топ-клубе, продемонстрировать надежность в боях высшего уровня – чаще всего выпадает лишь однажды.

Фото: Илья Смирнов, photo.khl.ru

Не все лидеры СКА сыграли в свою силу

Неприятным сюрпризом для Питера стало и выступление некоторых других ключевых игроков. Неудачный матч выдал Бурдасов. Причем хвататься за голову он заставлял уже с первого периода. То не попал по шайбе в суперголевой позиции, то дарил ее чужой спецбригаде меньшинства. 10 из 10 передач шли в никуда либо имели нулевой потенциал обострения. Что самое грустное, опытный хоккеист не сумел перестроиться и провел в таком неприглядном ключе не 20, а все 60 минут. Много обрезался, отбрасывался от шайбы. В том числе в моменте, когда «Динамо» забивало в пустые ворота, сводя на нет все старания СКА спастись.

Некубковость ледовых деяний была просто эталонной. Честного челябинского парня мы ни в чем таком не упрекаем. Но он должен помнить, что является лидером своей команды и обязан усиливать свою игру, прибавлять, работать над ошибками.

СКА давил 40 минут из 60. Если так и продолжится, Питер пройдет «Динамо»

Сравнение КПД атакующих действий команд-соперниц оставляет двоякое впечатление. С одной стороны, кубковая эффективность в том и состоит, чтобы забить свое и удержать победный счет. С другой – динамовцам просто повезло. Они выжали все из «подарков» оппонентов и собственной настырности. Реализовали возникшие моменты по максимуму, что серьезно облегчило бело-голубым игру в откат. А вот Питер доминировал на льду два периода из трех. Шансов, полушансов и потенциально острых ситуаций невские «армейцы»скреативили намного больше. Если продолжат играть в таком же ключе в дальнейших матчах – серия будет за ними. Количество перерастет в качество, начнет везти с отскоками и бросками, бело-голубые не обойдутся без своих ошибок, проколов и бабочек…

Тем более что СКА в первом матче сделал то, на что по ходу сезона были неспособны 90 процентов команд. Закрыл опаснейшую тройку Шипачёва. Особых моментов у главного звена москвичей не было, судьбу матча решили не они. Эффективно нейтрализовав ударный эшелон «Динамо», питерцы при этом забывали опекать Линдберга. Ну на то она и длинная серия, что в ней есть время для работы над ошибками.

Ещё один стратегический кубковый козырь СКА – большая скамейка. Как мы и говорили перед серией, у Крикунова нет возможности мотивировать своих лидеров переводом в запас. Питер – может, поскольку в отличие от бело-голубых целенаправленно, плотно и системно работал над подготовкой кадрового резерва. Подменять Яшкина или Кагарлицкого динамовцам некем. А у невских армейцев есть игроки, которые могут вернуться в состав и усилить команду. Это и Ткачёв, и Каменев, и Швец-Роговой. Та самая нормальная ротация, о которой мы говорили. Возможности для маневра у СКА есть. Не исключено, что интересные кадровые решения мы увидим уже завтра.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Стиль работы судей выгоден именно «Динамо»?

Все, кто выходит против СКА, используют тактику мелкого фола. «Пиджаки» (захваты руками или одной рукой), мелкие задержки клюшкой – именно так в нашем чемпионате играют против техничных команд. Судьи при этом наказывают только за явные, 120-процентные нарушения правил. В этой связи удивительны жалобы главного тренера «Динамо» о том, что его команде дали слишком мало большинства.

И эти критерии объективно приносят пользу «Динамо», которое как включило мелкий фол на 1-й минуте, так и не выключало до 59-й. Если снизить «планку терпимости» и начать удалять за неявные нарушения – возможно, у СКА по итогам первого матча серии и прибавилось бы 6-8 минут штрафа. Но гостевая скамейка для удаленных в «Ледовом» вообще не пустовала бы.

Крикунов: «Динамо» использовало одно большинство. К сожалению, только одно и было

Интересно, слова Крикунова будут оценены самим судейским цехом. Если люди со свистком решат показать бело-голубым, что такое арбитраж за более чистый кубковый хоккей, вся система защиты «Динамо» рухнет как карточный домик. Потому что она построена на мелком фоле. Пока москвичам на руку, что судьи трактуют границы допустимого достаточно широко. Но ведь все может измениться.