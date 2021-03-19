Воронков сбил шлем с Панина, «Ак Барс» забил победный. Это скандал?

Казанский фактор «Татнефть-Арены»

Первые матчи второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги подарили болельщикам хоккея долгожданную интригу. В трёх из четырех серий четвертьфинала Кубка Гагарина первый матч выиграл клуб, который начал серию на выезде. Это третий такой случай в истории КХЛ. Ранее аналогичный расклад был зафиксирован в 2013 и 2016 годах. Единственным клубом, который победил на домашнем льду, стал казанский «Ак Барс».

«Ак Барс» забил четыре и быстро смял «Салават». Уфе нужно брать второй матч У юлаевцев слабо сыграло финское звено лидеров, а Метсолу заменили по ходу встречи.

Исход стартовой встречи противостояния с «Салаватом Юлаевым» (4:1) подопечные Дмитрия Квартальнова решили уже к 30-й минуте матча, отправив четыре шайбы в ворота первого номера уфимской команды Юхи Метсолы. После гола Найджела Доуса тренерский штаб «Салавата» произвёл замену вратаря, сменив Метсолу на Даниила Тарасова. В оставшееся время российский голкипер сохранил ворота в неприкосновенности, но было очевидно, что в пятницу на последнем рубеже уфимцев снова появится финский вратарь.

«Ак Барс» — «Салават Юлаев»: стали известны составы команд на второй матч серии

В нынешнем сезоне команды четыре раза встречались в регулярном чемпионате. Первые две встречи остались за «Ак Барсом» с одинаковым счётом 4:1, после чего уфимские хоккеисты взяли реванш 7:3 и 3:2. Любопытно, что все матчи завершались в пользу хозяев. В последний раз гости брали верх в «Зелёном дерби» в официальном матче 24 ноября 2019 гола, когда «Ак Барс» добыл победу в Уфе в серии послематчевых бросков. Юлаевцы же последний раз побеждали на льду «Татнефть-Арены» ещё 29 ноября 2017 года. С тех пор казанские хоккеисты девять раз подряд обыгрывали принципиального соперника на домашней площадке в официальном матче.

Жарков разбил лицо в столкновении с Да Костой

«Ак Барс» провёл настолько идеальный матч в среду, что перед второй встречей тренерский штаб Дмитрия Квартальнова не произвёл ни одной перестановки в своём составе. Вне заявки снова остались канадский защитник Тревор Мёрфи (по причине лимита на легионеров) и самый титулованный игрок КХЛ Данис Зарипов. 39-летний форвард вообще в этом плей-офф не сыграл ещё ни одного матча, продолжая набирать форму после повреждения. Что касается состава «Салавата», то Томи Лямся сделал одно, казалось бы, абсолютно косметическое изменение – Артём Пименов в позиции 13-го форварда заменил Эдуарда Гиматова.

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Начало встречи прошло под знаком постоянной силовой борьбы и большого количества мелких стычек. Соперники выполняли один хит за другим, не жалея друг друга. В одном из моментов тяжёлую травму получил нападающий гостей Владимир Жарков. В средней зоне уфимец жёстко столкнулся с форвардом «Ак Барса» Стефаном Да Костой и крайне неудачно ударился об голову французского нападающего. У Жаркова было разбито лицо — и он в сопровождении медиков и партнёров отправился сразу в раздевалку – шаги давались Владимиру с огромным трудом. Выражаясь боксёрским языком, Жарков пребывал в состоянии нокдауна. К тому же, судя по повтору, при падении нападающий ударился затылком об лёд, что могло повлечь за собой сотрясение мозга. Продолжить участие в матче он уже не сумел, и эта травма ещё сыграет против «Салавата» в сегодняшней встрече.

Жарков применил неудачный силовой. Он покинул лёд в крови с помощью партнёров

Юдин подарил гол Хохрякову

Данный эпизод рисковал остаться самым ярким событием стартовой двадцатиминутки, потому что до реальных голевых моментов дело очень долго не доходило. Уфимцы владели позиционным преимуществом, но до поры до времени Тимур Билялов уверенно справлялся со всеми атаками гостей. Впрочем, за три минуты до конца первого периода безголевой характер встречи нарушил защитник «Ак Барса» Дмитрий Юдин. 25-летний хоккеист совершил катастрофический обрез на чужой синей линии, подарив шайбу Петру Хохрякову. Российский форвард организовал сольную контратаку и кистевым броском прошил Билялова. Против голкипера казанской команды сыграл рикошет от клюшки всё того же Юдина, пытавшегося исправить свою ошибку.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Перед началом серии многие эксперты акцентировали своё внимание на ведущем звене уфимской команды – сочетании Хартикайнен – Маннинен – Гранлунд – которое стало самой результативной тройкой во всём регулярном чемпионате КХЛ. Вот только в первых матчах с «Ак Барсом» на ведущие роли вышли нижние звенья юлаевцев. В стартовом матче противостояния отличился Владислав Картаев, а теперь свой момент не упустил и Хохряков. Стоит заметить, что для 31-летнего нападающего эта шайба крайне важна в психологическом плане, так как в прошлом матче он запорол отличный момент при счёте 0:0, который мог задать совсем другой тон встрече.

А Пименов организовал шайбу для Доуса

В начале второго отрезка гости имели отличную возможность, чтобы упрочить перевес в счёте. На сей раз в своей зоне грубо ошибся молодой защитник Даниил Журавлёв – форвард «Салавата» Джефф Плэтт подхватил шайбу, бросил в упор, а затем попытался добить — Билялов дважды спас казанцев. А спустя всего несколько минут «Ак Барс» восстановил равновесие в счёте. Казанцы совершили перехват в чужой зоне, Виктор Тихонов сделал передачу на левый край — Найджел Доус продвинулся вперёд и с близкого расстояния пробил Метсолу. Канадский форвард, выступающий за сборную Казахстана, продлил результативную серию в плей-офф до четырёх матчей.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Примечательно, что голевая атака команды Квартальнова началась с обреза 24-летнего Пименова. Этот нападающий, изначально заявленный на игру 13-м форвардом, не должен был выходить на лёд на постоянной основе. Однако травма Жаркова вынудила наставников уфимцев пойти на вынужденные перестановки в звеньях. Пименов получил шанс себя проявить – и прямо скажем, получилось у него не очень.

Галиев воспользовался потерей шлема Паниным

В заключительной трети заметно острее были хозяева. В ближнем бою могли забивать защитник Микаэль Викстранд и форвард Патрис Кормье, но то Метсола, то Хартикайнен спасали Уфу от больших неприятностей. В третьем периоде казанцы перебросали соперника 9-4 (в створ), но воплотить преимущество в решающий гол не сумели. В результате команды не выявили победителя в основное время, и судьба матча решилась в овертайме, который затяжным не получился.

Всё закончилось уже на третьей минуте дополнительного времени, когда свой второй гол в нынешнем плей-офф забил Станислав Галиев. Воспитанник СДЮШОР московского «Динамо» подобрал отскок от лицевого борта и от конька Филипа Ларсена послал шайбу в сетку. И снова хочется остановиться на деталях, которые привели к заброшенной шайбе. В ходе казанской атаки Дмитрий Воронков в борьбе с Паниным снял шлем с защитника уфимской команды. Григорий был вынужден отправиться на скамейку запасных, потому что без шлема играть нельзя, а хозяева смогли воспользоваться численным преимуществом и моментально реализовать импровизированное большинство.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Это скандал или обычный игровой момент? Ответ на этот вопрос когда-нибудь нам даст главный судья КХЛ Алексей Анисимов. Пока же можно только констатировать, что арбитры Эдуард Одиньш и Алексей Белов не увидели в действиях серебряного призёра МЧМ-2020 состава преступления. «Ак Барс» в 10-й раз подряд обыграл «Салават» на домашнем льду, но что гораздо важнее, завладел лидерством в серии 2-0. Теперь «Зелёное дерби» переезжает в Уфу, где команде Лямсы нужно в срочном порядке исправлять ситуацию. В свою очередь подопечные Квартальнова находятся в двух шагах от финала конференции.