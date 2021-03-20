Овечкин нашёл новый «офис» и спас «Вашингтон»! Теперь он ещё на два шага ближе к Гретцки

«Вашингтон Кэпиталз» и русский капитан «столичных» Александр Овечкин в последнее время находятся в «огне». У клуба в марте шесть побед подряд, а Ови раззабивался и в четырёх матчах неизменно огорчал вратарей соперника. Это привело к тому, что Александр обогнал легендарного Фила Эспозито и вышел на чистое шестое место в списке снайперов НХЛ всех времён.

Овечкин творит историю НХЛ! Выбил 1300 очков и обошёл Эспозито в списке снайперов! Капитан «Вашингтона» вколотил шайбу в сетку, забив уже в четвёртом матче подряд.

Но чтобы всерьёз замахиваться на рекорд Уэйна Гретцки Овечкину нужны голы оптом, а с этим в нынешнем сезоне у россиянина пока есть проблемы. Только один раз Александр забил больше одной шайбы за игру (в февральском поединке с «Филадельфией»), про хет-трик же и вовсе говорить не приходилось.



В новой игре регулярки с «Рейнджерс» и вовсе долгое время казалось, что забить в этой встрече не сможет не только Овечкин, но и вообще весь «Вашингтон». «Синерубашечники», окрылённые разносом «Флайерз» в прошлой встрече, до 54-й минуты шли на второй «сухой» матч подряд, а автором единственной шайбы в матче являлся Артемий Панарин. Ещё на 17-й минуте Хлебушек реализовал большинство броском с того места, которое принято называть «офисом» Овечкина.

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Александру же долго не удавалось потревожить Александра Георгиева ни с коронной точки, ни откуда-либо ещё, но потом всё изменилось. Ови нашёл себе новый «офис» — на пятачке «Рейнджерс». И сумел оттуда перевернуть ход поединка в концовке и спасти для «Вашингтона» победную серию!

Сначала Овечкин оказался первым на добивании после броска Джастина Шульца, который пришёлся в ногу Евгению Кузнецову.

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А через 3 минуты лидеру «Кэпиталз» удался практически гол-близнец. Ови снова пришёл на пятак, и снова «доел» шайбу после броска защитника!

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«Иногда нужно забивать по-настоящему тяжёлые голы. Всё равно, с моей точки или откуда-то ещё. Это самые важные голы, и я их забью», — так прокомментировал Овечкин свои нестандартные взятия ворот.



А ответить на них «Рейнджерс» уже не смогли. Дубль Овечкина принёс «Вашингтону» седьмую победу подряд, а также ещё на два шага приблизил Александра к великому рекорду Уэйна Гретцки. Теперь у лучшего русского бомбардира в истории НХЛ 720 голов за карьеру, до канадца осталось 174 заброшенные шайбы. Конечно, это много, но сейчас всем тем, кто следит за этой заочной гонкой, нужно обращать внимание на маленькие локальные задачи, которые Александр решает на пути к глобальной цели. Ближайшая такая задача — войти в топ-5 снайперов НХЛ к концу регулярки-2021. Чтобы обойти Марселя Дионна, Ови надо забить 12 голов в 26 оставшихся встречах. Учитывая, что Александр сейчас явно набрал хорошую форму, в этом нет ничего нереального.