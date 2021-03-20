Лидеры Уфы проваливают дерби, Хартли не понял, во что играл «Авангард». Что творится в КХЛ

После очередных матчей полуфиналов конференций Кубка Гагарина делимся новой порцией наблюдений и выводов.

«Локомотив» не смог быть идеальным второй матч подряд. Поэтому и проиграл

ЦСКА обыграл «Локомотив» во втором московском матче и сравнял счёт в серии, но нельзя сказать, что победа «армейцев» — это прямое следствие из тех выводов, которые команда Игоря Никитина сделала после первой встречи. ЦСКА, по большому счёту, выглядел абсолютно так же, что косвенно подтвердил наставник красно-синих. Скорее, ярославцы проиграли потому, что не смогли быть такими же безупречными, допустили ряд ошибок, за которые последовало неминуемое наказание.

Да, «армейцы» начали встречу чуть агрессивнее, чем два дня назад, но «Локомотив» вновь ни в чём не уступал сопернику. Ярославцы, понимая положение оппонента, тоже добавили в динамике (благо ресурсы позволяют), и, на мой взгляд, подопечные Скабелки на старте встречи смотрелись даже поинтереснее. Но на 5-й минуте случилось обоюдное удаление Николая Коваленко и Артёма Блажиевского, а затем Владимир Ткачёв схватил две минуты в чужой зоне. Неаккуратность, которая во многом стоила «Локомотиву» поражения.

ЦСКА наносит ответный удар «Локомотиву». Таких «армейцев» уже не остановить? Команда Игоря Никитина извлекла урок из поражения и сравняла счёт в серии.

ЦСКА реализовал большинство «4 на 3» (Гилмор сыграл блестяще в этом эпизоде), а через две с небольшим минуты игроки «Локомотива» допустили грубую позиционную ошибку, которых не позволяли себе в первой встрече, и мгновенно получили вторую шайбу от Максима Шалунова.



Любопытно, что косвенным виновником обоих пропущенных голов стал Антон Ландер, вышедший из лазарета как раз перед полуфиналом. В эпизоде с первым голом Гилмор изящно качнул шведа, одним движением устроив ему «голенолом», и благодаря этому получил чистый лёд.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

А шайбы Максима Шалунова не состоялось, если бы Ландер не побежал для чего-то в среднюю зону, оголив тыл.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

0:2 в матче с ЦСКА — это практически всегда приговор, даже для такого крутого «Локомотива». Но необходимо всё же отметить, как здорово ярославцы отреагировали на быстрые пропущенные шайбы. Не развалились, не рассыпались, не позволили «армейцам» дальше доминировать. «Локомотив» продолжал играть в свой хоккей с затяжным контролем шайбы, позиционными атаками и территориальным преимуществом и не единожды запирал ЦСКА в чужой зоне. Только после курьёзной третьей шайбы «железнодорожники» немного приуныли, но всё равно относительно быстро пришли в себя и в третьем периоде не позволили «армейцам» в любимом стиле спокойно доиграть на удержание преимущества. У ворот Юханссона было опасно, нервно, «Локомотив» отыграл одну шайбу и мог забить ещё, но ЦСКА всё-таки выстоял.

В любом случае, ярославцы очень понравились в московских матчах: физической готовностью, тактической грамотностью, преданностью своей модели игры. Но, думаю, теперь всем понятно, что для победы в серии над ЦСКА «Локомотиву» нужно быть идеальным и безукоризненным. Иначе ЦСКА обязательно накажет за ошибки, получит преимущество и вряд ли уже его отдаст. Во втором матче у «железнодорожников» это не получилось, поэтому серия переезжает в Ярославль при равном счёте.

Гостевая модель игры «Салавата» сработала, но без голов лидеров Уфа не может рассчитывать на победу

«Салават Юлаев» неприятно удивил в первой казанской встрече своей расхлябанностью, но на второй поединок с «Ак Барсом» уфимцы вышли гораздо более собранными и дисциплинированными. Очень похоже, что Томи Лямся решил сыграть в стиле, который был успешно опробован «юлаевцами» в гостевых матчах первого раунда в Челябинске. С акцентом на надёжную, плотную оборону, контратаки и ожидание ошибок соперника.



В структурном смысле задумка удалась: у «Салавата» получалось хорошо разрушать, не давать «Ак Барсу» оказывать перманентное давление, плюс ушли индивидуальные ошибки и глупые удаления. Уфимцы даже смогли дождаться оплошности казанцев и открыть счёт — Пётр Хохряков наказал Дмитрия Юдина за обрез на синей линии.

«Ак Барс» — «Салават Юлаев»: Хохряков открыл счёт в матче после грубой ошибки Юдина

Но в частностях «Салават» был не так хорош, да и «Ак Барс» — не «Трактор». Казанцы, в отличие от челябинцев, совсем не выглядели растерянными при такой тактике «Салавата» и знали, как и что им делать на льду. Плюс у уфимцев был не так надёжен Юха Метсола (за оба гола с финна можно спросить), а грозная первая тройка опять отбегала матч вхолостую. В конце концов, не удалось совсем избежать ошибок. Системных огрехов у уфимцев не было, но сравняли счёт казанцы после грубой помарки Артёма Пименова. Форвард, заявленный 13-м нападающим, стал выходить на лёд после травмы Владимира Жаркова и на 30-й минуте просто подарил шайбу Виктору Тихонову, который развернул голевую атаку.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

В целом, уфимцы, конечно, могли рассчитывать на победу, но им не хватало остроты, энергии и реализации от лидеров, а больше никто не смог взять на себя ответственность. Увы, в таких тяжёлых матчах вновь приходится говорить о зависимости «Салавата» от финнов, а они пока проваливают «зелёное дерби». Впрочем, как и другие лидеры «юлаевцев», выполняющие иные роли: Метсола, Ларсен, Панин, Кадейкин, Науменков.



В овертайме же всё решил ювелирный бросок Станислава Галиева с отрицательного угла, которому предшествовало внезапное меньшинство «Салавата» из-за эпизода с участием Григория Панина и Дмитрия Воронкова.

Воронков сбил шлем с Панина, «Ак Барс» забил победный. Это скандал? В первом периоде тяжёлую травму получил Владимир Жарков. Потеря ключевого форварда в дальнейшем сыграла против «Салавата Юлаева».

Возможно, это и скандальный эпизод. Но… Воронков сыграл в своём провокационном стиле, к которому давно всем пора привыкнуть, а опытнейший Панин мог легко избежать неприятностей, если бы потуже затянул крепления шлема.



После казанской части серии счёт в «зелёном дерби» стал 2-0, но в Уфе, как мне кажется, пойдёт совсем другой хоккей. И по эмоциям, и по накалу, и по результативности. Я изначально предполагал, что это противостояние получится «домашним» и совсем не удивлюсь, если по итогам двух матчей в столице Башкирии мы получим 2-2.

«Магнитка» показала «Авангарду», что такое второй раунд плей-офф. Какие выводы сделают «ястребы»?

«Металлург» в первом матче серии против «Авангарда» смог удивить и одержал красивую победу. Уральцы, вопреки многим ожиданиям, выбрали агрессивную тактику на гостевую встречу, с первых минут включили скорости, высокий форчекинг, и «ястребы» к такому повороту событий явно оказались не готовы.



Возможно, на омичей повлиял не только соперник, но и длинный перерыв, или некоторые хоккеисты банально «перегорели» (что тоже похоже на правду) — так или иначе «Авангард» провёл один из худших матчей во всём сезоне. Гигантское количество технических и позиционных ошибок, странные решения, плохая реализация моментов, слабое большинство, ужасное меньшинство — после игры Боб Хартли и сам не понимал, что случилось с его командой, и во что она играла.

Хартли: «Авангард» сам себе не дал шанса победить. Был какой-то нетипичный для нас хоккей

На самом же деле случилось то, что «Магнитка» — это совсем не «Автомобилист». Подопечные Ильи Воробьёва прекрасно готовы к плей-офф и функционально, и тактически, у них в составе полно мастеров, умеющих наказывать за ошибки, поэтому тот хоккей, в который играл «Авангард» в первом раунде, здесь уже не прокатит. «Ястребам» нужно включаться по-настоящему, не уповая только на периодические вспышки активности, нужно думать быстрее. Простой пример: первое большинство в матче омичам ещё удалось разыграть с помощью привычной комбинации, но во всех последующих розыгрышах лишнего хозяева площадки столкнулись с такой энергичной обороной, что больше не смогли толком создать ни одного опасного момента.

«Магнитка» уверенно разобрала «Авангард». Теперь Хартли занервничает? Магнитогорцы наказали соперника за многочисленные ошибки. Сергей Мозякин забил, а Илья Ковальчук сломал шлем Василию Кошечкину.

Думаю, что «Авангард» в первом матче почувствовал на своей шкуре, какой будет серия. И сегодня подопечные Хартли, во-первых, сыграют агрессивнее и динамичнее, а во-вторых, перестанут пижонить, делать лишние передачи и упростят свой хоккей. Тогда мы увидим привычный «Авангард».



Но надо понимать, что и «Металлург» в стартовой встрече серии был не идеален, иначе бы счёт 2:2 не сохранялся до третьего периода. «Магнитке» тоже есть, в чём совершенствоваться, тоже есть моменты, которые нужно убирать, и Илья Воробьёв это прекрасно понимает. Позавчера он сумел переиграть Хартли тактически, сегодня посмотрим, сможет ли канадец взять реванш.

В плей-офф у СКА очень слабая оборона. А что будет, когда включатся лидеры «Динамо»?

«Динамо» очень уверенно выиграло стартовую встречу серии у СКА, и главная проблема петербуржцев в том, что уступили они не из-за какой-то феноменальной игры лидеров бело-голубых, а потому, что сами ничего не смогли предложить команде Владимира Крикунова, кроме бесполезного превосходства в контроле шайбы и времени в атаке. Шипачёв и Ко не сделали ничего особенного, зато «Динамо» грамотно сыграло в обороне и полностью выключило лучшую атаку первого раунда. Даже единственный гол СКА забил защитник Бенгтссон, да и то в большинстве. Плюс подопечных Валерия Брагина прибили ошибки Александра Самонова, сыгравшего очень неудачно.



Во второй игре СКА, конечно, добавит. Тренерский штаб и Роман Ротенберг «накрутят хвосты» своим подопечным, наверняка Брагин выпустит Ткачёва, поменяет Самонова на Хелльберга и произведёт ещё ряд изменений в составе. Проигрывать второй матч дома СКА никак нельзя, так что от вектора развития молодёжи, «армейцы», скорее всего, сейчас отойдут и по-максимуму задействуют опытных ребят.

Для «Динамо» ещё ничего не решено. СКА сам подарил им победу Питерцы много играли в атаке, но не выручал вратарь и молчали лидеры.

Но и «Динамо» может сыграть сильнее. По большому счёту, Шипачёв, Яшкин и Кагарлицкий своего слова в первой игре не сказали, а долго молчать эти форварды не привыкли. Особенно против такой слабой (для уровня плей-офф) обороны, которую мы видим у СКА уже на протяжении двух раундов. Эта проблема была предсказуема после серии с минским «Динамо» и, увы для петербуржцев, никуда не делась.