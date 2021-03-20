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Александр Овечкин попросил показать ему видео, где он попал под мощный хит

Овечкина сотрясли силовым приёмом
Елена Кузнецова
«Не будите его!». Овечкина сотрясли силовым приёмом, он даже сел смотреть повтор
От силового защитника у Александра Великого сломалась пополам клюшка. В концовке он проснулся и забил два гола – оба из-под Линдгрена.
Хоккей / НХЛ 0
Аудио-версия:

«Когда я тренировал другие команды, всё время говорил – не бейте Овечкина. Не будите его, лучше не будите», — сказал бывший главный тренер «Вашингтона» Брюс Будро, который сейчас работает аналитиком на телевидении. В матче с «Рейнджерс» Александр наглядно продемонстрировал, что случается, если его «разбудить».

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Дубль русского лидера позволил «Кэпиталз» вытащить матч с «Рейнджерс» и продлить серию побед. До вечного рекорда Ови осталось 174 гола.

Акт первый. Второй период, «Рейнджерс» ведут со счётом 1:0 благодаря голу Артемия Панарина, всё складывается для них хорошо, Овечкин, который ещё ни разу не заставил Георгиева вступить в игру, набирает скорость и мчится по прямой к чужим воротам. Защитник Райан Линдгрен сбивает его с ног мощным силовым, от которого у Овечкина даже ломается клюшка.

Камера выхватила сидящего на скамейке Овечкина с планшетом в руках. Вряд ли в такие минуты, только после смены, со сбитым дыханием, Александр изучал тактические построения. Скорее всего, его заинтересовал повтор силового приёма, и он смотрел, чисто или нет Линдгрен сбил его с ног. Приём был проведён по всем правилам — точно в грудь, локоть прижат к корпусу. Но механизм пробуждения Овечкина был запущен.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на канале компании Sportsnet в YouTube.

Акт второй. Концовка третьего периода, «Рейнджерс» всё ещё ведут 1:0. Город засыпает, просыпается Овечкин, в точности как подметил Будро. За каких-то три с небольшим минуты капитан «столичных» исправит абсолютно все упущения – бросит по воротам (дважды), сделает дубль, выведет свою команду вперёд, что в итоге принесёт ей победу.

И сделал всё это Овечкин, когда на льду был тот самый Линдгрен. Даже больше, обе свои шайбы Александр забил с пятачка, в непосредственной близости от защитника.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

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После игры Овечкин похвалил Линдгрена за хороший силовой: «Это был отличный хит. Я увидел в последнюю секунду, что он идёт на меня. Ну да, нанёс удар, я упал. Отличный хит. Что тут ещё скажешь? Всякое бывает». А фанаты «Вашингтона» наверняка в мыслях похвалили его за оказанную услугу по побудке Овечкина.

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