А его «Вашингтон» проиграл «Рейнджерс», где одним из героев стал Павел Бучневич.

Плохой день Овечкина. Врезался в Кузнецова, не забил, загадочно исчез со скамейки

Первый из двух спаренных матчей «Вашингтона» и «Рейнджерс» в столице США оказался не самым ярким, зато бал в нём правили российские суперзвёзды НХЛ. Александр Овечкин ответил на гол Артемия Панарина дублем за три минуты в конце третьего периода и принёс очередную мартовскую победу «Кэпиталз».

Овечкин нашёл новый «офис» и спас «Вашингтон»! Теперь он ещё на два шага ближе к Гретцки Дубль русского лидера позволил «Кэпиталз» вытащить матч с «Рейнджерс» и продлить серию побед. До вечного рекорда Ови осталось 174 гола.

В первом весеннем месяце «Вашингтон» и его лидер очень хороши. Перед повторной игрой с «синерубашечниками» «столичные» имели в активе семь побед подряд, а голевая серия Ови составляла пять матчей. Но всё хорошее рано или поздно заканчивается.



В ответном матче с «Рейнджерс» у подопечных Питера Лавиолетта мало что получалось. На 46-й минуте они смогли-таки впервые пробить Кейта Кинкейда (отличился Джон Карлсон), сравняли счёт, но под конец основного времени всё же пропустили победный гол от разыгравшегося Мики Зибанеджада. Швед совершил натуральную кражу среди бела дня, «обработав» Брендена Диллона, и красивым броском переиграл Илью Самсонова.

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Овечкин, конечно, был очень заметен в составе «Вашингтона». Алекс отыграл более 23 минут (больше всех защитников команды, исключая Карлсона!), из которых почти 8 провёл в большинстве, нанёс 6 бросков в створ, но всё безрезультатно. Ни голов, ни очков, и «-2» в пассиве по итогам матча.

Игровое время Ови поражает ещё и потому, что во втором периоде он ненадолго исчез со скамейки запасных «Вашингтона». Причина неизвестна, но североамериканские журналисты отметили, что после возвращения Овечкину подали мячик, на котором он сидел и катался в перерывах между сменами. Видимо, в попытке расслабить какие-то мышцы в ноге или ягодице.



Никакой серьёзной травмы у Александра, очевидно, нет — русская машина по-прежнему не ломается. Но это был явно не день Овечкина. Помимо нулевой продуктивности в его пассиве в этот вечер ещё и столкновение с одноклубником и соотечественником Евгением Кузнецовым. Ови на полном ходу врезался в партнёра, но, к счастью, всё обошлось, и после эпизода Евгений сидел на скамейке и улыбался.

Видео столкновения Овечкина и Кузнецова.

У Овечкина был плохой день, Панарин молчал, но без русского положительного героя этот матч не остался. Им стал форвард «Рейнджерс» Павел Бучневич, поучаствовавший в двух голах своей команды. На 18-й минуте встречи череповчанин открыл счёт, здорово открывшись на пятачок под передачу Адама Фокса.

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А под занавес основного времени, когда «Рейнджерс» играли против шестерых полевых соперника, Бучневич вывел шайбу из своей зоны и отправил Хаудена со Строумом расстреливать пустые ворота.

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3:1, «Рейнджерс» одержали выездную победу над «Вашингтоном», прервав удачную серию «столичных». Но в таблице Восточного дивизиона между этими командами по-прежнему пропасть.