Двойные стандарты — главный бич судейства КХЛ. Скоро это приведёт к большим скандалам?

В правилах лиги много субъективизма, и одинаковые моменты арбитры трактуют по-разному. Разве это правильно?

Кубок Гагарина — 2021 в самом разгаре, идёт второй раунд, и на протяжении всего плей-офф, увы, приходится говорить о судействе в КХЛ. К сожалению, во многих матчах оно откровенно слабое и не соответствует уровню играющих команд.

Грандиозных, масштабных скандалов пока удаётся избежать, но, возможно, это просто вопрос времени. Хотя уже по итогам первого раунда сразу две команды фактически обвинили в своём поражении арбитров — это минское «Динамо» и «Автомобилист». Понятно, что уступили они СКА и «Авангарду» по другим причинам, чисто игровым и хоккейным, но доля правды в их претензиях к судейскому корпусу есть. А что же будет дальше, если исход битвы реально равных коллективов вдруг станут решать только ошибки арбитров? Такая возможность маячит уже сейчас, на стадии полуфиналов конференций.

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Основная претензия к главному арбитру КХЛ Алексею Анисимову и его подопечным — это отсутствие единой линии судейства. Арбитры по-разному работают не только в разных матчах, но и порой даже в рамках одной игры. Естественно, это порождает двойные стандарты, и команды зачастую просто не понимают, какой уровень жёсткости им выбирать на матчи и где в конкретный сегодняшний день установлены рамки правил. Для примера возьмём хотя бы четвёртый матч серии между «Авангардом» и «Автомобилистом», после которого екатеринбуржский клуб устроил эталонную истерику на своём официальном сайте. Но, осуждая способ подачи уральцами своих претензий, мы не можем уходить от сути. До 57-й минуты матча арбитры выписали командам всего по два удаления, то есть закрывали глаза на мелкие зацепы, тычки, задержки. Судьи показали командам, что штрафовать будут только в самом крайнем и очевидном случае. Были ли два удаления Жукенова и Дженовея в конце основного времени этими крайними случаями?

Кстати, в овертаймах той игры судьи снова вернулись к ролевой модели «даём командам бороться» и напропускали несколько подножек и задержек с обеих сторон, а потом и вовсе закрыли глаза на явное отсечение со стороны Алексея Макеева на Климе Костине.

Удивительная непоследовательность в действиях. Правила КХЛ предполагают значительную долю субъективизма в оценке событий арбитрами, и мы видим, что судьи не могут договориться и выбрать какую-то единую линию поведения. Из-за этого одинаковые моменты трактуются совершенно по-разному. Обратимся к самым свежим примерам из плей-офф КХЛ.

В Санкт-Петербурге Евгений Кетов инициирует столкновение с Вадимом Шипачёвым и получает от арбитров 2 минуты штрафа за удар коленом.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

А вот точно такой же эпизод с участием Ильи Ковальчука и Александра Щемерова. За него форвард «ястребов» получил «5+20».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Много найдёте отличий? В обоих случаях пострадавший пытается уйти от силового приёма, в обоих случаях это приводит к удару голенью в голень. В таких эпизодах в принципе нет оснований для каких-либо штрафных санкций, но судьи оба раза находят удар коленом. Однако Кетову дают только 2 минуты, а Ковальчука выгоняют до конца игры. Почему? Не из-за того ли, что Щемеров лежал на льду дольше, чем Шипачёв, а потом вообще ушёл в раздевалку? Старое доброе судейство по последствиям. Правда, СДК задним числом всё же выписал форварду СКА большой штраф.

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А вот «шедевр» из Балашихи — отменённый гол Оливера Каски. Арбитрам матча из «военной комнаты» поступил сигнал, что секунд за 20-30 до гола тот же Каски, возможно, сделал пас рукой. Судьи пошли смотреть повтор и через некоторое время было принято коллективное решение — пас рукой был! Пас. Рукой.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Ну хорошо. Допустим, это нарушение правил. Но вот вам момент из ноябрьского матча рижского «Динамо» и «Витязя».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Защитник латвийской команды Ондржей Витасик сделал перед голом движение, которое намного сильнее напоминает пас рукой, чем действия Каски. Но после видеопросмотра ту шайбу засчитали. А у «Авангарда» отняли чистый гол в важнейшем матче плей-офф.

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Откуда берутся эти двойные стандарты? Возможно, это упущение Алексея Анисимова, который недостаточно много внимания уделяет выработке единой линии судейства в КХЛ. Действия всех арбитров должны быть одинаковы и предсказуемы для команд.

Плюс проблема в размытости и/или субъективности некоторых правил в нашей лиге. Все эти формулировки «умышленно», «безответственно» и другие вынуждают судей прибегать к оценочным суждениям, то есть действовать не по инструкции, а, если хотите, по понятиям. Стоит ли тогда удивляться двойным стандартам? Например, правило, определяющее пас рукой, звучит следующим образом: «Полевой игрок не может передавать или направлять шайбу партнёру по команде рукой/ладонью/перчаткой вне зоны защиты». А является ли локоть рукой? По мнению арбитров ноябрьского матча «Витязя» и рижского «Динамо», не является, и они засчитывают гол. Для судей же поединка «Авангард» — «Магнитка» локоть — есть рука, и поэтому гола нет.

Подобных примеров, когда возникают вопросы именно к разной трактовке одинаковых эпизодов — уйма в нашем хоккее. О них говорят каждый плей-офф КХЛ, но в положениях о судействе меняется немногое. Там остаются горы субъективизма, то есть ответственность очень часто перекидывается на арбитров в поле. Кажется, это не очень правильно.

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Двойные стандарты — главный бич судейства КХЛ, но не единственный источник скандалов, связанных с работой арбитров. Большой проблемой остаётся судейство по последствиям — арбитры жёстче наказывают, если видят, что пострадавший хоккеист долго лежит на льду. Иногда игроки этим нагло пользуются, а иногда им действительно больно, но это вовсе не означает, что было нарушение.

Самый яркий пример из нынешнего плей-офф — это удаление защитника «Торпедо» Михаила Орлова в первом матче серии с «Ак Барсом». Михаил Глухов сам себя ударил клюшкой, а Орлов получил «5+20».

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А вот ещё один эпизод из встречи «Авангарда» и «Магнитки». Кирилл Готовец получает «5+20» только из-за того, что Андрей Чибисов корчится от боли. Но форварду «Металлурга» реально больно, у него неприятно вывернулась нога, и Хартли совершенно зря на него наехал. Однако фол Готовца тянул максимум на 2 минуты за подножку.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Не устаю повторять, что судьям необходимо разрешить просматривать видеоповторы тех моментов, где они выписывают столь серьёзные удаления. Вот это точно больше достойно дополнительного просмотра и паузы в игре, чем выискивание паса рукой или высоко поднятой клюшки за минуту перед голом. Не логичнее ли будет «военной комнате» обращать особое внимание не на эти моменты, а на разбор ситуаций с большими штрафами?

И ещё одна важная тема в разговоре о судействе — обратная связь от корпуса арбитров. Очень здорово, что сейчас это совершенно независимая организация, поэтому мы уже давно не говорим о какой-либо предвзятости и ангажированности. Но немного напрягает, что ни главный арбитр, ни его департамент не считают нужным признавать свои ошибки или как-то комментировать спорные ситуации.

Нет, на сайте КХЛ регулярно появляются объяснения тех эпизодов, где потребовался видеопросмотр. Но очень часто это просто натягивание правил на игровую ситуацию. Вот, например, как подобное объяснение отменённого гола может удовлетворить «Автомобилист»? Предлагается просто поверить в то, что шайба, взмывшая надо льдом, находится на синей линии.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

И так постоянно. Судьи всегда правы, Анисимов их постоянно оправдывает в эфире «КХЛ ТВ», но у представителей клубов и болельщиков не становится меньше вопросов к корпусу арбитров. Кажется, КХЛ не помешал бы некий контролирующий орган из независимых экспертов, который мог бы давать объективную оценку судейству. СДК на эту роль не подходит, так как в него входит главный судья Алексей Анисимов. Иногда есть стойкое ощущение, что в вопросах арбитража КХЛ не хватает адекватного мнения со стороны, к которому лига бы прислушалась.