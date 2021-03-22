«Конец игры, из «Вашингтона» вытекла жизнь». Секрет любимого сейва Флёри на Овечкине

Среди любимых сейвов у Марка-Андре Флёри есть однозначный фаворит. Многие болельщики «Питтсбурга», наверное, подумают, что это сейв на последних секундах в седьмом матче финала Кубка Стэнли с «Детройтом» в 2009 году, но нет, хотя то спасение является, скорее всего, самым важным в его карьере. Самым же любимым до сих пор остаётся момент из ещё одной седьмой игры в том плей-офф, но во втором раунде.

Снова без кубка Стэнли. Убитая мечта Овечкина: девятая серия «Вашингтон» проиграл. Лучший снайпер своей эпохи Александр Овечкин вновь остался с разбитой мечтой о кубке Стэнли. Кто виноват и что делать?

«Питтсбург» и «Вашингтон» — противостояние, с тех пор ставшее классикой. За шесть матчей той серии Александр Овечкин забил шесть голов, включая хет-трик во второй игре, и сделал семь результативных передач. В седьмом матче он забил ещё один гол, но к тому моменту перевес «Питтсбурга» уже был недосягаемым, а в ключевой момент в начале встречи россиянин не смог переиграть Флёри.

В день седьмой игры по телевизору показывали повтор седьмого матча «Детройт» — «Колорадо» 2002 года, в котором «красные крылья» вынесли соперника со счётом 7:0. «Когда «Детройт» повёл 4:0, я подумал: «Боже, такого нельзя допустить», — рассказывал Овечкин, который смотрел эту встречу перед выездом на арену.

«Вашингтон» допустил практически то же самое. В серии, где в каждом матче бились кость в кость, гол в гол, трижды уходя в овертаймы, в седьмой игре превосходство одной команды было неоспоримым. Но кто знает, как повернулась бы игра, если бы Овечкин реализовал выход один на один на третьей минуте игры.

Флёри, как и Овечкин, тоже внимательно смотрел на экран, но не телевизора. Перед матчем на кубе «Верайзон Центра» крутили подборку лучших моментов «Вашингтона». Солидную порцию этих моментов составляли шикарные шайбы Овечкина, на которые и решил взглянуть Флёри, чтобы, так сказать, освежить знания по самому опасному игроку соперника и, возможно, подметить для себя что-то новое.

Менее чем через полчаса оказалось, что это был крайне полезный просмотр. «Я провёл разведку по кубу, это мой секрет сейва. Он сделал то же движение, что я подметил в его голе на видео. Так что когда он убежал один на один, я ждал от него этого манёвра.

Вы же знаете, что Овечкина нельзя заставить сыграть так, как ты хочешь. Скорее, это он заставляет других действовать так, как он хочет. Так вот, в тот момент я ждал от него этого финта. Он всё равно почти перехитрил меня, я был обязан держать в уме, что он может нанести бросок, не сближаясь со мной. Но всё равно сосредоточился на том, что он попробует объехать меня, как в моменте, что я увидел на кубе. Он так и сделал, и я смог достать шайбу», — вспоминал Флёри.

ВИДЕО.

«Флёри – лучший вратарь на выходах один в ноль, на тренировках он всегда всех переигрывает. Я не беспокоюсь на этот счёт, даже когда один на один убегает Овечкин. Флёри слишком быстрый, он сделал великолепное спасение, но я нисколько не удивлён», — говорил будущий обладатель «Конн Смайт Трофи» Евгений Малкин.

Овечкин бросил ровно туда, где оказалась ловушка Флёри. Домашние трибуны «Вашингтона» издали протяжный вздох, словно предчувствуя надвигающуюся беду. «Это был конец игры, мы почувствовали, как жизнь вытекает из соперника. После этого сейва Цветочка я впервые подумал, что мы реально можем выиграть Кубок Стэнли», — вспоминал нападающий «Питтсбурга» Билл Герин.

Через несколько минут после проваленной попытки Овечкина открыть счёт в ворота «Вашингтона» залетело две шайбы за восемь секунд. Это было начало конца. «Питтсбург» начал второй период ещё двумя быстрыми голами, «Вашингтон» судорожно пытался предпринять хоть что-то, чтобы спасти ситуацию, Овечкин, казалось, вообще не уходил со льда, но всё было тщетно. «Если бы я реализовал этот момент, игра могла бы сложиться иначе», — сокрушённо вздыхал Александр Великий после матча.

Овечкин мастерски играл на нервах вратаря. Флёри бесился и бегал за ним с клюшкой Капитан «Вашингтона» знал, с кем имеет дело. Голкипер «Вегаса» выходил из себя и провалил финал Кубка Стэнли.

«Вашингтон» проиграл со счётом 2:6 и отправился в отпуск, а «Питтсбург» в итоге стал чемпионом. «Говорили, я никогда не сделаю более грандиозный сейв, чем на Лидстрёме на последних секундах финала, наверное, так и есть. Тот сейв всё-таки сделал нас чемпионами. Но спасение на Овечкине мне нравится больше. Оно было самым важным в моей жизни, именно тот момент изменил всё и для меня, и для всей команды», — говорит Флёри.

Это была первая большая неудача Овечкина в НХЛ, он ещё не знал, что пройдут долгие годы, прежде чем его «Вашингтону» удастся пройти заклятый второй раунд и выиграть Кубок Стэнли. В 2018 году чёрная полоса закончилась, а Овечкину удалось добиться возмездия над Флёри. Цветочек тогда уже выступал за «Вегас», с которым «Вашингтону» выпало играть в финале. И в той серии уже Александр Великий залез в голову Флёри, выводил его из себя всеми возможными способами и в итоге переиграл, чтобы поднять над головой Кубок Стэнли.