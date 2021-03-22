У «Авангарда» новый козырь. С Грубецом в воротах Омск обыгрывает «Магнитку»

В полуфинальной серии Кубка Гагарина в Восточной конференции между магнитогорским «Металлургом» и «Авангардом» идёт настоящая спортивная война. Команды много играли друг с другом ещё во времена Суперлиги, а позднее их принципиальное соперничество перетекло в плоскость КХЛ. Нет ничего удивительного в том, что противостояние получается максимально напряжённым. В первой встрече «Магнитка» сыграла лучше и закономерно победила со счётом 5:2, а во второй игре всё решилось в овертайме в пользу «Авангарда» – 2:1. Если обе команды в итоге сыграют по семь матчей, то сенсацией это точно не станет.
Помимо льда, команды устроили своеобразную пикировку в СМИ. Сперва главный тренер омичей Боб Хартли заявил, что форварду соперника Андрею Чибисову надо получить награду в Голливуде. Именно так канадец отреагировал на удаление своего защитника Кирилла Готовца до конца матча за фол на Чибисове.
Ответ «Магнитки» получился оригинальным. «Хартли действительно был неправ. СДК всё совершенно правильно решил, и по видео заметно, что подсечка была по двум ногам. Что касается Голливуда, то это не для нашей команды. Мы и по первой серии видели, что у нас никто не падает и никто не притворяется — у нас в команде одни мужики. Симуляция — это не к нашей команде сто процентов. А что касается Хартли, то ему самому, наверное, нужно обратиться в Мосфильм, потому что есть игроки, которые у него просто падают из-за любого прикосновения», – заявил спортивный директор уральцев Сергей Гомоляко.
В составе «Магнитки» разыгрался капитан Сергей Мозякин, набирающий очки (6, 3+3) в четырёх матчах подряд. У «ястребов» столько же встреч с набранными баллами у Сергея Толчинского (6, 2+4), а Рид Буше и вовсе установил клубный рекорд. У американского нападающего 11 матчей подряд с результативными действиями (15, 9+6).
В составе гостей изменений не было, а вот у хозяев вернулся в состав защитник Егор Яковлев. Это очень важный человек для магнитогорского клуба. По сути, системообразующий атакующий защитник для игры в большинстве.
Кроме того, вместо Кошечкина в воротах «Металлурга» появился Олкинуора. Да, Василий здорово провёл два первых матча, но не будем забывать, что это возрастной голкипер, которому в последнее время требуется отдых.
В первом периоде зрители увидели только одну шайбу. «Ястребы» совершили перехват в средней зоне. Ковальчук вошёл в зону и сделал передачу на левый край, Комаров мягко набросил на пятак — Зернов удачно подставил клюшку и переправил шайбу в ворота.
Уральцы могли забить в большинстве, но удалением Дедунова «металлурги» не воспользовались. Под конец периода Прохоркин сделал перевод на Голдобина, который с левого края зарядил выше перекладины. Активничал Ковальчук. В одном из эпизодов Илья резко сместился к центру и с кистей бросил по центру ворот. Олкинуора уверенно забрал шайбу.
Во второй двадцатиминутке Чистяков толкнул в спину Пашнина, который врезался в Грубеца. В итоге судьи выписали две минуты штрафа защитнику «Магнитки», а хозяева в меньшинстве убежали вдвоём на одного игрока. Увы для местных болельщиков, Прохоркин не отдавал передачу на партнёра, а решил атаковать сам. А ведь Плотников находился в очень выгодной позиции. «Ястребы» ответили мощным броском Семёнова, но на него успел среагировать Олкинуора.
В концовке двадцатиминутки шикарный шанс увеличить преимущество «Авангарда» упустил Хохлачёв. Здесь стоит похвалить голкипера «Магнитки», совершившего какой-то нереальный сейв. Если у Олкинуоры идёт игра, то остановить его практически невозможно. Что касается заброшенных шайб, то их зрители во второй двадцатиминутке так и не увидели. «Авангард» старался максимально аккуратно играть в защите, а у «Магнитки» никак не получилось распечатать Грубеца.
В третьем периоде «Авангарду» удалось отличиться во второй раз. Стась поборолся и сделал перевод на правый край, Олкинуора справился с броском Буше в ближний угол. Но Рид подобрал отскок от лицевого борта и бросил с отрицательного угла — шайба от щитка голкипера влетела в сетку.
С каждой минутой сибиряки торопились всё меньше, стараясь максимально контролировать шайбу. Незадолго до сирены тренерский штаб уральцев заменил голкипера на шестого полевого хоккеиста, но в итоге Чинахов забил уже в пустые ворота. Похоже, чешский голкипер Шимон Грубец – новый козырь «Авангарда». С ним в воротах «ястребы» пропустили в двух матчах всего одну шайбу. 2-1 в серии в пользу «Авангарда» – теперь «Магнитке» нужно обязательно выигрывать второй домашний матч.
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