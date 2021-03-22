Команда Валерия Брагина в двух шагах от выхода в финал Западной конференции.

Сергеев сыграл, как Гретцки, но «Динамо» это не спасло от второго кряду поражения от СКА

Кетов мог травмировать Шипачёва, но в итоге сломался сам

Судьбу второго матча полуфинальной серии Кубка Гагарина в Западной конференции решила всего одна шайба, заброшенная в большинстве за 2,5 минуты до конца основного времени. Нападающий СКА Кирилл Марченко со второй попытки доел отскок на пятачке московского «Динамо», пробив проводившего прекрасный матч Ивана Бочарова. В столицу России соперники перебрались при равном счёте в серии – 1-1.

Марченко забрал у «Динамо» шанс. СКА вырвал победу за три минуты до сирены! «Армейцы» избежали повторения антирекорда КХЛ по поражениям в матче с одним и тем же соперником. Счёт в серии с «Динамо» сравнялся.

Одним из самых обсуждаемых эпизодов встречи стал силовой приём в исполнении капитана СКА Евгения Кетова. 35-летний ветеран «армейского» клуба решил поймать на хит своего давнего друга Вадима Шипачёва. Капитан бело-голубых принял решение уходить из-под силового приёма Кетова, но тот в последний момент выставил колено и угодил в пах своему приятелю. Главные арбитры Алексей Раводин и Евгений Ромасько оценили действия Евгения двухминутным удалением, однако впоследствии Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги переквалифицировал штраф Кетова на «5+20».

СДК КХЛ выписал Кетову «5+20» за удар коленом Шипачёва во втором матче серии с «Динамо»

При этом карающий орган лиги не стал накладывать на форварда СКА никакой дисквалификации. Впрочем, для Евгения это уже не имело ровным счётом никакой разницы. В составе на третий матч серии опытного форварда всё равно не оказалось – всему виной травма, полученная в результате столкновения с Шипачёвым. Такая вот ирония судьбы. Евгений проводил опасный хит, который легко мог закончить сезон для лидера столичной команды, но в результате травмировался сам.

Крикунов произвёл активную ротацию и заменил Бочарова на Ерёменко

На пресс-конференции после второго матча журналисты наперебой расспрашивали Владимира Крикунова про отсутствие глубины в составе московского «Динамо». На упрёки представителей СМИ главный тренер бело-голубых заявил, что подумывает об изменениях в составе команды. И надо признать, что слова 70-летнего наставника с делом не разошлись. Главную замену в заявке на третий матч противостояния Крикунов произвёл на последнем рубеже – вместо Бочарова место в воротах занял Александр Ерёменко. Значительные перестановки произошли и в линии нападения – свой шанс получили Дмитрий Рашевский, Александр Кучерявенко и Семён Панкратов. Вне состава остались Владимир Брюквин, Илья Круглов и Вячеслав Кулёмин.

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Главный тренер СКА Валерий Брагин логичным образом обошёлся без революций в победном составе. В сравнении с прошлым матчем произошло всего одно изменение – Антон Бурдасов заменил травмированного Кетова. Примечательно, что на 29-летнего Бурдасова были возложены и функции капитана «армейской» команды. В воротах СКА снова появился оформивший «сухарь» Магнус Хелльберг. Необходимо заметить, что в субботу шведский голкипер помог «армейскому» клубу выйти на первое место по количеству матчей на ноль в КХЛ, превзойдя достижение «Ак Барса».

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Промах Яшкина мимо пустых ворот и расплата от Подколзина

Начало встречи обернулось для хозяев холодным душем. Уже на четвёртой минуте первого периода удалился Владимир Ткачёв – и динамовцы получили первое большинство. Защитник Андрей Сергеев прострелил на дальнюю штангу, но лучший снайпер регулярного чемпионата КХЛ Дмитрий Яшкин не подстроился под шайбу и промазал мимо абсолютно пустого угла ворот.

Уже при следующем заходе в зону нападения Сергеев сам нарушил правила, и в формате «четыре на четыре» гости открыли счёт. Иван Морозов сделал передачу себе за спину, Василий Подколзин подхватил «армейскую» атаку, поставил корпус защитнику, вылез на пятак и завернул шайбу за щиток Ерёменко. Крайне неудачным образом сыграл Артём Волков, сначала пропустивший шайбу между ног, а затем не успевший накрыть Подколзина. «Армейцы» впервые в серии поразили ворота московского «Динамо» при игре в равных составах. Что касается Волкова, то для него игровой вечер после этой ошибки был завершён.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ

Любопытно, что и своё второе большинство в матче динамовцы не смогли доиграть до конца. Теперь уже Шипачёв в чужой зоне словил удаление за игру высоко поднятой клюшкой. На счастье подопечных Крикунова, в этот раз СКА в неполных составах забить не сумел. Под занавес периоде хозяева провели две отличные позиционные атаки. Бело-голубые по минуте контролировали шайбу в зоне нападения, обстреливая ворота Хелльберга с разной дистанции, но отличиться так и не удалось.

Яшкин ответил на гол Бурдасова

Зато «армейцы» на седьмой минуте второго периода своё преимущество упрочили. Лучший бомбардир СКА по итогам регулярки Владимир Ткачёв гениальной передачей вывел вернувшегося в состав Бурдасова «один в ноль» с Ерёменко, и новоиспечённый капитан команды из Санкт-Петербурга не промахнулся. Вторым ассистентом в этом голе выступил шведский защитник Оскар Фантенберг. Минуса в графу полезности заработала первая тройка бело-голубых в лице Тарасова, Шипачёва и Яшкина.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ

Пропущенная шайба наконец-то разбудила главных лидеров «Динамо», которые включились на полную. Сначала Шипачёв заставил Подколзина нарушить на себе правила, а затем Яшкин прицельным броском распечатал Хелльберга при игре в большинстве. Для шведского вратаря пропущенная шайба стала первой в серии второго раунда. Ложкой дёгтя для «Динамо» стало очередное удаление всё того же Яшкина, который этим вечером находился в постоянном эпицентре внимания.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ

Каменев использовал шанс в овертайме

Заключительная треть основного времени началась с атак СКА, а именно буквально доминировавшего Андрея Кузьменко. 25-летний форвард солировал на протяжении двух смен кряду, но Ерёменко ценой неимоверных усилий удержал «Динамо» в игре. А затем нереальную красоту сотворил защитник хозяев Сергеев. 99-й номер бело-голубых накрутил двух соперников и выполнил поперечную передачу на дальнюю штангу, где Ивану Игумнову оставалось просто подставить клюшку под прострел. Легендарный Уэйн Гретцки наверняка бы оценил такую красоту в исполнении своего последователя по игровому номеру.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ

Всего двух минут не хватило «Динамо», чтобы перевести прошлый матч в овертайм. На сей раз избежать дополнительного времени команды уже не сумели. Исход встречи решился в четвёртом периоде, где забил Владислав Каменев, удачно сыгравший на добивание.