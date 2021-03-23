«Надо признать, «Ак Барс» оказался «Салавату» не по зубам. Как тренер я допустил ошибку»

Кто мог подумать, что «зелёное дерби» закончится со счётом 4-0? Но в этом плей-офф «Ак Барс» всухую обыграл «Салават Юлаев» и вышел в финал Восточной конференции. После игры тренеры и игроки команд долго отвечали на вопросы журналистов.

«Салават» разобран и разгромлен в серии с «Ак Барсом». 0-4 — это удар для Уфы Впервые в истории «зелёного дерби» уфимская команда не смогла взять у «барсов» ни одного матча. Не помогла даже мощная концовка от хозяев.

«Может, Уфе нужно было всю игру играть вшестером? В общем-то, мы отскочили»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов отдал должное сопернику и отметил, что не ожидал победы в серии с сухим счётом.

«Тяжёлый матч. Первый период мы понимали, что Уфе отступать некуда. Она доминировала, потом удался второй период, мы перевернули игру. В конец начался шум трибун, попали под шугу-бугу. Приличная нервотрёпка. Может, Уфе нужно было всю игру играть вшестером? В общем-то, мы отскочили.

Ещё раз скажу, Уфа очень здорово играла, мы попали под сумбур. Но мы выстояли, выиграли матч 3:2. Конечно, были ошибки, трибуны погнали, но это плей-офф. Я считаю, что легионеры очень хорошо играли у «Салавата», но я хочу похвалить своих ребят. Парни неплохо оборонялись. Не думали перед началом серии, что закончим её 4-0.

Соперник был мотивирован, бежал, мы справлялись, и у нас был план на игру. Сработало то, что забили в концовке второго периода два гола. В концовке мы должны были более спокойно доигрывать, но было «6 на 5». Подумаем, посидим, чтобы таких вещей больше не повторялось. Посмотрите на Уфу, они просто красавцы ребята, поддавили нас. Но случается одна ошибка, а потом идёт цепь ошибок. Судьи молодцы, давали играть неплохо, они выбрали линию на всю серию, мы были к ней готовы».

«Сам не верил, что может быть 4-0. «Салават» делает ставку на одно звено, вот вам результат»

Нападающий «Ак Барса» Артём Лукоянов признался, что понимает чувства «Салавата Юлаева» после поражения.

«Эта серия и счёт 4-0 ни о чём не говорит. Каждый матч был напряжённым, всегда сопротивление и команды выкладываются по полной. Сегодня «Салават» бился до конца, забили нам две шайбы. Мы где-то потеряли игру, пришлось обороняться. Мы понимали, что если дать им почувствовать игру, то всё может по-другому обернуться. Помню, как играли против «Салавата», когда проиграли им 3-4. Я знаю и понимаю, каково им сейчас. Мы выполнили всё, что нам говорили тренеры и сработали на все 100%.

Я сам не верил, что может быть счёт 4-0 в серии. Сейчас я могу сказать, что такое возможно. Это показатель поставленной игры команды. Мы отработали от первой до последней смены. Мы всегда говорим, что играем друг за друга. Защитим, поможем, поймаем шайбу на себя, исправим ошибки другого. Всегда постоим друг за друга. Один в поле не воин, а мы все вместе.

Мы разбирали первое звено «Салавата», полностью игру каждого игрока, каждой пятёрки. Разбирали их большинство, знали, как они хорошо разыгрывали и держат шайбу. Я уже 10 лет играю против Уфы, я уважаю команду «Салават», против неё всегда тяжело играть, в том числе эмоционально. Мы эмоционально выхлестнулись, теперь будет время набраться эмоций и сил.

Первые две игры в Уфе были пробными. Мы смотрели, что получится, а что нет. В Уфе мы знали, как нам действовать, что проходит, а что нет. Играли по заданию, терпели. В таких играх именно терпение даёт результат.

«Салавату» не хватало бьющегося Умарка? Где он там бился-то? У них другие отличные игроки, тот же Хартикайнен, который забивает. Он даже лучше Умарка, на мой взгляд. Я так понимаю, что соперник делает ставку только на одно звено, вот вам результат».

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«Надо признать, «Ак Барс» оказался «Салавату» не по зубам. Как тренер я допустил ошибку»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся признал свою вину в неготовности команды к уровню борьбы в серии с «Ак Барсом», но отметил, что клуб провёл один из лучших сезонов и сумел сделать шаг вперёд.

«Спасибо «Ак Барсу» за серию. Они заслужили пройти в следующий раунд. Сегодня был матч равных соперников, один из наших лучших матчей в сезоне. Соперник мало позволял нам придумать что-то в нападении, но мы старались забить. Мы недовольны первым матчем серии. Я как тренер признаю, что допустил ошибку, мы были не готовы к уровню борьбы, предложенной соперником.

Надо сделать уроки из серии, соперник очень здорово защищался. Нужно всё это проанализировать и понять, как с этим справляться. Хочу отметить всех своих игроков, каждый из ребят отдавал все свои силы. Важный момент, что мы играли против очень сильного соперника, к такому уровню нам надо стремиться. Спасибо нашим фанатам, которые поддерживали нас весь непросто ковидный сезон.

Готов ли я подать в отставку? Следующий вопрос, пожалуйста. Мой тренерский потолок – это роль помощника? У нас был один из лучших сезонов «Салавата Юлаева». Нужно верить, работать с упорством. Вся организация сделал шаг вперёд. Думаю, что все могут заметить этот прогресс.

По плану мы хотели разделить игровое время хоккеистов, чтобы была не только одна агрессивная пятёрка. У нас это получилось, но в конце второго периода соперник забил два гола, в результате мы решили вернуться к тому, как всё было ранее. Мы расстроены, приложили все силы для победы. В серии с «Трактором» мы нашли все слабости соперника, а у «Ак Барса» все сильные защитники, сложно было преодолевать защитную линию соперника. Нам нужно усиливать свою атакующую линию.

Если говорить о первой игре, то была ошибка в том, как мы подошли к матчу. Далее были равные встречи. Мы не смогли проявить свои лучшие качества в большинстве, в третьей игре у нас его вообще не было. Мы позволяли сопернику слишком легко забивать нам, а у нас этого делать не получало. Ключевое в этой серии – дисциплина, а не тактика.

Нам не хватило дополнительной мощи. Если бы мы прошли такую мощную команду, как «Ак Барс», нам было бы легче дальше. Это спорт, мы должны признать, что соперник был лучше нас и оказался нам не по зубам. Надо всё проанализировать и понять, что мы делали не так. Что касается эмоций, то мы были равны с «Ак Барсом» в этом компоненте. Я доволен нашими защитниками, а что касается вратарской линии, то задним умом всегда легко понять, что ты сделал не так. Выбор голкипера – это моё решение. Я доверял и верил Метсоле, поэтому он был первым номером. Юха – один их лучших голкиперов лиги, но он рано приехал из Финляндии, долго из-за карантина жил без семьи. Это всё сказалось».

Фото: Светлана Садыкова, photo.khl.ru

«Думали, додавим, пошли оголтело на ворота, и Казань наказала нас за ошибки»

Нападающий «Салавата Юлаева» Артём Пименов заявил, что его команда полностью выкладывалась, и поблагодарил болельщиков за поддержку.

«Сейчас без эмоций, тяжело говорить. Владели инициативой, равная игра, потом пропустили контратаку. Старались, бились, полностью выкладывались. Даже при счёте 0:3 старались вырвать победу.

Во втором периоде думали, что додавим, пошли оголтело на ворота, но Казань нас наказала за наши ошибки. Знали, что «Ак Барс» славится агрессивной и жёсткой игрой. К этому и готовились. Спасибо болельщикам за уникальную атмосферу. Они дарили нам эмоции и гнали вперёд.

Признаю свою ошибку во второй встрече, это моя вина. Спал плохо, но это спорт, в нём все ошибаются. Успокаивал себя, но психологически было тяжело. Не могли представить, что счёт будет 4-0 в пользу соперника. Но предсказывать счёт – это не наша работа. Где-то мы недостаточно лезли на пятак, судьи давали играть обеим командам, почти не удаляли. Много наших шайб не доходило до ворот, соперник здорово блокировал».

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«Удача любит смелых, надо было забирать свои победы, а не ждать»

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин не согласился с тем, что его команда была слабее «Ак Барса», но признался, что уфимцы действовали слишком пассивно.

«Тяжело сказать про оценку матча. Пропустили голы со стандартных ситуаций. Давили-давили, в итоге пропустили простые голы. Попытались выровнять ситуацию, но не получилось. На утренней раскатке у нас появились новые сочетания, мы тренировались уже новыми звеньями.

Не могу сказать, что ментально мы были слабее, ситуации разные. В сезоне мы за счёт этого выигрывали, где-то играли хитрее, грамотнее, терпеливее. Ни разу не подрались? Нужно заводиться и искать мотивацию с первых минут, не только в драках. Самое простое – это выплеснуть эмоции. Нужно направлять их в нужное русло.

Считаю, что Кормье – лучший игрок на вбрасываниях в лиге. Но не скажу, что это прямо ключевой момент. В первую очередь важна работоспособность. У обеих команд были моменты, но Казань не давала нам превращать их в голы. Мы давали забивать сопернику с полумоментов. Слишком пассивно мы сыграли. Удача любит смелых, надо было забирать свои победы, а не ждать.

Никто не ожидал только четырёх матчей в серии, каждая игра могла сложиться по-другому. Нам всегда чего-то не хватало. Получилось, что мы не нашли в себе резервов, чтобы перевернуть ход встреч».