Скандал в НХЛ! Судья признался в микрофон, что притянул удаление за уши

«Не болтай», — призывали нас советские плакаты. В матче между «Нэшвиллом» и «Детройтом» неосторожные слова арбитра вызвали, пожалуй, самый большой судейский скандал в НХЛ за последнее время. «Там особо ничего не было, но я хотел дать удаление «Нэшвиллу» пораньше», — услышали зрители трансляции во втором периоде.

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На пятой минуте второго периода при счёте 1:0 в пользу «Предаторз» на скамейку штрафников отправился нападающий Виктор Арвидссон. Он немного подтолкнул защитника «Детройта» Джона Меррилла, и тот упал на лёд. Этот эпизод незамедлительно вызвал реакцию у комментаторов, которые назвали падение защитника «нырком». Да и сам Арвидссон выглядел изумлённым, уезжая в штрафбокс.

Это было второе удаление в игре и первое – в пользу «Детройта». Гости не смогли реализовать лишнего, а, когда Арвидссон вернулся на лёд, судья со включённым микрофоном проговорился, что притянул штраф за уши. Вопрос – зачем?

Вряд ли у арбитров был какой-то резон специально засуживать «Нэшвилл», да и нельзя сказать, что они сажали кого-то на свисток. У «хищников» за весь матч было три меньшинства, у «красных крыльев» — два. Можно было бы подумать, что судьи хотели исправиться за «слабое» удаление «Детройта» в первом периоде, которое «Нэшвилл» реализовал, но Адам Эрне вполне заслуженно получил две минуты, толкнув на борт Арвидссона, когда тот не владел шайбой. Остаётся только один логичный вариант – арбитры ждали момента, чтобы подравнять штрафные минуты. Эта версия вполне укладывается в признание судьи.

Матч обслуживали арбитры Келли Сазерленд и Тим Пил, интересно, что последнего не раз критиковали за сомнительные, а подчас и придуманные удаления. Шесть лет назад он даже дал интервью Yahoo Sports, в котором оправдывал свои действия политикой НХЛ. Он говорил, что лига сама хочет, чтобы арбитры действовали в определённом ключе и иногда выдумывали удаления, чтобы не упускать контроль над игрой.

В общем, это все и так знают, но официально никто не признаётся — арбитры зачастую подравнивают штрафные минуты. Раз одни поиграли в большинстве, надо и другой команде дать шанс. Но на запись подобное признание попало впервые, сегодня лига оконфузилась на глазах у тысяч болельщиков и теперь собирается расследовать инцидент. Хотя вряд ли у него будут какие-то долгоиграющие последствия, кроме разве что временного отстранения судьи от матчей.

НХЛ расследует действия арбитров, спровоцировавших скандал в матче «Нэшвилла» и «Детройта»

Кстати, на ход игры это удаление никак не повлияло – «Нэшвилл» выстоял в меньшинстве и добился итоговой победы со счётом 2:0. Главный тренер команды Джон Хайнс «Наверное, не имеет значения, что я думаю о словах арбитра. Этот эпизод должны комментировать судьи и сотрудники лиги. Уверен, лига обратит внимание на этот момент. Нельзя переживать о том, что происходит в подобных ситуациях, потому что мы должны уметь выстоять в меньшинстве, должны быть готовы играть. Мне понравилась реакция команды на эту ситуацию».