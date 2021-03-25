Капризов — пока абсолютно лучший новичок сезона НХЛ! С ним уже обсуждают новый контракт

В игре с «Анахаймом» Кирилл прервал неудачную серию, а его агент уже разговаривает с «Миннесотой» о длинном и весомом соглашении.

Последняя неделя выдалась для Кирилла Капризова очень тяжёлой. Российский новичок, покоривший сердца болельщиков «Миннесоты», впервые в заокеанской карьере не набрал очки в трёх матчах подряд, а одна из игр с «Колорадо» и вовсе обернулась для Капризова сущим кошмаром.

Худший матч Капризова в НХЛ. Получил тычок в лицо, привёз гол и заработал «-4» «Колорадо» второй раз за два дня растоптал «Миннесоту» в пыль.

Две встречи с «лавинами», которые «Уайлд» проиграли с общим счётом 1:11, многое рассказали об истинном уровне этой команды Дина Эвасона, но как-то исправляться надо было в любом случае и Капризову, и всей «Миннесоте». Спаренные матчи с аутсайдером дивизиона «Анахаймом» представлялись хорошей возможностью подсластить пилюлю.

Несколько дней назад «дикари» обыграли «уток» 2:1, Капризов очков не набрал, но в повторной игре Кирилл всё же смог вернуть свою фамилию в протокол, причём в самом начале встречи. Он не сделал ничего особенного: просто запустил позиционную атаку на новый круг, отдав с синей линии в угол на Райана Сутера. Тот уже набросил на пятак, где шайбу в ворота изящно переправил Джаред Сперджен.

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Канадский защитник, у которого до этой встречи в активе был лишь один гол в сезоне, вообще проявил чудеса результативности. Под занавес первого периода Сперджен реализовал большинство, причём опять сыграл как весьма мастеровитый нападающий. Кстати, в этом моменте Сутер набрал своё 600-е очко в НХЛ.

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Оба гола Сперджена «Анахайм» отыгрывал максимально быстро: в первом случае «уткам» потребовалось 24 секунды, во втором — полминуты. Но на 27-й минуте игры за «Миннесоту» забил Нико Штурм — ещё один фактический новичок «Уайлд» в нынешнем сезоне. Чудовищную ошибку в этом эпизоде допустил опытнейший вратарь «Анахайма» Райан Миллер.

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Ответить на это «утки» уже не смогли. «Миннесота» выиграла 3:2, эта победа стала десятой подряд для «дикарей» на домашней площадке. Кирилл Капризов ограничился одним набранным очком, но этого хватило ему, чтобы вновь стать абсолютно лучшим новичком нынешнего сезона НХЛ по основным статистическим данным. Россиянин отдал 16-ю результативную передачу в чемпионате, обойдя по этому показателю защитника Тая Смита из «Нью-Джерси», а по голам и общему количеству очков Капризов и так уверенно удерживал лидерство.

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«Миннесота», кстати, уже начала переговоры о новом контракте с главным претендентом на «Колдер Трофи». Действующее соглашение новичка заканчивается летом, и агент Капризова Пол Теофанос уже начал обсуждать детали нового договора с клубом, как сообщает The Athletic. Журналист этого издания Майкл Руссо, давно пишущий о «Миннесоте», уверен, что Кирилла ждёт контракт минимум на 5 лет с годовой зарплатой не менее $7млн.