«Автобусы» убивают интерес к плей-офф КХЛ? Чем отличаются две серии на Западе

Нет, мы, конечно, подозревали, что заруба питерцев с бело-голубыми будет зрелищнее и азартнее, чем перетягивание каната имени Никитина — Скабелки. От битвы динамовцев с невскими армейцами не оторвать глаз, хоккей держит в напряжении с первой до последней секунды, даже когда в матче мало голов. А вот противостояние действующих чемпионов с ярославцами впору выписывать в качестве снотворного.

Главная причина такого контраста – тактика. Понятно, что кубковый хоккейный стиль каждая команда выбирает для себя сама. В московско-питерском дерби «заклятые друзья» стараются победить соперника гармоничной и активной игрой. В другом полуфинале Запада царит дремучий откат времен Суперлиги 90-х. Объясним, почему хоккейная философия «Динамо» и СКА идёт на благо всему российскому хоккею, а умышленная примитивизация от ЦСКА и «Локомотива» ему вредит.

Никитин: ЦСКА проиграл всю борьбу. Как ты будешь атаковать, если играешь без шайбы?

СКА в полуфинале Запада: рой «пять спереди – пять сзади» и тактическая гибридность

СКА далёк от того, чтобы ставить в своей зоне «автобус». Ледовая философия Питера-2021 противоположна всем моделям, построенным на игре в черепаху. Невские армейцы стараются взять своё активностью и движением. Пять игроков в обороне, пять игроков в атаке.



Кубковый хоккей СКА похож на тот, что исповедуют многие команды НХЛ. За океаном эта тактика называется по-разному. Например, «swarm», то есть рой, объединяющий пчел либо других склонных к коллективизму живых существ. Эпитет «рой» особенно удачен потому, что с точки зрения функционала рой всегда в движении, всегда направляется к цели. В хоккее этот принцип воплощается точно также: все идут вперёд, все бегут назад, все находятся близко к цели. Игроки расположены компактно – чтобы каждый мог включиться в борьбу за шайбу, подстраховать партнера, не дать сопернику пространства на раскат. А с места отбора – только вперёд, причём всей пятеркой.

Вот так выглядит коллективный отбор шайбы Питером в позиционной обороне. Всё компактно, пространства минимум. В середине зоны пара хоккеистов СКА, левый готов перехватывать вертикальную передачу, правый – поперечную. При этом для соперника опасно то, что командный механизм сжат как пружина. В случае успешного отбора у бортика как минимум пара невских армейцев может убегать два в два или даже два в одного.

А вот ещё пример компактной обороны. О том, чтобы экранировать голкипера, закрывать ему обзор или хозяйничать в площади ворот, соперник и мечтать не может.

При этом питерский «ледовый рой» в полуфинале демонстрирует очень интересную вариативность. У СКА отточены разные варианты построения: расстановка 1-2-2, расстановка 2-1-2. Команда умеет переключаться с одной на другую прямо по ходу дела, по ситуации. Итог – в исполнении невских армейцев видим своеобразный тактический гибрид. За счёт которого они не только генерируют опасные моменты и эффективность в чужой зоне, но и зрелищность.



Вот первый период московского матча, 2-1-2 в исполнении СКА. Активная схема, благодаря которой защитнику соперника трудно как сохранить шайбу для своей команды, так и сорвать невскую атаку одним выбросом.

Шипачёв: я не хочу выкидывать шайбу из зоны. Если она перепрыгивает клюшку, это плохой пас

А вот 1-2-2 в третьем периоде. Причем СКА не бежит бездумно назад, высоки шансы на отбор и новую атаку.

Питерская атака с ходу с подключением защитника. За счёт активности и скоростной работы у гостей достаточно чистого льда.

«Динамо» отказалось от закрытого хоккея – и тут же выросла эффективность атаки

«Динамо» в серии с невскими «армейцами» тоже заслуживает самых лестных эпитетов от любителей зрелищного хоккея. Бело-голубые демонстрируют и тактическую гибкость, и умение перестроиться прямо по ходу серии. Ставка на закрытый хоккей не оправдала себя уже в Питере: второй матч команда Крикунова проиграла, да ещё при минимуме своих моментов.



Дома москвичи стали действовать гораздо более смело. Ставка на атакующий стиль себя оправдала: по содержательности действий в чужой зоне третий матч стал для «Динамо» лучшим. Шансов забить Хелльбергу было гораздо больше, чем два.



Одним из компонентов, благодаря которому в дерби двух столиц царит яркий и зрелищный хоккей, стал переход «Динамо» к тактике высокого прессинга. Вот как это делает первое звено бело-голубых.

Ещё пример высокого прессинга в чужой зоне. Отскок готовы контролировать сразу трое динамовцев.

Что ещё привлекает в кубковой стратегии обоих участников серии СКА – «Динамо», так это смелая ставка на собственные сильные стороны. Помноженная на эффективность использования этих козырей. Например, защитники бело-голубых любят и умеют поддерживать атаку. Вот и у себя дома они выдали очередной бенефис – по сути, соорудив обе командных шайбы. Ну а способностями Сергеева на 5 секунд перевоплотиться в Гретцки третий день подряд восхищается весь хоккейный Рунет.

Сергеев обыграл двух игроков СКА и выдал голевую передачу на Игумнова

СКА же извлекает максимум пользы из сбалансированности состава и длины скамейки. В питерской команде нет деления на ролевиков а-ля «эти только в большинстве, те только обороняются». Победный гол в нервном овертайме способны соорудить парни из четвертого звена Каменев с Тимкиным. Ну а кадровые резервы для ротации играют на пользу не только невским армейцам, но и хоккейной зрелищности серии в целом. Вспомните, какой вкусный гол (опять-таки в лучшей энхаэловской стилистике) соорудили на 27-й минуте московской встречи Ткачёвым с Бурдасовым. Сибиряк пропускал первый матч полуфинала Запада, уралец – второй. В третьем оба были заряжены на то, чтобы проявить себя с лучшей стороны, – и коллективными усилиями организовали отличную шайбу.

Мастер-класс от СКА. «Динамо» терпит крах в Москве и готово отправиться в отпуск «Армейцы» преподали столичному коллективу урок реализации лишнего. Уже в пятницу они могут выйти в финал Западной конференции.

Капканы, откаты, набросы… Зачем сильные команды играют в антихоккей?

Про тактику, которую выбрали в полуфинале Запада ЦСКА с «Локомотивом», добрых слов не скажешь при всём желании. Соперники умышленно убивают само понятие «игра», извращают хоккей до состояния тягомотины, которая заставляет храпеть даже тех, у кого проблемы со сном. И больше всего возмущает именно это. Сознательность тренда на откаты, бездумные набросы на пятак и полный отказ от творчества с импровизацией.



Вот типичный пример атаки гостевого ЦСКА. Вроде бы те же 1-2-2, но очень «дубовые» и низкие. Как только Сошников падает, Карнаухов с Андроновым разворачиваются и несутся назад. Видно, что такой алгоритм вбит в хоккеистов намертво. Они даже думать не смеют о каком-то творческом развитии эпизода.

Вот аналогичный пример отката в исполнении «Локомотива». Потеря в чужой зоне – и давить оборону армейцев остался только один игрок, остальные давно убежали за красную линию. Классический автобус 1-4.

Теперь соперники меняются ролями. Четыре из пяти игроков ЦСКА уже откатились в дальние дали, атака умерла, не родившись, зрелищность эпизода нулевая. И так всю серию. В Москве картинка отличалась лишь тем, что армейцы были в красной форме, а ярославцы в белой.

Впереди соперники тоже стоят друг друга. Ярославцы вяло атакуют в расстановке 1-3-1. Много ли шайб будет при такой схеме?

Во втором периоде это понял и «Локомотив». Начал играть активнее – забил две и одержал победу. Но на то, что команда сделает выводы в пользу зрелищности, не приходится даже надеяться.

А вот позиционка «Локомотива». По сути, ярославцы атакуют втроëм. Двое априори нацелены срываться назад по принципу «как бы чего ни вышло». Вариантов, по сути, нет – ясно, что будет наброс и возня на пятачке. При попытках наступления ЦСКА картинка чаще всего аналогичная. Трое атакующих, пятеро обороняющихся, максимум предсказуемости и минимум креатива.

ЦСКА с «Локомотивом» возвращают наш хоккей во времена Суперлиги 90-х

Сознательное превращение команд в рельсовый бездушный механизм заставляет вспомнить о худших образцах хоккея по Петру Воробьёву и Зинэтуле Билялетдинову. В Суперлиге 90-х такое капканостроение было ещё хоть как-то оправдано – настоящих мастеров в те времена было 5 человек на 20 команд. Но теперь-то и деньги в плей-офф чемпионата России другие, и кадры.



В ЦСКА или «Локомотиве» мало звёзд? Есть – причем куда больше, чем в зрелищном креативном «Динамо». Что у московских армейцев, что у ярославцев одаренных творческих нападающих – на две ударные супертройки в каждой команде. Слепышев, Шалунов, Окулов, Сошников, Лайпсик, Кемпе — у Никитина. Коршков, Алексеев, Ткачёв, Петтерссон, Ландер, Пулккинен — у Скабелки.



Звёзды есть – игры нет. Потому что специально убивают творческую компоненту. Потому что пытаются пересидеть соперника и взять своё за счёт чужих ошибок. Эта умышленная ставка на антихоккей и есть главная причина падения интереса к чемпионату КХЛ. Многим болельщикам лига неинтересна не потому, что нет интриги (с этим как раз более-менее всё в порядке), а как раз из-за качества такой «игры».

«Контракт с Голдобиным — ошибка». Год назад он был не нужен «Ванкуверу», сейчас — ЦСКА Ещё один талантливый форвард не может найти себя.

Чем дальше в лес – тем крепче ощущение, что хоккейный мир поторопился с тем, чтобы досрочно отдать ЦСКА победу в Кубке Гагарина — 2021. Да, по сумме мастерства армейцы чуть ли не на голову выше всех. По потенциалу и победному опыту, наверное, тоже. Особых вопросов нет к организации клубной системы. Но где игра? Где голы? Где, наконец, яркое и гармоничное доминирование над соперниками, которым обязан отличаться чемпион?



Как бы армейцам не наступить на грабли того же билялетдиновского «Ак Барса»-2015. Шесть лет назад Казань тоже играла в демонстративный глухой откат. И тоже думала, что она такая сильная. Забыв о том, что просто повезло с раскладом внутри конференции – в Омске Сумманен подменил работу шарлатанством, у «Магнитки» случилось постчемпионское похмелье. Именно поэтому «барсы» со своим антихоккеем сумели выиграть Восток. Но в большом финале были биты СКА.



То была расплата за убийство игры. Как знать, не случится ли то же самое с ЦСКА-2021 – причëм в более низких кубковых раундах?



Слишком велико негативное влияние рельсовой игры в откат. Отказ от творчества ставит вопрос: как хоккеистам прогрессировать, если 90 процентов команд-участниц чемпионата так любят капканостроение? Отказ от зрелищного умного стиля бьёт по кадровому потенциалу – в НХЛ уезжают именно потому, что не хотят играть в антихоккей на родине. И ведь раскрываются за океаном по-новому. Хотя чего, казалось бы, проще: начинайте созидать внутри своего чемпионата, и в каждой команде расцветëт тройка 20-летних звезд.