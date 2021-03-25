«Что это было?!» История «мичиганского» гола – одного из самых красивых хоккейных финтов

25 лет назад шайбу Майка Легга крутили по всем телеканалам Северной Америки. С тех пор так забивали Кросби, Свечников, Гранлунд и другие.

«Мичиганский», «гол Гранлунда», «лакросс», а в последнее время и «гол Свечникова» — пожалуй, один из самых известных и красивых хоккейных финтов, которому накануне исполнилось 25 лет. Рассказываем, с чего начиналась его история и кто особенно преуспел в исполнении этого мастерского трюка.



Необычное название этот гол получил по названию команды — университета Мичигана. 24 марта 1996 года нападающий Майк Легг сравнял счёт в одном из важнейших матчей сезона, победитель которого выходил в финальную стадию NCAA – Frozen Four. Надо ли говорить, что «Мичиган» обыграл «Миннесоту», а затем взял чемпионский титул?

С этого момента принято отсчитывать историю «мичиганского» гола – его признали лучшей шайбой года, а клюшка, которой был создан шедевр, теперь хранится в Зале хоккейной славы. Но Легг, конечно, был не первым, кто исполнил этот трюк. Хоккеисты часто пробуют что-то необычное на тренировках, подсматривают разные движения у партнёров. Легг, например, впервые увидел это движение у некого Билла Армстронга – игрока, который всю карьеру провёл в низших лигах.



«Я отрабатывал этот финт в свободное время. Не хотел, чтобы попытка так забить в игре провалилась. В «Олбани» я так забивал на двусторонках, просто ради веселья, и как-то наш тренер сказал: «Ты так легко это делаешь, попробуй это в настоящем матче». Так я получил разрешение и попробовал. Я забросил четыре таких шайбы, на местном ТВ даже выходил сюжет на эту тему. Мы назвали этот финт «сделай это», потому что так кричали болельщики, когда я оказывался за воротами», — вспоминает Армстронг.



Легг преодолел стеснение и нерешительность (он тогда был ещё совсем зелёным мальчишкой, к тому же, на 11 лет младше Армстронга), но в итоге любопытство пересилило. Всё лето он оттачивал движение, которое прославит его спустя год. Уже во время чемпионата Легг не раз уточнял у судей, засчитают ли они такой гол. Потом спросил разрешения у тренера. Подходящий момент пришёл уже в плей-офф.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Я не видел, как Легг поднял шайбу на клюшку. Когда он ей взмахнул, я подумал, что шайба застряла в сетке и он пытается её выковырять оттуда. Не успел я и глазом моргнуть, как в моё лицо летит клюшка. И всё, шайба в сетке. Я стою и думаю: «Что вообще происходит?». Подъезжает судья, вид у него крайне озадаченный, и спрашивает: «Что это было?!» — вспоминал вратарь «Миннесоты» Стив Дебус.

Не только судья был в замешательстве. Игроки «Миннесоты» пытались переварить увиденное, на скамейке «Мичигана» не могли поверить, что Легг отважился на такой смелый трюк в настолько важном матче. Зрители же раскрыли рты и замерли, ещё не осознавая, что на их глазах началась история «мичиганского гола».



Не успел закончиться матч, как гол уже крутили по всем телеканалам Северной Америки. Все стали пробовать его повторить, или хотя бы мечтали об этом. 16-летний Сидни Кросби забросил такую шайбу в своём дебютном сезоне в QMJHL в 2003 году и не прочь повторить это в НХЛ. Правда, за 16 лет в «Питтсбурге» пока не получалось, хотя попытки были. «С тех пор прошло уже 17 лет, возможно, в какой-то момент я смогу забить его снова», — говорил он год назад, когда НХЛ взорвал первый «мичиганский» гол в истории в исполнении Андрея Свечникова.

Права на видео принадлежат Bell Media Inc. Посмотреть видео можно в «инстаграме» BarDown.

До него многие пробовали это сделать на уровне НХЛ – например, Евгений Кузнецов и Филип Форсберг.

Свечников, которому на тот момент было всего 19 лет, сотворил свой первый шедевр 30 октября 2019 года. Этот финт он подсмотрел у старшего брата, нападающего «Детройта» Евгения Свечникова, и в «Каролине» постоянно отрабатывал его на тренировках.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» НХЛ.

Спустя месяц он сделал это во второй раз, ещё через месяц этот трюк удался Филипу Форсбергу. Пока в НХЛ больше удачных попыток забить в стиле лакросс не было, но обязательно будут.

Свечников ввёл новую моду в НХЛ. Форсберг повторил его чудо-гол на скорости А защитники и вратари уже пытаются придумать, как противостоять фантастическому финту.

Ещё одним мастером лакросс-гола является 20-летний новичок «Ванкувера» Нильс Хёгландер. Он уже не раз забивал так в шведской лиге, обе шайбы признавались голом года в SHL, повторил этот трюк на МЧМ-2020 и уже порывался исполнить его в НХЛ. Кстати, в Швеции этот гол известен под названием «зорро», потому что движение клюшкой напоминает росчерк известного персонажа в чёрной маске.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в «инстаграме» IIHFhockey.

Ох, чемпионаты мира. В 2011 году финн Микаэль Гранлунд разбил сердца российских болельщиков, забросив в стиле лакросс в полуфинале – этот момент даже попал на финские почтовые марки. Россия на том турнире осталась без медалей, а Финляндия стала чемпионом. «Думаю, это не просто лучший гол минувшего чемпионата, но и всего года, а также в истории чемпионатов мира», — говорил молодой Владимир Тарасенко.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на канале IIHF Worlds 2021 в YouTube.

Шедевр в КХЛ! Шумаков забил в стиле Свечникова и превзошёл его достижение Форвард «Авангарда» Сергей Шумаков творит на льду, оставляя позади даже звёзд НХЛ.

Среди россиян Сергей Шумаков уже опережает Свечникова по количеству «мичиганских» голов. В КХЛ на его счету уже три таких шайбы, последняя на данный момент была заброшена в этом сезоне. Шумаков такой выдумщик и хитрец, что мы наверняка увидим ещё шедевры в его исполнении. Но он был далеко не первым лакросс-снайпером в КХЛ. Ещё в первом сезоне лиги так забил Сергей Лучинкин, а вслед за ним – Микс Индрашис и Никлас Даниэльссон.

15-летний Мичков дважды за матч забил в стиле Свечникова! Как такое возможно? В системе «Локомотива» снова доказали, что умеют работать с талантливыми хоккеистами.

А ведь ещё подрастает вундеркинд Матвей Мичков, который в 15 лет умудрился отметиться двумя (!) лакросс-голами за период. Он уже успел выиграть юношескую Олимпиаду в составе сборной России, а в этом году дебютировал в МХЛ, стал лучшим снайпером лиги и побил рекорд Никиты Кучерова по голам до 17 лет.



«Мичиганский» гол живёт и процветает. Игроки любят этот финт и пытаются его совершенствовать, приумножая его богатую историю.