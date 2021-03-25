Штанга спасла ЦСКА от лишних проблем! «Локомотив» едва не перевернул игру

Команда Игоря Никитина победила в сложном матче и остановилась в шаге от выхода в финал Западной конференции.

Противостояние двух системных тренеров – это всегда здорово. Да, зачастую матчи между ЦСКА и «Локомотивом» получаются не слишком зрелищными, но посмотреть за дуэлью Игоря Никитиным с Андреем Скабелкой всегда интересно. Тем более что серия получается упорной, счёт в ней на данный момент ничейный – 2-2. Вряд ли московским «армейцам»– лучшей команде регулярного чемпионата – изначально стоило надеяться на лёгкую прогулку. Голыми руками «железнодорожников» не взять, ярославская команда продолжает сражаться за попадание в финал Западной конференции.

«Автобусы» убивают интерес к плей-офф КХЛ? Чем отличаются две серии на Западе «Динамо» и СКА стараются победить активной игрой, а «Локомотив» и ЦСКА делают ставку на капканы и откаты.

«Локомотив» заслужил победу, готовимся дальше. Не то что неубедительная игра в атаке, мы проиграли нейтральные шайбы, всю борьбу проиграли. Как ты будешь играть в атаке, если играешь без шайбы? Всё очень просто»,– говорил главный тренер ЦСКА Игорь Никитин после поражения в прошлом матче в Ярославле. Теперь тренерскому штабу москвичей предстояло сделать серьёзные выводы.

«Автобус» не помог. «Локомотив» раскусил ЦСКА и сравнял счёт в серии «Армейцы» разучились атаковать, а ярославский бронепоезд попёр на всех парах.

В составе москвичей Марио Кемпе заменил Брендана Лайпсика. Попал в заявку Александр Попов, а также молодой защитник Даниил Чайка. В воротах появился Ларс Юханссон, а у «Локомотива», как и прежде, отлично отыгравший прошлый матч канадец Эдди Паскуале. «На третий период мы просили ребят, чтобы продолжали держать темп, переводили игру в чужую зону, но ЦСКА надо было переводить игру в нашу зону, подольше они у нас задерживались. Ребята молодцы, выстояли, если случались ошибки, Эдди подчищал», – хвалил своего голкипера Андрей Скабелка.

Первый период остался за ЦСКА. Хозяева отличились уже на первой минуте. «Армейцы» выиграли борьбу в чужой зоне, Окулов нанёс бросок от синей линии, и шайба после рикошета от клюшки Осипова влетела в ворота «Локомотива». «Локомотив» явно не ожидал от соперника такой прыти, уж больно быстро всё случилось.

А под конец двадцатиминутки москвичи отличились во второй раз. Шалунов сделал передачу вперёд, Мамин убежал по правому флангу, выкатился на ворота, качнул Паскуале и послал шайбу в пустой угол ворот. Получилось эффектно и красиво, но главное для ЦСКА то, что удалось забить во второй раз подряд и уйти на перерыв со счётом 2:0 в свою пользу.

Чем запомнился «Локомотив»? Двумя удалениями: по разу правила нарушили Коваленко и Иванов. Опасным моментов в исполнении Ландера, когда ярославцы чудом не сравняли счёт. Каюмов поборолся и бросил с пятака, а шведскому нападающему помешали с метра бросить по пустым воротам.

Следом Петерссон с левого края сделал передачу на ближнюю штангу, однако Ткачёв из убойной позиции не попал в створ. После сирены на перерыв Андрей Скабелка недовольно качал головой и что-то высказывал нападающему Егору Коршкову.

Во втором отрезке встречи команды обменялись заброшенными шайбами. Сперва Пулккинен забил в формате «4 на 3». Ярославцы закрепились в зоне, Марченко сделал перевод на левый край, финн подстроился и мощно бросил в ближний угол — Юханссон не успел среагировать.

Вскоре Кемпе получил пас на синей линии и резко бросил с кистей — шайба угодила в перекладину и ушла в сторону. Но свой гол ЦСКА всё равно забил. Окулов из угла площадки вырезал передачу на пятак, Мамин принял шайбу и в ближнем бою технично разобрался с Паскуале. Максим проводил просто замечательный матч, раз за разом заставляя соперника нервничать.

3:1 – спасти «Локомотив» во втором периоде могла только очень надёжная игра в обороне и неимоверный натиск в атаке. А Игорь Никитин наверняка продумывал, как «засушить» игру в третьем периоде. Лезть на рожон «армейцам» не было никакого смысла.

Если у ЦСКА разыгрался Мамин, то у «Локомотива» здорово себя проявлял Пулккинен, тоже оформивший дубль. «Армейцы» ошиблись в чужой зоне, финн подхватил шайбу, на скорости убежал на ворота и в ближнем бою переиграл Юханссона.

Ярославцы устроили финальный штурм, в одном из эпизодов Ткачёв получил пас на пятаке и бросил верхом — шайба угодила в штангу и отскочила в сторону. Затем за удар Андронова клюшкой две минуты выписали Пулккинену. Гости отбились, после чего заменили Паскуале на шестого полевого хоккеиста. Однако спасти встречу не получилось. 3:2 в пользу ЦСКА, такой же счёт в серии. Теперь каждая следующая игра может стать последней.

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