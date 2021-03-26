Евгений стал первой звездой победного для «Вашингтона» матча. В нём за «столичных» забивали только россияне.

Русский день в сердце Америки! Овечкин пустил «ракету» из «офиса», Кузнецов удивил дублем

“Вашингтон Кэпиталз» — пожалуй, самая русская команда НХЛ в нынешнем сезоне. Не только по количеству наших соотечественников, но и по степени их значимости для команды. Илья Самсонов — претендент на пост основного голкипера, Дмитрий Орлов — ключевой защитник, Евгений Кузнецов — второй центр команды, ну а о роли Александра Овечкина для «Вашингтона» говорить не приходится.

В последнее время русский акцент в «Кэпиталз» был смещён исключительно на фигуру капитана и лидера команды. Овечкин раззабивался в последнее время, заставив вновь с увлечением следить за его погоней за рекордом Гретцки. О других наших ребятах в последний раз мы вспоминали, кажется, в тот момент, когда их отстранили от матчей за нарушение ковид-протоколов.

Овечкина и других русских из «Вашингтона» отстранили от матчей НХЛ. Что произошло? Россияне устроили тусовку в номере отеля. Как об этом узнала лига и что с ними будет дальше, пока непонятно. На клуб наложен большой штраф.

Но вот, наконец, появился положительный повод поговорить о всей русской банде в столице Америки. Правда, Илья Самсонов в игре с «Нью-Джерси» остался в запасе, но остальные устроили настоящий концерт на льду.

«Дьяволы» в этом поединке быстро сумели открыть счёт, но на 4-й минуте Орлов уравнял цифры на кубе домашней арены. Зрячий бросок с кистей от синей линии — вынимай Макензи Блэквуд!

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После шайбы Орлова игра успокоилась до середины второго периода, когда «Нью-Джерси» усилиями Майлза Вуда вновь вышел вперёд. Но на это «Вашингтон» ответил двумя русскими голами в течении четырёх минут. Сначала Джон Карлсон и Даниэль Спронг доставили шайбу в «офис» Овечкина, откуда великий снайпер пустил очередную «ракету» в ворота соперника.

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А затем красивый гол забил Кузнецов. После броска Овечкина Евгений подобрал шайбу, объехал кучу-малу на пятачке и завершил вираж точным броском в угол.

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В третьем периоде «Нью-Джерси» сумел отыграться, но через минуту после шайбы Йеспера Братта Кузнецов оформил дубль. Центрфорвард с дальнего пятачка мягко переправил в сторону ворот шайбу после паса Джастина Шульца, а помог Евгению рикошет от конька Дэймона Сиверсона.

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Такой вот получился русский день в сердце Америки. Наши хоккеисты забросили все четыре шайбы «Вашингтона» и принесли «Кэпиталз» очередную победу в этой регулярке. Более того, Овечкин отметился ещё и важным блокированным броском в концовке встречи.

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Кузнецов удивил своей результативностью и заслуженно был признан первой звездой поединка — Евгений забил две шайбы, включая победную, тогда как до игры с «Нью-Джерси» на его счету было лишь два гола. Ови — вторая звезда поединка. Александр забросил 721-ю шайбу за карьеру в НХЛ, до Марселя Дионна в списке снайперов всех времён остаётся лишь 10 точных выстрелов. Дмитрий Орлов звёздное признание не получил, но, безусловно, провёл сильный матч, заработав показатель полезности «+2» за 17 с половиной минут на льду.