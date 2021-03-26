Грубец тащит, Омск в шаге от финала Востока! «Авангард» быстро отомстил за 1:7

Всё решил хет-трик канадского форварда омичей Найта и грубейшая ошибка его соотечественника из «Магнитки» Бека в концовке встречи.

В предыдущем матче серии «Металлург» на домашнем льду вдоволь поиздевался над «Авангардом», разгроми соперника со счётом 7:1. У команды Ильи Воробьёва получалось буквально всё, а в ворота соперника забрасывал даже 17-летний нападающий Данила Юров. После 40 минут в воротах вместо Шимона Грубеца вышел Игоря Бобков, но шайбы в ворота «ястребов» продолжили залетать с завидным постоянством. Гостевой подводила дисциплина, нервничал лидер команды Илья Ковальчук. В общем, буквально всё валилось из рук.

«Магнитка» раскатала «Авангард» — 7:1! 17-летний Юров забил броском из-за ворот! Три гола в большинстве, один в меньшинстве и три в равенстве – огненный хоккей в исполнении «сталеваров».

«Безусловно, «Магнитка» нас сегодня полностью переиграла, но счёт в серии равный, едем на пятый матч в Балашиху. Ковальчук — очень хороший игрок, настоящий профессионал и лидер команды. В предыдущих матчах он создавал моменты для команды. А сегодня, конечно, сложно кого-то выделить. Это было общекомандное поражение», – сетовал после игры главный тренер омичей Боб Хартли.

Хартли: «Металлург» полностью переиграл «Авангард», смог удивить нас

Несмотря на провальную игру, в воротах «ястребов» с первых минут снова появился Шимон Грубец, а это означало, что Иржи Секача в заявке быть не могло. У «металлургов» в воротах снова появился Василий Кошечкин, а вместо упомянутого Юрова тренерский штаб принял решение поставить в заявку Рожкова.

Первый период прошёл под диктовку хозяев. Главным действующим лицом на льду стал Корбан Найт. Сперва «ястребы» выкатились в быструю контратаку, Буше от борта сделал перевод в центр, канадец выкатился на ворота и послал шайбу в верхний угол ворот.

До этого неудачно выбрасывал шайбу Яковлев, получивший за это нарушение двухминутный штраф. В концовке первой двадцатиминутки хозяева удвоили своё преимущество. Омичи выиграли вбрасывание и закрепились в зоне. Шарипзянов набросил от синей линии, Найт на пятаке подставил клюшку и переправил шайбу в ворота Кошечкина.

Затем две минуты за опасную игру высоко поднятой клюшкой выписали Беку, что едва не обернулось для «Магнитки» третьим голом. Сначала за уральцев сыграла штанга, а затем Ковальчуку помешали отличиться с близкого расстояния. 2:0 при дубле Найта – с таким счётом команды отправились в раздевалки. Илье Воробьёву предстояло перестроить игру своей команды.

Интересно, что по броскам в створ уральцы даже оказались впереди (10-11), а вот по вбрасываниям (10-7), блокированным броскам (8-3) и силовым приёмам (8-4) лучше оказалась «ястребы». И, конечно, сказался тот факт, что у «Магнитки» в первом периоде не было ни одного большинства.

Во втором отрезке встречи каким-то чудом с пятака не забил Кошелев – соперник удачно заблокировал бросок клюшкой. «Авангард» старался играть максимально аккуратно, но в середине периода в чужой зоне зачем-то сфолил Чинахов, отправленный судьями в бокс для штрафников за подножку.

У Магнитогорска лучшее большинство в нынешнем плей-офф, но воспользоваться предоставленным шансов на этот раз не получилось. Дело в том, что «Авангард» продолжал здорово блокировать чужие броски.

Мог оформлять хет-трик Найт, а чешский арбитр Мартин Франё едва невольно не помог канадцу. Арбитр занял неудачную позицию, в результате чего шайба попала в него и срикошетила в сторону ворот на клюшку сопернику. 0:0 – «Авангард» всё устраивало и торопиться омичи никуда не собирались, а «Магнитка» снова не могла забить. Снова, потому что после сверхрезультативных игр уральцы выдают засушливые.

В третьей двадцатиминутке продолжал великолепно играть Кошечкин. В одном из эпизодов Каски просто выбрасывал шайбу, после чего Буше выскочил один на один с голкипером, но не смог переиграть опытного Василия. Кошечкин поднял руки вверх и начал активно подбадривать своих партнёров. Времени на отыгрыш оставалось всё меньше.

В итоге всё закончилось тем, что Бек ошибся в чужой зоне и привёз в ворота своей команды третий гол. Чинахов поймал соперника, убежал в контратаку, хлёстко бросил с кистей и переиграл Кошечкина.

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Гости пошли ва-банк, заменили голкипера на шестого полевого хоккеиста, в результате чего Найт забил в пустые ворота и оформил хет-трик. 4:0 (у отыгравшего на ноль Грубеца 38 сейвов) в матче и 3-2 в серии – команды возвращаются в Магнитогорск. Борьба в этой серии продолжается.