Овечкин разбушевался! Положил дубль шикарными бросками, стал ближе к ещё одной легенде НХЛ

До Марселя Дионна и пятого места в списке снайперов всех времён Ови остаётся восемь голов.

Март — один из любимых месяцев Александра Овечкина. С наступлением весны русский суперснайпер почти всегда расцветает ещё краше и пышнее, чем обычно, и эта традиция не прервалась даже в необычном сезоне 2021 года.

Неуверенно стартовав, пережив длинные серии без голов и очередные разговоры о том, что Овечкин «сдулся», Александр Великий в марте показал всему миру, что он не собирается выходить из большой игры. В 11 матчах он забил 8 раз, а совсем недавно выдал серию из пяти матчей подряд с голами. Это всё же не совсем тот Овечкин, к которому мы привыкли, так как мы не видим хет-триков, покеров и пачек заброшенных шайб, но Александр вновь стал забивать регулярно и как знать, не побежит ли он к концу регулярки за своим десятым «Морис Ришаром».

Русский день в сердце Америки! Овечкин пустил «ракету» из «офиса», Кузнецов удивил дублем Евгений стал первой звездой победного для «Вашингтона» матча. В нём за «столичных» забивали только россияне.

В повторном матче с «Нью-Джерси» Овечкин снова вышел в звене с Евгением Кузнецовым и сразу же продолжил ловить волну удачи. 16-й гол капитана «Кэпиталз» в сезоне случился на 6-й минуте: Ови сам подобрал шайбу в своей зоне, привёз её во владения соперника, оставил Кузнецову, открылся на свободный лёд, получил своевременный пас — и вынимай, Скотт Уэджвуд!

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Через 5 минут Никлас Бэкстрём на пятачке замкнул прострел Тома Уилсона, сделав счёт 2:0, и на этом игра, как оказалось, была сделана. «Нью-Джерси» сегодня был не в состоянии бороться со «столичным» клубом — за весь матч «дьяволы» нанесли по воротам Ильи Самсонова 24 броска, но россиянин со всем справился, оформил первый шатаут сезоне и заработал первую звезду матча.

«Вашингтон» же добил оппонента в третьем периоде. На 48-й минуте отличился Конор Шири, а на 57-й второй дубль за четыре матча оформил Овечкин. Быстрая атака «Кэпиталз», вновь Ови здорово открывается под передачу Кузнецова и разряжает свою шикарную «пушку»!

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4:0 — уверенная победа «Вашингтона»! У Овечкина же в личном активе теперь 17 заброшенных шайб в сезоне, до лидеров по этому показателю Мэттьюса и Макдэвида остаётся всего ничего.



Лучшие снайперы НХЛ в сезоне — 2021.



Что касается карьерных показателей, то у Овечкина после игры с «Нью-Джерси» стало 723 гола, и от ещё одной легенды НХЛ Марселя Дионна, занимающего пятую строчку в списке снайперов всех времён, россиянина отделяет всего 8 шайб.



После невнятного старта Ови разбушевался, и кто теперь сможет его остановить? Пожалуй, только он сам. Впереди у Александра ещё 23 игры регулярки, и если он продолжит забивать в нынешнем графике, то легко поборется за юбилейный приз лучшему снайперу сезона, а в заочной гонке с легендами не только обгонит Дионна, но и приблизится к Бретту Халлу (741 гол).