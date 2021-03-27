«Сейчас он — самый беспощадный снайпер НХЛ». Овечкин резко включился в борьбу за «Ришара»

За последние три недели Александр скакнул с 85-го на шестое место в гонке голеадоров, его уже не остановить?

Никогда не списывайте со счетов Александра Овечкина. Слышите, никогда. Иначе он бы не был единственным игроком, который способен покуситься на вечный рекорд Уэйна Гретцки. Лёгким движением руки он перескочил с 85-го на шестое место в списке снайперов НХЛ — за последние три недели никто в лиге не забил больше него (10 голов в 10 матчах).

Пару месяцев Овечкин разогревался, зато теперь летит вперёд семимильными темпами. В последнем матче с «Нью-Джерси» капитан «Вашингтона» оформил очередной дубль, и теперь звание пятого снайпера в истории совсем близко (восемь шайб), а нынешние лидеры по голам Коннор Макдэвид и Остон Мэттьюс ещё ближе (четыре шайбы).

«Его не остановить», — отреагировали на первый гол Овечкина в «твиттере» Spittin’ Chiclets. «Повторяем – его не остановить», — написали там же о втором голе.

Овечкин разбушевался! Положил дубль шикарными бросками, стал ближе к ещё одной легенде НХЛ До Марселя Дионна и пятого места в списке снайперов всех времён Ови остаётся восемь голов.

У главного тренера Питера Лавиолетта есть объяснение этому неудержимому прорыву — россиянин по-спортивному разозлился от разговоров, что он стареет и уже не тот, что прежде. «Он гордится своей игрой, своими голами и успехами команды. И он знает, что является важной частью успеха. В начале сезона у него не всё получалось, как он хотел, и это завело его ещё больше. Потом он вернулся с карантина, вошёл в ритм, почувствовал шайбу.

Несколько недель назад голы у него ещё не шли, но у него было много бросков, моментов, были игры, в которых он мог делать и дубль, и хет-трик, но этого не случалось. Обычно это говорит о том, что скоро всё придёт. Но он не отступал, продолжал работать, и сейчас его вклад стал очень заметен», — сказал Лавиолетт.

Ему вторит и нападающий Конор Шири: «Это и правда впечатляет. Мне кажется, он принял близко к сердцу слова о том, что плохо начал сезон. Сейчас он, вероятно, самый горячий парень в лиге. Каждый его бросок представляет опасность. И просто удивительно, как много шансов он получает и сколько голов у него получается забивать».

Статистика Александра Овечкина в сезоне НХЛ-2020/2021

«Дубль в матче с «Нью-Джерси» продвинул Овечкина на шестое место в списке снайперов сезона. Теперь у него 17 голов, всего на четыре меньше, чем у лидеров гонки. И сейчас никто не может заставить его сбавить газ. После довольно тихого, по меркам Овечкина, старта сезона, он не только превратился в самого горячего игрока «Вашингтона», сейчас он самый беспощадный снайпер в НХЛ.

Однако когда у него не шло с голами на старте сезона, было много разговоров о том, что возраст начал на нём сказываться. Овечкин принял это близко к сердцу, и теперь не только разбивает эти мнения в пух и прах, но и выигрывает борьбу со временем», — пишет NBC Sports.

«Овечкин нечасто сталкивается с голевой засухой, но часто включает рекордные темпы, будь то в регулярке или в плей-офф. Это доказывает, насколько он великолепный снайпер. Даже если у него дела идут не лучшим образом, это не сбивает его с пути, он продолжает ждать своих шансов. Невозможно поверить, как кто-то может забивать так много голов за такой короткий промежуток времени», — говорил Джон Карлсон.

«Назвал бы его величайшим снайпером всех времён». Что говорят в НХЛ о достижениях Овечкина До пятого места в списке лучших снайперов в истории лиги россиянину осталось забить всего 13 голов.

И ведь в такие голевые догонялки Овечкин пускается не в первый раз. Взять хотя бы прошлый сезон, когда в середине января Давид Пастрняк опережал россиянина на 10 шайб. Затем было 11 голов Овечкина в пяти матчах и девятый «Морис Ришар» в карьере (пусть и разделённый с чехом).

Время всё ещё не властно над Овечкиным, а над его броском – тем более. Александр в очередной раз доказывает, что ему по силам отыграть любое отставание, так что и 10-е звание лучшего снайпера лиги от Александра Великого ещё никуда не уплыло, попробуйте сейчас его остановить!