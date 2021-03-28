Овечкин почти в плей-офф, а кто поедет на ЧМ? Турнирные расклады в НХЛ

В регулярном чемпионате НХЛ сыграно уже почти две трети матчей, и турнирные расклады потихоньку начинают вырисовываться. Некоторые команды уже создали себе комфортный задел, другие продолжают борьбу за плей-офф, третьи уже фактически выбыли из гонки и доигрывают сезон. Рассказываем, как обстоят дела в каждом дивизионе и напоминаем, что в этом году НХЛ пошла на изменение формата – все игры проходят внутри дивизионов, и в розыгрыш Кубка Стэнли попадают по четыре команды из каждого (им же играть между собой в первых двух раундах).

Восточный дивизион

Лидеры: «Вашингтон» (33 матча, 48 очков), «Айлендерс» (35 матчей, 48 очков), «Питтсбург» (35 матчей, 46 очков).

«Вашингтону» и «Айлендерс» потребовалось около месяца, чтобы войти в форму и начать побеждать, но теперь они постоянно сменяют друг друга на первом месте в дивизионе, выдавая длительные победные серии. У «столичных» разыгрался Овечкин, оправились от коронавируса Кузнецов и Самсонов, и дела идут замечательно, из последних 15 матчей они проиграли всего два. Аналогичная ситуация у «Айлендерс», которые пропускают меньше всех в дивизионе. Здорово играет вратарский тандем Сорокин – Варламов, работает система Барри Тротца.

Всего в двух очках от них расположился «Питтсбург», которому не мешает удерживаться в лидерах, несмотря на многочисленные потери из-за травм, включая Евгения Малкина. Звено Кросби с Гюнцелем и Растом пачками набирает очки и подаёт пример всем остальным.

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Борются за плей-офф: «Бостон» (30 матчей, 39 очков), «Филадельфия» (33 матча, 36 очков), «Рейнджерс» (33 матча, 34 очка).

«Бостон» держится рядом с топ-3 по потерянным очкам, хотя в последнее время чередует победы с поражениями. В команде бушует коронавирус, несколько матчей пришлось отменить, а сейчас «мишки» вынуждены играть без Брэда Маршана, Шона Курали и Джейка Дебраска. Вероятнее всего, команда Брюса Кэссиди выстоит и не отдаст место в плей-офф, хотя надо посмотреть, в какой форме вернутся игроки после болезни.

Конкуренцию «Бостону» ещё могут составить «Филадельфия» и «Рейнджерс», но первые ушли в крутое пике (столько не пропускает даже «Баффало»), а вторым надо не только надеяться на провал «Бостона», но и самим выигрывать сериями, чтобы забраться в четвёрку. Основания для надежды есть – вернулся Панарин и Шестёркин, проснулся Зибанеджад, играет как лидер Бучневич.

Пролетают мимо плей-офф: «Нью-Джерси» (32 матча, 28 очков), «Баффало» (33 матча, 16 очков).

В «Баффало» ничего не меняется. Команда проиграла 17 матчей кряду и идёт на антирекорд лиги, а распродажа игроков уже началась. Уже уехал Эрик Стаал, а Тэйлор Холл обеими руками за обмен. То же самое с «Дэвилз», которые слишком нестабильно играют, чтобы на что-то рассчитывать.

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Центральный дивизион

Лидеры: «Тампа» (34 матча, 50 очков), «Каролина» (33 матча, 49 очков), «Флорида» (34 матча, 46 очков).

Здесь так же есть явная группа лидеров, которая уже ведёт борьбу не за саму путёвку в плей-офф, а за итоговое место в дивизионе и общей таблице НХЛ. Действующий чемпион не почивает на лаврах и не мучается победным похмельем, а всерьёз намерен защитить титул. За весь сезон они ни разу не проиграли больше двух матчей кряду.

«Каролина» по потерянным очкам даже опережает «молний» — у команды сбалансированный состав, блестящая атака, как часы работают спецбригады. Не далеко за ними и «Флорида», которая, хоть и проиграла четыре из последних шести матчей, но вряд ли отдаст третье место. Капитан команды Александр Барков проводит один из лучших сезонов в карьере, Бобровский начал побеждать – всё идёт по плану.

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Борются за плей-офф: «Чикаго» (35 матчей, 37 очков), «Нэшвилл» (35 матчей, 35 очков), «Коламбус» (35 матчей, 34 очка), «Даллас» (31 матч, 31 очко).

За четвёртый билет в плей-офф разворачивается нешуточная борьба, и кто выйдет из неё победителем, пока совершенно непонятно. Пока что меньше всего шансов у «Коламбуса», который выиграл всего три матча из 10 последних, да и то, в каждой победе делился очками с соперниками. «Нэшвилл», напротив, в последнее время предпринимает отчаянные попытки навязать серьёзную конкуренцию и выиграл шесть из последних семи игр. «Чикаго» держится благодаря вдохновенной игре звена Дебринкет – Зутер – Кейн, и следующий месяц, в котором сплошь матчи с прямыми конкурентами, будет решающим.

«Даллас», пусть и занимает предпоследнее место в дивизионе и очень много проигрывает, всё ещё сохраняет надежду догнать конкурентов. Во-первых, они позже всех начали сезон, пережив эпидемию в январе, во-вторых, в начале апреля должны восстановиться от операций Сегин и Бишоп, что может придать команде заряд уверенности на финальный рывок.

Пролетают мимо плей-офф: «Детройт» (35 матчей, 26 очков).

У «Детройта» шансов никаких – перестройка продолжается без всякого успеха, а к дедлайну впору распродавать игроков.

Западный дивизион

Лидеры: «Вегас» (32 матча, 47 очков), «Колорадо» (33 матча, 46 очков), «Миннесота» (32 матча, 42 очка).

Вряд ли кто-то сомневался, что «Вегас» и «Колорадо» будут задавать тон всему дивизиону и спорить за первое место. Это две самые малопропускающие команды в лиге, Флёри и Грубауэр показывают фантастическую игру, в атаке блистают Марк Стоун и Микко Рантанен.

Куда более удивительно, что на третьем месте прочно удерживается «Миннесота». Тут, конечно, не обошлось без провала «Сент-Луиса», но нельзя не отдать должное и игрокам «дикарей». В первую очередь, речь, конечно, о Кирилле Капризове, который преобразил команду и мгновенно поменял настроения в раздевалке. Здорово выступает и тандем вратарей Тальбо-Кяхкёнен.

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Борются за плей-офф: «Сент-Луис» (34 матча, 37 очков), «Аризона» (35 матчей, 37 очков), «Лос-Анджелес» (32 матча, 32 очка).

«Сент-Луис» свалился в крутое пике, проиграв семь из последних 10 матчей. Интересно, что провал совпал с возвращением Владимира Тарасенко после операции на плече. Если спад затянется, то «блюзмены» рискуют выпасть из борьбы за плей-офф, ей на пятки уже вовсю наступает «Аризона».

Не потерял надежду и «Лос-Анджелес», у которого случаются периодические проблески, да и отставание от зоны плей-офф всего пять очков с двумя матчами в запасе.

Пролетают мимо плей-офф: «Сан-Хосе» (33 матча, 30 очков), «Анахайм» (35 матчей, 26 очков).

«Сан-Хосе» формально ещё может побороться за четвёртое место, но руководство клуба уже заявило о перезагрузке, поставив главной целью на остаток чемпионата получение игровой практики молодыми игроками. Тем же путём идёт и «Анахайм», для которых этот год — возможность в спокойном режиме обкатать молодую талантливую поросль – Комтуа, Зеграса, Драйсдейла. О плей-офф им пока думать рано.

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Северный дивизион

Лидеры: «Торонто» (34 матча, 46 очков), «Виннипег» (35 матчей, 44 очка), «Эдмонтон» (35 матчей, 43 очка), «Монреаль» (31 матч, 37 очков).

В Канадском дивизионе три билета в плей-офф, можно сказать, уже зарезервированы, осталось лишь расставить команды по местам. «Торонто» правит бал, но «Виннипег» ворвался на второе место (а ещё вчера делил с «Мэйпл Лифс» первое), одновременно отбросив на третью позицию «Эдмонтон».

К лидерам можно отнести и «Монреаль». Его лихорадит до смены главного тренера, он ещё ни разу не выигрывал больше трёх матчей подряд, но цепляется за очки везде, где можно, уводя игры в дополнительное время. У «хабов» всего два очка форы перед «Калгари», но целых четыре матча в запасе (на этой неделе их матчи отменили из-за коронавируса), к тому же у догоняющих всё ещё хуже.

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Борются за плей-офф: «Калгари» (36 матчей, 35 очков), «Ванкувер» (37 матчей, 35 очков).

«Калгари» мог бы воспользоваться вынужденным простоем «Монреаля» и выйти на четвёртое место, но проигрывает даже худшей команде лиги «Оттаве». «Ванкувер» слишком много очков потерял в первый месяц, и это фиаско подпортило им всю картину.

Пролетают мимо плей-офф: «Оттава» (36 матчей, 28 очков).

Сезон «Оттавы» можно описать одним видео, в котором генеральный менеджер Пьер Дорион выражает свои эмоции от поражения в овертайме. Ни усиления в межсезонье, ни талантливые новички, включая вундеркинда Тима Штюцле, ничто не помогает «сенаторам» вылезти из глубокого кризиса.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» TSN.

Турнирные расклады в НХЛ представляют интерес и с привязкой к чемпионату мира. Среди россиян точно должны быть свободны следующие игроки:



Евгений Дадонов, Артём Зуб, Артём Анисимов, Никита Зайцев («Оттава»), Владислав Наместников («Детройт»), Дмитрий Куликов, Никита Гусев («Нью-Джерси»).

Кроме того, освободиться по окончанию регулярки могут следующие кандидаты в сборную:

Павел Бучневич, Артемий Панарин, Игорь Шестёркин, Александр Георгиев («Рейнджерс»), Илья Любушкин («Аризона»), Михаил Григоренко, Владислав Гавриков («Коламбус»), Никита Нестеров («Калгари»), Никита Задоров («Чикаго»), Александр Радулов, Денис Гурьянов, Антон Худобин («Даллас»), Владимир Тарасенко, Иван Барбашёв («Сент-Луис»), Иван Проворов («Филадельфия»).