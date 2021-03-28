«Авангард» в финале Востока! Там Хартли ждёт не проигрывавший пока «Ак Барс»

Самая яркая серия полуфинала плей-офф на Востоке вернулась в Магнитогорск. В прошлом матчем «Авангард» без проблем разобрался с «Магниткой» — 4:0. Подопечные Ильи Воробьева ничем не смогли ответить на гол Чинахова и хет-трик Найта. Пресс-служба омичей не растерялась и на своей странице в «Инстаграме» выпустили ролик, который посвящён Корбану. Видео пародирует известный фильм режиссёра Люка Бессона «Пятый элемент».

«Корбан, милый». «Авангард» отреагировал на хет-трик Найта пародией на «Пятый элемент»

«Очень важная победа. Мы хотели отыграться после прошлого поражения, и у нас получилось реабилитироваться. Все сработали отлично. У меня не было никакого особенного настроя сегодня. Наши звенья подстроены под соответствующие сочетания противника. Мы просто выполняем ту роль, которую требует команда, а хет-трик — это приятная награда.

Для нас главное было забыть про 1:7, перезагрузиться, выйти заряженными. Считаю, нам это удалось. Действительно, было приятно, что мы вышли тем же составом, что и в последней встрече в Магнитогорске. Хартли показал, что доверяет нам, и мы его не подвели», — сказал Найт после матча.

Грубец тащит, Омск в шаге от финала Востока! «Авангард» быстро отомстил за 1:7 Всё решил хет-трик канадского форварда омичей Найта и грубейшая ошибка его соотечественника из «Магнитки» Бека в концовке встречи.

Тренеры обеих команд решили не менять вратарей в рамке, шестой матч серии начали Василий Кошечкин у хозяев и Шимон Грубец у гостей. Боб Хартли не менял и звенья, а вот Илья Воробьев пошел на перестановки в звеньях после провальных 0:4 в Балашихе: Кошелев отправился в 3-е звено к Расмуссену и Карпова, а во второе звено к Нестрашилу и Бэку подняли Мозякина.

Первый период был богат на голевые моменты, но забить удалось лишь однажды. Это сделал форвард гостей Сергей Толчинский, который с кистей прошил Василия Кошечкина. Если первые 4 минуты игры были обоюдно острыми, то после шайбы нападающего «ястребов» игра перевернулась. Еще в первой половине периода «Авангард» силами Семёнова, Чинахова, Каски и Дедунова мог делать счет неприличным, но где-то гостям не везло, где-то выручал Кошечкин. После экватора первой трети игры «Металлург» немного выровнял игру, хорошие моменты были у Голдобина и Мозякина. Последние 4 минуты прошли под диктовкой хозяев. Гости тут же начали пробрасываться, затем совершенно ненужные 2+10 словил Рид Буше. «Магнитка» не смогла развить успех и ушла на перерыв уступая в счете.

Зато у хозяев удался старт второго периода: спустя пару минут голевые моменты были у Кошелева и Голдобина. Могли забивать и гости: Зернов совершил пробег из своей зоны до ворот Кошечкина, легко разобравшись с Яковлевым. Но счёт голам в этом периоде открыла «Магнитка» — спустя 6 минут с небольшим после старта трети отличился Карпов.

Уральский клуб продолжал активно атаковать ворота Грубеца, но чех был хорош. На экваторе второго периода Сергей Плотников совершает глупейшее удаление в зоне атаки, толкнув клюшкой Шарипзянова. Возможно, этот момент и стал началом конца для «Металлурга».

Омская команда выходила на большинство без своего лидера Буше, который на тот момент еще отбывал свой дисциплинарный штраф, но это не помешало «ястребам» реализовать лишнего: после серии отскоков Егор Чинахов поразил пустой угол ворот Кошечкина.

Счет стал 1:2. Вбрасывание, быстрая, как молния, атака омичей – и реальный момент у Семёнова. Спустя несколько секунд, опять же, после серии отскоков, Михаил Пашнин случайно поразил свои же ворота. Гол записан на Дениса Зернова, чей конек был последним на пути шайбы из игроков «Авангарда».

«Металлург» понял, что игру нужно спасать. Сейчас или никогда. Сталевары активно пошли в атаку, и даже заставили соперника сфолить. Кажется, вот он, идеальный момент, чтобы вернуться в игру. Но Рид Буше посчитал иначе: американский форвард после навеса от Покки убежал на рандеву с Кошечкиным и без проблем переиграл опытного вратаря. Неужели «Магнитка» отправится в отпуск?

В начале третьего периода место в воротах хозяев занял финн Олкинуора. «Магнитка» продолжила биться, но безуспешно. Гости очень грамотно сыграли у своих ворот и не дали уральцам шансов спасти игру и вернуть серию в Балашиху. А на последних минутах Алексей Емелин забросил пятую шайбу в ворота хозяев и поставил жирную точку в этой серии. Примечательно, что «Металлург» чаще бросал в этом матче: 43 броска в створ против 37. По времени в атаке уральцы тоже превзошли сибиряков – 8:22 против 5:34. «Авангарду» следует сказать спасибо Грубецу.

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«Металлург» завершает сезон. Пока уральский клуб будет проводить работу над ошибками, омские парни отправятся в Казань, чтобы сразиться с местным «Ак Барсом», который еще не проиграл ни одного матча в плей-офф, за путевку в финал Кубка Гагарина.