Овечкин забил без угрозы воротам! Капитан «Вашингтона» стремительно догоняет легенду НХЛ

В третьем периоде голкипер Самсонов пропустил четыре шайбы за 10 минут – и «Рейнджерс» едва не спаслись со счёта 0:4!

«Рейнджерс» обменяли Лемье ради места в составе для Кравцова

Накануне «Нью-Йорк Рейнджерс» уступил «Филадельфии Флайерз» (1:2) в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ. Это поражение получилось крайне досадным для «синерубашечников». Решающую шайбу они пропустили всего за четыре минуты до конца основного времени, когда цели достиг бросок защитника «лётчиков» Самуэля Морена, доселе никого не забивавшего на уровне НХЛ.

«Филадельфия» сняла проклятье Зибанеджада. «Рейнджерс» не спас и блестящий Шестёркин Неудачный матч для Артемия Панарина и Павла Бучневича. Лучшие бомбардиры НХЛ среди россиян ушли со льда без очков.

Эта шайба во многом оказалась роковой для канадского нападающего Брендана Лемье. 25-летний форвард четвёртого звена «Рейнджерс» провёл отвратительную смену, которая привела к неразберихе в оборонительных порядках команды, чем и воспользовалась «Филадельфия». Уже через несколько часов после завершения матча Брендан оказался обменян в «Лос-Анджелес Кингз». Официальной причиной обмена Лемье стало желание руководства и тренерского штаба «Рейнджерс» освободить место в составе для молодых игроков системы, вроде Виталия Кравцова, который продолжает тренировки с неиграющим составом и близок к своему дебюту в НХЛ.

«Рейнджерс» обменяли Лемье, чтобы освободить место в составе для Кравцова

Однако, как сообщили сразу несколько американских журналистов, близких к «Рейнджерс», действия Лемье в эпизоде с голом Морена стали последней каплей для руководства команды. Представителей фронт-офиса американского клуба не устраивала игра Брендана в обороне. К тому же постоянные удаления также не добавляли игроку позитивных вистов. Учитывая продолжающуюся перестройку и курс на привлечение проспектов, кто-то из игроков боттом-6 должен был покинуть клуб, и этим кем-то оказался Лемье.

«Сложно смотреть хоккей по телевизору. Просто пытка»

Меньше 24 часов прошло между матчами «Рейнджерс» с «Филадельфией» и «Вашингтоном», но этого времени хватило не только на осуществление обмена с «Лос-Анджелесом», но и на возвращение к активной работе главного тренера Дэвида Куинна. Американский специалист пропустил шесть встреч своей команды из-за вынужденной изоляции, связанной с нахождением в протоколе коронавируса. В отсутствии Куинна самым популярным клубом НХЛ управлял наставник «Хартфорд Вулф Пэк» Крис Ноблох. Под его руководством ньюйоркцы одержали четыре победы и потерпели два поражения.

«Крис проделал громадную работу на скамейке. Знаю, что на протяжении всего этого периода Крис во всех интервью всячески преуменьшал своё значение для команды. Но я хочу сказать, что нам очень повезло, что в «Хартфорде» есть тренер, который всегда может прийти на помощь и сделать то, что сделал он.

Как я следил за матчами? Смотрел хоккей по телевизору на своём диване. Ох, это сложно, парни. Так сложно. Просто пытка. Но когда в одном матче твоя команда забивает девять голов, а в другом – восемь, вам становится проще», – сказал Куинн перед матчем.

Ноблох рассказал, как узнал, что нужно заменить Куинна на тренерской скамейке «Рейнджерс»

Кинкейд вытеснил из состава Георгиева, а Орлов круто помог Самсонову

«Рейнджерс» и «Вашингтон» являются одними из самых русских команд НХЛ, и в сегодняшнем матче вполне могла состояться российская дуэль голкиперов. Место на последнем рубеже «Кэпиталз» должен был занять Илья Самсонов, а «синерубашечники» могли выбирать между Игорем Шестёркиным и Александром Георгиевым.

Тренерский шайб столичных российских любителей хоккея не подвёл, отрядив в ворота Самсонова, а вот их коллеги из «Рейнджерс» сделали ставку на номинального третьего номера команды Кейта Кинкейда. Всё дело в том, что на Шестёркина выпала очень приличная нагрузка в Филадельфии, а американец Кинкейд в последнее время выглядел надёжнее Георгиева.

Александр Георгиев остался вне заявки «Рейнджерс» на матч с «Вашингтоном»

Стартовый период матча выдался безголевым – и в этом велика заслуга российского защитника «Вашингтона» Дмитрия Орлова. 29-летний защитник совершил крутое спасение, выбив шайбу с ленточки ворот после того, как она неудачно срикошетила от лица Ти-Джея Оши. От заброшенной шайбы шведского форварда гостей Мику Зибанеджада отделили всего несколько сантиметров.

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Александр Овечкин забил 724-й гол за карьеру в НХЛ

Ключевым отрезком матча стала середина второго периода. В интервале с 31-й по 35-ю минуту подопечные Питера Лавиолетта забросили три шайбы – дубль оформил Том Уилсон, а ещё один гол в активе Александра Овечкина. Лучший снайпер в истории НХЛ среди российских игроков в последнее время вообще разбушевался не на шутку. После провального старта нынешнего сезона (семь голов в 19 матчах) 35-летний форвард набрал ураганный темп и в марте вышел на невероятный график «гол за матч» (10 точных бросков в 10 встречах).

Овечкин забил 10 голов в последних 10 матчах. До этого он забросил семь шайб в 19 играх

После бросков Александра шайбы словно магнитом затягивает в ворота. В матче с Рейнджерс» ему даже не пришлось угрожать владениям Кинкейда, чтобы записать на свой счёт 724-й гол за карьеру в НХЛ. Великий россиянин получил шайбу на левом борту и собирался выполнить прострел на чужой пяток, где располагался Оши, однако игровой снаряд срикошетил от клюшки защитника «синерубашечников» Адама Фокса, после чего по абсолютно нечитаемой траектории для Кинкейда влетел в цель. До легенды НХЛ Марселя Дионна и пятого места в списке снайперов всех времён Ови остаётся всего семь голов.

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Овечкин вышел на пятое место в снайперской гонке сезона

Если говорить о снайперской гонке НХЛ, применительно только к этому сезону, то в данной номинации Овечкин уже вышел на пятое место. После матча с «Рейнджерс» в активе российского форварда стало 18 точных бросков. Столько же голов на счету нападающего «Монреаль Канадиенс» Тайлера Тоффоли и форварда «Вегас Голден Найтс» Макса Пасиоретти.

Мэттьюс опередил Макдэвида в снайперской гонке, отрыв американца от Овечкина — пять шайб

Первое место занимает нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс, на счету которого 22 заброшенные шайбы. В начале регулярки многие поспешили списать Овечкина со всех счетов в борьбе за очередной «Ришар Трофи», а теперь он отстаёт от лидера рейтинга всего на четыре гола. Если Александр продолжит поражать ворота даже из таких позиций, более молодым конкурентам великого россиянина придётся непросто.

«Сейчас он — самый беспощадный снайпер НХЛ». Овечкин резко включился в борьбу за «Ришара» За последние три недели Александр скакнул с 85-го на шестое место в гонке голеадоров, его уже не остановить?

Голевая перестрелка в третьем периоде

В начале заключительной трети многим могло показаться, что последние вопросы о победителе встречи снял Евгений Кузнецов. Набравший отличную форму воспитанник челябинского хоккея в четвёртый раз в матче огорчил голкипера Кинкейда. 28-летний форвард набрал очки в девятом из последних 10 матчей.

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Однако впоследствии выяснилось, что с шайбы Кузнецова в этом матче началось форменное голевое безумие. Для начала игроки «Рейнджерс» распечатали ворота Самсонова, лишив российского голкипера надежды на второй «сухарь» кряду. Автором гола стал американский форвард Колин Блэквелл, а помог ему в этом рикошет от всё того же Оши. Этот эпизод очень сильно напомнил момент из первого периода, когда Орлов почти в аналогичной ситуации сумел спасти «Вашингтон» от пропущенного гола. На сей раз Дмитрия рядом не оказалось.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L. P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

28-летний Блэквелл ранее никогда не забрасывал больше одной шайбы за матч в НХЛ. День рождения – это самое лучшее время, чтобы оформить дебютный дубль в лиге? Именинник Блэквелл решил именно так, и спустя три минуты во второй раз в матче пробил Самсонова. Следом команды обменялись заброшенными шайбами – на гол неугомонного Оши точным броском ответил нападающий гостей Алексис Лафренье.

Первый номер драфта НХЛ 2020 года зажёг для «Рейнджерс» надежду на спасение, а ещё больший шанс отыграться у гостей появился после гола Криса Крайдера. Американский форвард реализовал большинство. Общими усилиями команды забросили шесть шайб за 11 минут, причём «синерубашечники» выиграли этот отрезок со счётом 4:2. Вот только совершить решающее усилие им не удалось – и счёт на табло уже не изменился. «Вашингтон» одержал третью победу подряд, а «Рейнджерс» потерпели второе поражение за уик-энд.