Шикарный гол русского форварда в НХЛ! Тарасенко с колена вонзил шайбу в самую «девятку»

Вратарь «Анахайма» Столарз лишь беспомощно махнул ловушкой. Правда, затем он сделал 38 сейвов и отдал пас на гол в овертайме.

Российский лидер «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко вернулся в состав своей команды только в начале марта. У форварда была непростая операция, долгое восстановление, и даже ходили слухи о завершении им карьеры, но Тарасенко и не думал заканчивать с хоккеем.

«Сплетни не мешали уверенности!» Тарасенко вернулся спустя полгода и мог забить победный Гола не случилось, но первый матч после возвращения Владимир отыграл вполне удачно.

До сегодняшнего дня Тарасенко провёл за «блюзменов» 10 игр, в которых набрал 5 очков — неплохой график для хоккеиста, который вынужден на ходу включаться в сезон. Главная проблема заключалась в том, что из этих десяти матчей «Сент-Луис» проиграл восемь и упал на границу плей-офф в Западном дивизионе.

Что касается Владимира, то самой удачной для него выдалась встреча с «Вегасом» 13 марта, где он набрал 2 (1+1) очка, и с тех пор Тарасенко никак не мог поразить ворота соперника. Но в домашнем поединке с «Анахаймом» эта неприятная серия прервалась.

Впрочем, начал в этой игре Тарасенко с того, что помог отличиться партнёру. На 3-й минуте Владимир и Райан О'Райлли отобрали шайбу в чужой зоне, вывалились на пятачок, где россиянин отдал практически «слепой» пас себе за спину, который с удовольствием превратил в гол канадский форвард.

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А на исходе 16-й минуты пришло время отличиться и самому Тарасенко. Что за бросок нанёс Владимир в большинстве! С ходу, с колена вонзил шайбу в ближнюю «девятку» могучим щелчком — вратарь «Анахайма» Энтони Столарз мог только запоздало и беспомощно махнуть ловушкой. Шикарный гол русского форварда!

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2:0 после первого периода, Тарасенко «в огне», а в соперниках одна из худших команд всего сезона НХЛ — что могло для «Сент-Луиса» пойти не так? Однако «Блюз» умудрились проиграть и эту домашнюю встречу!



В середине второго отрезка хозяева пропустили контратаку, на острие которой оказался Кэм Фаулер. А в начале третьего периода «Анахайм» сравнял счёт после комедии ошибок игроков «Сент-Луиса»: очередная контратака «уток» родилась после того, как Джордан Кайру на ровном месте завалился на пятую точку, а затем Роберт Бортуццо позволил легко обыграть себя Адаму Хенрику. Джордан Биннингтон выручить после таких чудачеств партнёров не сумел.

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«Сент-Луис» значительно перебросал соперника, но решить вопрос с победой в основное время не смог, а в овертайме для «Блюз» наступила быстрая развязка. Голевую атаку «Анахайма» начал голкипер Столарз, добавивший к 38 сейвам ещё и результативную передачу, а Джош Мэнсон снова очень легко обыграл обороняющегося соперника (в этот раз им был Брэйден Шенн), вылез на пятак и принёс «уткам» победу.

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“Нет никаких оправданий. Мы проигрываем много домашних матчей, это необходимо исправить. У нас есть несколько дней, чтобы поговорить об этом, разобраться в своих ошибках», — сказал расстроенный Тарасенко на пресс-конференции. Владимир выдал, пожалуй, свой лучший матч после возвращения, сделал оба гола «Сент-Луиса», четыре раза бросил в створ, провёл пять силовых приёмов, но его команде это не помогло. Однако на полную катушку россиянин ещё точно не включился. Возможно, когда это произойдёт, то покатит и у всего «Блюз»?