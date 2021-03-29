Стратегия «Динамо» и Уфы губительна, огромные зарплаты – не главное. Что происходит в КХЛ

В самый разгар плей-офф КХЛ делимся новой порцией наблюдений и выводов.

Две победы «Магнитки» в серии с «Авангардом» — иллюзия равной борьбы

«Авангард» в шестом матче полуфинала Восточной конференции не оставил шансов «Магнитке» и отправил команду Ильи Воробьёва в отпуск. Счёт игры 5:1, и он полностью соответствует той картине, что была вчера на льду в Магнитогорске.



Честно говоря, я удивился тому, каким вышел «Металлург» на матч, в котором необходимо было спасать сезон. Ни собранности, ни эмоций, ни желания — на старте игры уральцы просто катались в ожидании того, что им предложит «Авангард», и не собирались бороться за инициативу. А «ястребы», между прочим, не предложили ничего нового по сравнению с пятым или третьим поединком серии, но это снова ввело «Магнитку» в ступор.

«Авангард» в финале Востока! Там Хартли ждёт не проигрывавший пока «Ак Барс» Глупейшее удаление Плотникова отправило «Магнитку» в отпуск.

Нельзя так играть важные, решающие встречи, особенно перед своими зрителями. Да, «Металлург» во втором периоде смог сравнять счёт, а затем победный гол «Авангарда» пришёл после глупейшего удаления Сергея Плотникова. Но это вовсе не переломный момент матча. Та шайба Чинахова в большинстве и последующий автогол Михаила Пашнина — лишь восстановление справедливости для «ястребов», которые первые минут 25 игрового времени доминировали на площадке и должны были за этот отрезок забивать ещё 3-4 гола и убирать последний нерв из этой серии. «Металлург» выручал то Василий Кошечкин, то штанги, но вечно так продолжаться не могло. «Авангард» просто был сильнее, а «Магнитка», как показалось, с самого начала встречи готова была развалиться и сдаться. Так и произошло.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

И всё-таки, почему «Металлург» был таким? Возможно, от незнания, что, собственно, делать с этим «Авангардом», кроме как ждать от него ошибок. «Ястребы» всю серию терроризировали соперника быстрыми атаками с ходу, выигрывали важнейшие вбрасывания и единоборства, блокировали немыслимое количество бросков — Илья Воробьёв сам несколько раз признавался, что именно эти мелочи «убивали» его команду. Придумать что-то в противовес тренерский штаб «Магнитки» оказался не в состоянии. На равных в этой серии прошла только вторая игра в Балашихе, но и там «Авангард» был гораздо ближе к победному голу и всё-таки забил его в овертайме. Что касается третьего, пятого и шестого поединка противостояния, то в них «ястребы» были практически идеальны в рамках своей системы, и у «Металлурга» просто не было ни единого шанса.

Грубец тащит, Омск в шаге от финала Востока! «Авангард» быстро отомстил за 1:7 Всё решил хет-трик канадского форварда омичей Найта и грубейшая ошибка его соотечественника из «Магнитки» Бека в концовке встречи.

При этом интересно, что свои две победы в серии «Магнитка» одержала сверхуверенно. Но это были как раз те матчи, где «Авангард» по каким-либо причинам отклонялся от своей игры и допускал ошибки, которыми и пользовался мастеровитый уральский клуб. Вспомните, на первую домашнюю встречу «ястребы» вышли вообще не готовыми, разобранными, и это был единственный матч, когда «Металлург» вышел из раздевалки на первый период диктовать сопернику свои условия. В четвёртой же игре серии, которая закончилась оглушительным разгромом «Авангарда» 1:7, подопечных Боба Хартли подвёл быстрый шальной гол от Григория Дронова, ужасная дисциплина и отвратительное меньшинство. Это были два провальных матча от «ястребов», которые и создали в этой серии иллюзию равной борьбы.

Хартли: поражение со счётом 1:7 стало хорошим пинком под зад для «Авангарда»

В других матчах «ястребы» не позволяли себе никаких вольностей и слабостей, с первых секунд играли правильно и с позиции силы, и на такой хоккей соперника у «Металлурга» не было адекватного ответа. Моменты уральцы, конечно, создавали исправно практически в каждом поединке, но вся их опасность устранялась либо самоотверженными защитниками «Авангарда», либо Шимоном Грубецем, который, кстати, стал настоящим козырем омичей в этой серии.



Любопытно, что эта серия, в общем-то, не рассказала нам ничего нового о соперниках. Предполагалось, что в ней всё будет в руках «Авангарда» — так и вышло. Завалив старт, что могло быть связано с потерей игрового ритма между раундами, «ястребы» очень быстро вернулись к привычной модели игры, что-то подкрутили (например, окончательно отказались от тактики перманентного давления и сделали ставку на быстрые атаки с ходу, что повлекло изменения в построениях в средней зоне и к входам в чужие владения), где-то поговорили в раздевалке о характере и глупых ошибках и затем довольно спокойно перемололи оппонента.



Знали ли мы, что «Магнитка», обладая талантливым составом, не до конца раскрывает свой потенциал, и команде не хватает стабильности и тактической вариативности? Знали. Стало ли для кого-нибудь открытием, что «Авангард» сталкивается с огромными проблемами по ходу тех матчей, где с самого начала что-то идёт не так? Не думаю. В этой битве всё пришло к логичному итогу. Омичи, которые уже третий год развиваются не только как команда, но и как организация, справедливо выходят в финал Востока. И, пожалуй, только они в конференции способны что-то противопоставить системному, физическому, жёсткому «Ак Барсу», так как и сами могут примерить на себя эти эпитеты.

«Давай мясо!» «Ак Барс» анонсировал финал Восточной конференции против «Авангарда»

«Металлург» же уходит в межсезонье, в котором клубу нужно будет решить много вопросов. Можно ли рассчитывать на улучшение результатов в следующем сезоне с этой командой? Или нужны серьёзные изменения? Тут, действительно, нужно хорошо подумать и всё проанализировать. С одной стороны, «Магнитка» в нынешнем чемпионате сделала шаг вперёд по сравнению с двумя предыдущими, а уступила в плей-офф команде, которая была сильнее. С этой точки зрения результат можно признать удовлетворительным и позволить Илье Воробьёву и дальше строить команду для новых побед. С другой же стороны — летом «Металлург» сделал большую ставку именно на этот сезон, на победу здесь и сейчас. Главный тренер получил в распоряжение тех хоккеистов, которых хотел, и ради этого «Магнитке» пришлось расстаться со множеством молодых игроков из своей системы. То есть о какой-либо перспективе в Магнитогорске пока говорить не приходится, а значит и разговоры о строительстве команды для будущих успехов не совсем уместны при таком подходе.

Стратегия «Динамо» и «Салавата» — губительна. Какие выводы сделают эти клубы?

О безоговорочных поражениях московского «Динамо» и «Салавата Юлаева» в своих сериях уже сказано немало, но хочется всё-таки ещё раз проговорить несколько очевидных тезисов. Во-первых, эти два провала — родные братья. Во-вторых, выступления бело-голубых и уфимцев в нынешнем плей-офф наглядно проиллюстрировали, насколько губительна стратегия формирования состава, которую избрали в «Динамо» и «Салавате», для команд с большими кубковыми амбициями. Невозможно сейчас выиграть Кубок Гагарина с одним доминирующим звеном! И не надо приводить в пример «Магнитку» времён Коваржа, Зарипова и пикового Мозякина. Они были посильнее нынешних ударных троек динамовцев и уфимцев, да и хоккей за пять лет в КХЛ изменился. Он стал более системным и простым, а в дамки вышли клубы не с тройкой больших звёзд, а с ровным, сбалансированным составом и длинной скамейкой. Ни то, ни другое сейчас не доступно ни «Салавату», ни «Динамо» — лидеры «съедают» огромную часть ограниченной потолком платёжки и на «подмастерьев» просто не остаётся ресурсов. Да, это немного грустная тенденция, что яркие индивидуальности в пух и прах уступают иногда безликой системе, но так уж сложилось, причём не только в КХЛ. Посмотрите, например, на Макдэвида и Драйзайтля в «Эдмонтоне». Вдвоём они разрывают НХЛ в плане личных достижений, но есть ли у них хоть какой-нибудь шанс выиграть с «Ойлерз» Кубок Стэнли в обозримом будущем?

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Наверное, нужно ещё и сказать о том, что я в течение сезона несколько раз делал преждевременные выводы в отношении «Салавата» и «Динамо». Например, на каком-то этапе регулярки мне показалось, что в Уфе не только молятся на финнов. Но потом оглушительно провалился Воробьёв, забастовал Сошников, не раскрылся Амиров, и всё вернулось на круги своя. Теэму Хартикайнен в итоге обновил рекорд результативности в КХЛ для своих соотечественников, Гранлунд затмил Умарка, но погоня за высоким местом в регулярке (к тому же безуспешная) выжала из лидеров «Салавата» все соки, а подстраховать их в команде оказалось некому.

Провал «Салавата» в плей-офф — плата за солидную регулярку? Что случилось с Уфой в дерби Стратегические и тактические ошибки тренера, уставшие лидеры и удобное сопернику судейство — у «Салавата» не было шансов.

Или, скажем, под конец гладкого чемпионата у меня создалось ощущение, что Владимир Крикунов в «Динамо» сумел найти некий баланс в звеньях и увести бело-голубых от зависимости перед Шипачёвым, Яшкиным и Кагарлицким. Но плей-офф лидеры москвичей провалили, а все остальные игроки «Динамо» сыграли так же безлико, как и большую часть регулярки.



Никаких чудес с «Динамо» и «Салаватом» не произошло. Если команда с единственной тактикой натыкается в плей-офф на системного соперника — жди беды. СКА и «Ак Барс» очень убедительно показали, как именно нужно формировать команду с реальной претензией на чемпионство в условиях жёсткого потолка зарплат. Громкие фамилии не должны становиться панацеей, огромные зарплаты — совсем не обязательное условие. Куда важнее грамотно распределить деньги и скаутские способности на весь состав, слепить команду, которая сможет в случае чего не заметить потери даже самого важного бойца. Если, конечно, стоит задача выиграть Кубок, а не захватить лидерство в индивидуальных статистических номинациях.

«Теперь перед глазами пример «Ак Барса». Как изменится «Салават» после провала в плей-офф В уфимском клубе не считают 0-4 в «зелёном дерби» катастрофой, но признают, что в следующем году клубу нужно во многом добавлять.

Вопрос теперь только в том, будут ли «Динамо» и Уфа отступать от своей стратегии? В «Салавате», кстати, уже признали необходимость коренных сдвигов, но в следующем сезоне вряд ли стоит ждать хоть каких-то изменений. Почти все звёзды юлаевцев имеют действующие контракты, и «резать» их из-за одной неудачной серии плей-офф, разумеется, никто не будет. Хоть гендиректор юлаевцев и допустил такую возможность на пресс-конференции. В «Динамо» ещё год будет действовать дорогущий контракт Яшкина, а вот Вадим Шипачёв и Дмитрий Кагарлицкий выходят на рынок. Первому бело-голубые уже предложили контракт, но тут возможно всё, в том числе и переосмысление руководителями бело-голубых генеральной концепции.