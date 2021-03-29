«Величайший гол, что я видел!» Ягр в финале накрутил троих и восхитил Лемье

«Я недостаточно хорошо знаю английский, чтобы объяснить этот гол. Посмотрите его сами по телевизору», — говорил 20-летний нападающий «Питтсбурга» Яромир Ягр после первого матча финала Кубка Стэнли — 1992 с «Чикаго». На его лице сияла широкая улыбка.
Слова были излишни, но Марио Лемье их нашёл: «В своей жизни я забил немало голов, но гол Ягра был великолепным. Это величайший гол, что я видел».
Чех сравнял счёт за пять минут до конца игры, завершив камбэк «пингвинов» с 1:4. Начало матча они проспали, опомнившись, только когда «Чикаго» повёл в три шайбы и полностью контролировал ход игры. «Питтсбург» долго не мог продраться через непроходимый лес защиты «Блэкхоукс», которые к финалу подошли с 11 победами подряд.
Но затем забил Рик Токкет, потом Марио Лемье забросил из-за ворот рикошетом от щитка Эда Белфора, и характер игры изменился. Чтобы окончательно вернуть удачу на свою сторону, потребовалось гениальное соло Ягра – он перехватил шайбу на синей линии и поехал сквозь игроков «Чикаго», словно их и не было на льду. Увернулся от клюшки одного, прокинул шайбу между ног второго, объехал третьего и бросил с неудобной.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.
«Он пошёл в обводку и обыграл трёх своих и ещё четырёх соперников дважды», — вспоминал нападающий Брайан Троттье.
«Я видел много голов, но такого – никогда», — восхитился главный тренер «Питтсбурга» Скотти Боумэн.
«В словаре не найдётся столько прилагательных, чтобы описать все голы Ягра. Его шайбы становятся всё красивее и красивее, а эта пока что лучшая», — сказал Токкет.
«В хоккее есть всего два человека, которые способны забить такой гол. «Питтсбургу» повезло, что у нас есть и тот, и другой», — сказал Кевин Стивенс.
На этом судьба «Чикаго» была предрешена – их рабоче-крестьянская, жёсткая команда уже не могла ничего поделать с фантастическим талантом «Питтсбурга», и Лемье забросил победную шайбу за 15 секунд до конца. «Нам повезло украсть этот матч», — ухмылялся канадец.
Хотя это был всего лишь первый матч серии, но он же стал и ключевым. «Это могло бы быть тяжёлое поражение. Обе команды подошли к финалу «горячими», победа в первом матче была очень важна», — говорил Боумэн. «Питтсбург», в том плей-офф поставивший камбэки и чудесные спасения на поток, больше не позволял себе ослабить хватку и защитил чемпионский титул.
Это был второй и последний Кубок Стэнли для Ягра, но его великая карьера только начиналась. Он провёл в НХЛ 24 сезона, став вторым бомбардиром и третьим снайпером в истории лиги, стал членом Тройного золотого клуба, выиграв со сборной Чехии Олимпиаду и два чемпионата мира, отыграл четыре сезона в России и даже в 49 лет отказывается менять хоккей на спокойную пенсию.
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