«Локомотив» притормозили. В финале Запада — супербитва ЦСКА и СКА

Чуда не произошло. Два армейских коллектива снова стали лучшими в своей конференции.

Седьмой матч серии – это всегда интересно и непредсказуемо. Серия меду ЦСКА и «Локомотивом» стала единственной, где соперники доигрались до семи встреч. Да, порой обе команды демонстрировали скучноватый хоккей, но всё это объяснимо и логично. Слишком высока ответственность и градус напряжения. «Нечего комментировать, готовимся к следующему матчу», – с досадой произнёс главный тренер армейцев Игорь Никитин после поражения в овертайме в шестой игре.

Ткачёв исполнил в овертайме! В серии ЦСКА и «Локомотива» всё решит седьмая игра Капитан ярославцев молчал четыре матча, чтобы проснуться в самый важный момент сезона.

«Тяжёлая победа, плотная игра, борьба на каждом участке поля. Не было много моментов ни у нас, ни у ЦСКА. Но они всё же были, хорошо, что мы забили на одну шайбу больше. Готовимся к следующему матчу», – заявил его коллега и оппонент Андрей Скабелка.

Скабелка прокомментировал победу «Локомотива» в шестом матче серии с ЦСКА

В воротах обеих команд на седьмой матч ожидаемо появились иностранные вратари – Юханссон и Паскуале. Нагрузка на обоих выпадает неимоверная, но швед и канадец с ней справляются, оправдывая тренерское доверие. Интересно, что во всех предыдущих матчах серии побеждала команда, открывавшая счёт. Изменится ли традиция на этот раз? Всего у ЦСКА в встречах плей-офф КХЛ одна победа и два поражения, у «Локомотива» аналогичная картина.

В первом периоде хозяева буквально смяли ярославцев со льда. Красно-синие начали очень мощно, заставив соперника раз за разом ошибаться. В итоге Теэму Пулккинен получил две минуты за удар клюшкой, чем ЦСКА с удовольствием воспользовался.

Робинсон получил передачу в центре зоны, чуть продвинулся вперёд и нанёс хлёсткий бросок — шайба залетела в ворота над щитком Паскуале. Комбинация была разыграна как по нотам, а бросок у канадского защитника получился великолепным.

Москвичи не собирались останавливаться и продолжали гнуть свою линию. Не удивительно, что в итоге счёт увеличился. Армейцы вышли в атаку правым краем, Окулов от борта с разворота сделал шикарную передачу в центр на ход Шалунову, который сблизился с воротами и своим броском направил шайбу над блином Паскуале. Максим триумфально поднял руки верх, а на Андрея Скабелку было больно смотреть. Игра у его команды и у её лидеров откровенно не получалось, всё валилось из рук. В перерыве нужно было сделать изменения и привести игроков в чувства. 0:2 в гостях с ЦСКА в седьмой встрече – это если не приговор, то близко к этому.

Во втором отрезке встречи Паскуале сразу несколько раз оставил свою команду в игре. В одном из эпизодов Андронов атаковал в упор, но голкипер неимоверным образом спас железнодорожников.

Чешская бригада арбитров Грибик – Франё дала шанс поиграть в большинстве и удалила на две минуты Блажиевского, однако, в отличие от ЦСКА, своим преимуществом ярославцы не воспользовались.

Хороший матч проводил Никита Сошников, который, кстати, ассистировал в эпизоде с первым голом Робинсона. У нападающего не всегда получается игра, но, когда она идёт, Никиту сложно остановить.

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Матч получался достаточно жёстким, но команды старались действовать в рамках правил, дабы не давать судьям повод для лишних удалений. Голов во втором периоде зрители так и не увидели. ЦСКА всё устраивало, а «Локомотиву» не удавалось взломать армейскую оборону.

В третьем периоде хозяева продолжали грамотно играть по счёту, чем наверняка радовали сидевших на трибуне легендарных армейцев Бориса Михайлова и Сергея Фёдорова. Мог забивать Осипов, но за свой момент защитник «Локомотива» не зацепился.

Две минуты выписали Шалунову, который сигнализировал судьям, что Владимир Ткачёв симулировал, в результате чего обрушил на себя гнев капитана «Локомотива». Вот только реализовать лишнего снова не получилось. За две минуты до сирены Андрей Скабелка заменил голкипера на шестого полевого хоккеиста, но забить хотя бы одну шайбу у гостей не вышло. 2:0 в матче и 4-3 в серии – в финале Западной конференции будет супербитва ЦСКА и СКА. Чуда не произошло, для «Локомотива» сезон закончен.