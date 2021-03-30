Уволят или продолжат доверять? Что будет с тренерами, вылетевшими из плей-офф КХЛ

А кого-то, как Олега Знарка, уже уволили из «Спартака». Но спрос на олимпийского чемпиона Пхёнчхана по-прежнему есть.

Розыгрыш Кубка Гагарина постепенно выходит на финишную прямую. Впереди финалы конференций и главное противостояние сезона. В турнире осталось всего четыре клуба, все остальные завершили борьбу за трофей. Рассказываем, что ждёт главных тренеров команд, отправившихся в отпуск.

Илья Воробьёв («Металлург» Мг)

Провальным сезон для «Магнитки» точно не назовёшь. Команда, у которой по ходу регулярного чемпионата из-за пандемии вылетало из состава аж по 16 человек, выступила достойно, а под конец и вовсе выдала победную серию из 10 побед. В результате «Металлург» стал третьим на Востоке, вышел на «Барыс» (которому, кстати, уступил сезоном ранее), обыграв казахстанский клуб со счётом 4-2 в серии.

У Ильи Воробьёва действующий контракт с «Металлургом», этот опытный и многое повидавший специалист однозначно должен продолжить работу с командой. Да, проиграна серия «Авангарду» (2-4), но тотального преимущества у омичей не было, а две встречи уральцы и вовсе выиграли с крупным счётом (5:2 и 7:1). Воробьёв прекрасно знаком со спецификой магнитогорского хоккея, его уважает лидерский костяк «Металлурга». Илья Петрович – тренер, с которым «Магнитка» должна продолжить своё развитие, а результат обязательно придёт. Не просто так в коллекции Воробьёва уже есть два Кубка Гагарина.

Томи Лямся («Салават Юлаев»)

Действующий контракт есть и у финна Томи Лямся. Причём его подписали прямо перед стартом плей-офф. Специалист уже признал свою ошибку и заявил, что у команды должны быть конкурентоспособны все четыре звена, а не только одна ведущая тройка. Именно за счёт командной работы «Ак Барс» выиграл серию у уфимцев со счётом 4-0. Перед этим, напомним, юлаевцы довольно легко выбили из турнира «Трактор» (4-1 в серии).

Томи практически наверняка останется работать главным тренером «Салавата Юлаева». Правильно это или нет? Решать руководству. Но в штабе у финна есть люди, способные в случае провала подхватить упавшее знамя. В частности, в Уфе очень любят Николая Цулыгина и Виктора Козлова. Главное для Лямся – сделать выводы из допущенных ошибок. Если не работает план A, в рукаве всегда должен быть другой козырь. Его-то у Лямся и не оказалось.

Томи Лямся Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Владимир Крикунов («Динамо» Москва)

На 90% в московском «Динамо» сменится главный тренер. У Владимира Крикунова закончился контракт, команда бесславно проиграла в серии со СКА, а самому Владимиру Васильевичу давно пора на покой. Этот заслуженный специалист многое дал отечественному хоккею, но и время даёт о себе знать.

Кто возглавит «Динамо»? Среди основных кандидатов значатся Олег Знарок, который, по некоторой информации, уже провёл переговоры с руководством клуба о своём возвращении в стан бело-голубых, а также известный в прошлом динамовец Алексей Кудашов. Фигурирует в СМИ и фамилия Юрия Бабенко, но ему становиться главным тренером «Динамо» пока рановато. Нужно набраться тренерского опыта и ещё сезон-два поработать помощником.

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Андрей Скабелка («Локомотив»)

У белорусского специалиста действующий контракт с ярославским клубом. Напомним, Андрей Владимирович подписывал соглашение на три сезона. «Локомотив» в нынешнем чемпионате понравился. Команда стабильно выступила в регулярке, затем буквально вынесла «Йокерита» в первом раунде плей-офф, после чего дала бой победителю регулярного первенства в лице ЦСКА. Армейцы с трудом выиграли серию со счётом 4-3.

Скабелка привил «Локомотиву» системный хоккей, продолжил развивать молодёжь и в целом показал достойный результат. Можно ли было обыграть ЦСКА в седьмом матче? Вполне, но игра у железнодорожников не пошла. Тренер ярославцев признал, что это была одна из худших встреч его команды в сезоне.

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Анвар Гатиятулин («Трактор»)

Кто-то уже успел отправить Анвара Гатиятулина в «Спартак» и даже в московское «Динамо», но почему-то все забывают, что у российского специалиста ещё два года контракта с «Трактором». Не просто же так в клубе подписывали столь длительное соглашение с тренером, которого любят и уважают челябинские болельщики.

Серия с «Салаватом Юлаевым» у челябинцев не получилась, но есть сразу несколько причин, почему всё пошло наперекосяк. Главная – слабая игра лидеров команды, включая легионеров. Совсем не такой игры ждали от Седлака, Гики, натурализованного белоруса Бэйлена. В результате первое звено уфимцев легко справилось с «Трактором». В этом плане выводы, конечно, должны быть. И, зная упорство Гатиятулина, он их обязательно сделает.

Анвар Гатиятуллин Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Дэвид Немировски («Торпедо»)

В «Торпедо» обеими руками держались за Дэвида Немировски. С тренером переподписали контракт до старта плей-офф, так как спрос на Немировски на рынке был достаточно большим. Шансов пробиться во второй раунд у нижегородцев изначально практически не было. Команда, занявшая восьмое место, выходило на «Ак Барс», а конкурировать с татарстанским клубом очень тяжело. Торпедовцы в полной мере ощутили это на себе и проиграли серию со счётом 0-4. Но Немировски выжал из своей команды едва ли не максимум.

Олег Знарок («Спартак»)

Бесславной получилась работа Олега Знарка в «Спартаке». При приличном бюджете и солидном составе красно-белые не показали ровным счётом ничего. Чего добился «Спартак»? Еле-еле заполз в плей-офф, где без шансов проиграл ЦСКА, толком ничего не создав у ворот соперника. Не было видно ни системы, ни физической подготовки, ни должного старания и настроя. Совершенно не удивляет тот факт, что со Знарком попрощались, даже не дождавшись 30 апреля.

Правда, спрос на рынке на Знарка по-прежнему есть. В частности, обсуждается его возможное возвращение в московское «Динамо». Но захотят ли болельщики бело-голубых снова видеть этого тренера в клубе?

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Билл Питерс («Автомобилист»)

В «Автомобилисте» едва ли не все проблемы клуба решили списать на слабое судейство в серии с «Авангардом», но нужно смотреть глубже. Питерс, у которого ещё год контракта с екатеринбургской командой, явно не справился с поставленной задачей и сработал слабо. Да, Питерсу было сложно привыкнуть к новым реалиям, но кого это волнует? От «Автомобилиста» с его бюджетом требовалось показать достойный результат, а его болельщики и руководство не увидели. Теперь у «Автомобилиста» два варианта: либо выплачивать канадцу компенсацию за досрочное расторжение соглашения, либо ещё год терпеть такой хоккей. Сложно представить, что этот тренер поставит уральцам хорошую игру.

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Юрий Михайлис («Барыс»)

«Барыс» не смог прыгнуть выше головы. В клубе изначально рисковали, назначая на должность главного тренера человека, ни дня не работавшего главным тренером в КХЛ. После ухода Андрея Скабелки в «Локомотив» команда из Нур-Султана значительно ослабла, в том числе и в тренерском плане. Дальше первого раунда с таким специалистом «барсам» не пройти. Изменения напрашиваются, и они должны последовать. Если, конечно, руководство казахстанского коллектива не признает нынешний результат удовлетворительным. Плюсы Михайлиса для «Барыса» в том, что он местный и низкооплачиваемый специалист.

Андрей Разин («Северсталь»)

Череповчане, учитывая их скромные возможности и небольшой бюджет, достойно выступили в регулярке, заняв шестое место на Западе. После этого практически не было сомнений, что Андрею Разину предложат новый контракт. Так оно и случилось: тренер получил двухлетнее соглашение. В первом раунде «Северсталь» встретилась с московским «Динамо», которому прилично потрепала нервы.

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Крэйг Вудкрофт («Динамо» Минск)

Тот факт, что минчане вышли в плей-офф и навязали там борьбу СКА, уже многих удивил. Вудкрофта много критиковали до старта сезона, но канадец отработал хорошо и заслужил право продолжить трудиться в столице Беларуси. Другой вопрос, каким будет состав «зубров» на следующий сезон? Многих иностранных лидеров наверняка переманят к себе богатые клубы с высокими бюджетами. В «Динамо» нет лимита на легионеров, но придётся искать новых качественных иностранцев.

Лаури Марьямяки («Йокерит»)

«Йокерит» провёл сезон бездарно. Сложилось ощущение, что финны хотели поскорее закончить чемпионат и отправиться в отпуск. Игры «джокеров» постоянно переносились, а регулярные карантины клуба из Хельсинки откровенно утомляли, так как из-за них сбивался календарь. В первом раунде плей-офф финны были разгромлены «Локомотивом», после чего благополучно отправились в отпуск. «Йокерит» ещё в 2019 году объявил о продлении контракта с главным тренером Лаури Марьямяки до конца сезона-2021/2022. Раньше времени Марьямяки не уволят, в Финляндии так не принято.