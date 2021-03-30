Армейская классика в финале Запада и встреча лучших команд Востока. Всё о полуфиналах КХЛ

Скорее всего, за третьим раундом Кубка Гагарина российские вратари будут наблюдать со скамеек запасных. По крайней мере, в начале серий.

Вчера, 29 марта, в седьмом матче серии полуфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги в Западной конференции ЦСКА принимал «Локомотив». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 2:0. Армейцы выиграли серию — 4-3. Эта серия завершила программу второго раунда Кубка Гагарина. Таким образом, полуфинальные пары плей-офф образовали четыре лучших команды по итогам регулярного чемпионата КХЛ.

Перед началом нынешнего сезона было много разговоров на тему влияния жёсткого потолка зарплат на повышение конкуренции в лиге. Однако вряд ли стоило ждать мгновенных результатов. Должно пройти хотя бы два-три года, чтобы положение дел в КХЛ изменилось. К тому же необходимо исправить целый ряд лазеек в действующем регламенте потолка, которые позволяют клубам-олигархам законным путём обходить этот инструмент сдерживания. А пока же остаётся только констатировать, что за два раунда Кубка Гагарина ни одна из нижепосеянных команд не смогла выиграть серию плей-офф.

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В результате в финале Западной конференции мы станем свидетелями противостояния двух армейских команд – ЦСКА и СКА. В свою очередь, за победу в Восточной конференции поборются «Ак Барс» и «Авангард». Третий раунд плей-офф стартует 2 апреля матчем в Москве. На следующий день в бой вступят гранды Востока. «Чемпионат» представляет вашему вниманию превью этих серий.

Западная конференция

ЦСКА (1) – СКА (2)

Начиная с 2015 года лишь однажды в западном финале не состоялось армейского дерби. Это произошло четыре года назад, когда «Локомотив» остановил ЦСКА во втором раунде плей-офф. Во всех остальных случаях армейцы Москвы и Санкт-Петербурга неизменно определяли сильнейшую команду Запада в очной дуэли.

«ЦСКА – СКА – это уже классика. Мы готовы, у нас было время отдохнуть. Ждём хорошую серию, которая будет интересна и нам, и болельщикам. ЦСКА – хорошая команда, лидеры чемпионата, много игроков сборной России. Мастеровитая и духовитая команда, но мы к этому готовы. Победит сильнейший», – полагает нападающий СКА Эмиль Галимов.

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В 2015 году армейское дерби подарило любителям хоккея одну из самых интригующих серий в истории плей-офф. После трёх матчей команда Дмитрия Квартальнова вела в серии – 3-0. И вряд ли хоть кто-то мог представить, что подопечным Вячеслава Быкова удастся сотворить полный камбэк и пробиться в финал Кубка Гагарина. Но это произошло, а автором победной шайбы в седьмом матче стал норвежский форвард СКА Патрик Торесен. Годом спустя Квартальнов взял убедительный реванш у питерских армейцев (4-0), которыми руководил уже Сергей Зубов. Следующие две серии также остались за столичной командой (4-2 в 2018 году и 4-3 в 2019-м).

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Пожалуй, именно ЦСКА видится небольшим фаворитом и на сей раз. В прошлом раунде команда Игоря Никитина вырвала победу у своего стилистического зеркала. Армейцам потребовалось семь матчей, чтобы пройти «Локомотив», но при этом судьба решающей встречи была решена уже к 11-й минуте. Да, болельщики ярославской команды могли надеяться, что их любимцам удастся ликвидировать дефицит в две шайбы, но реальных предпосылок к этому не было. Во втором периоде лишь игра Эдди Паскуале уберегла железнодорожников от более крупного счёта, а в заключительной трети армейцы уже действовали в чистый откат.

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В этом плей-офф ЦСКА не проиграл ни одного матча, в котором команде удалось открыть счёт. Армейцы продолжают демонстрировать убийственную эффективность, практически всегда забивая голы в ключевые моменты матчей. Так произошло в первой встрече в Ярославле, когда «Локомотив» провёл практически идеальную встречу, но Антон Слепышев реализовал первый же момент в овертайме. Так произошло и вчера, когда хозяевам жизненно важно было забить первыми – а они даже перевыполнили задачу, оформив быстрый дуплет.

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На очень высоком уровне играет шведский голкипер ЦСКА Ларс Юханссон, а тройка Максима Шалунова всё чаще напоминает собой звено Михаила Григоренко. Конечно, Константин Окулов пока не дотягивает до уровня Кирилла Капризова, но в условиях снижения общего уровня КХЛ воспитанник новосибирского хоккея, вне всяких сомнений, является одним из самых крутых игроков лиги.

Константин Окулов Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

ЦСКА стал слабее, но его не погубил потолок зарплат. Какими будут «армейцы» в новом сезоне Всё те же фавориты Кубка Гагарина, хоть и в равных условиях с другими топами.

Что может противопоставить ЦСКА коллектив Валерия Брагина? В первую очередь питерские армейцы решили свою главную проблему – они разобрались со своим составом. В ходе всего сезона и серии с минским «Динамо» тренерский штаб СКА хаотично менял всех подряд, создавая путаницу в рядах своей команды. Однако после поражения в первом матче с московским «Динамо» армейцы окончательно поняли, на кого можно делать ставку, и в дальнейшем уже не заметили сопротивления бело-голубых.

В воротах появился шведский голкипер Магнус Хелльберг, которого в ходе регулярки не ругал только ленивый. В силу лимита на легионеров Магнус частенько оставался вообще вне заявки и в результате сыграл всего 21 матч в регулярном чемпионате. Вторым номером начинал Магнус и в плей-офф, но в серии с «Динамо» Хелльберг показал, на кого можно положиться в армейском клубе. 29-летний вратарь провёл четыре матча на великолепном уровне и теперь готов к дуэли со своим соотечественником Юханссоном.

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В прошлой серии запомнился вклад в итоговый результат в исполнении четвёртой тройки нападения СКА. Евгений Тимкин, Артём Швец-Роговой и Владислав Каменев подошли к плей-офф в отличной форме и смогли не только справиться с первым звеном московского «Динамо», но и сами забросили важнейшие шайбы. Возможно, именно на них теперь ляжет основная работа по сдерживанию тройки Шалунова. Хорошо смотрятся Василий Подколзин, Кирилл Марченко и Андрей Кузьменко. Доказал свою значимость для команды и Владимир Ткачёв, от действий которого во многом зависит успех при игре в большинстве. Просто удивительно, что такого мастера нередко умудрялись выводить из состава СКА по ходу сезона. Президент ЦСКА Игорь Есмантович ждёт от армейского дерби спортивной войны. Скорее всего, именно такой характер и будут носить предстоящие матчи.

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Расписание матчей: 2, 4, 6, 8, 10*, 12*, 14* апреля

*в случае необходимости

Восточная конференция

«Ак Барс» (1) – «Авангард» (2)

В сезоне-2017/2018 «Ак Барс» под руководством Зинэтулы Билялетдинова проиграл всего два матча за три серии в своей конференции. Сейчас Дмитрий Квартальнов идёт на улучшение этого достижения. «Ак Барс» подошёл к финалу Восточной конференции в статусе единственной команды КХЛ, не проигравшей ни одного матча в нынешнем розыгрыше плей-офф. И если 4-0 в серии с «Торпедо» никого не удивили, то аналогичный счёт в противостоянии с «Салаватом Юлаевым» удивил даже самого Квартальнова.

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Казанская команда обладает настолько большой глубиной состава, что может спокойно позволить себе держать в запасе самого титулованного игрока КХЛ Даниса Зарипова и канадского защитника Тревора Мёрфи. В последних двух матчах «зелёного дерби» не выходил на лёд и французский форвард Стефан Да Коста, получивший повреждение в столкновении с Владимиром Жарковым. Практически для любой команды лиги потеря нападающего первого звена стала бы огромной проблемой, но Квартальнов произвёл точечные изменения и пошёл побеждать дальше. «Ак Барс» настолько крут, что при игре в меньшинстве умудрился забросить шайб (3) больше, чем пропустить (2).

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«Авангард» прорывался к финалу Востока с гораздо большими трудностями. Побороться пришлось и в серии с «Автомобилистом», и в серии с магнитогорским «Металлургом». В одном из матчей противостояния с «Магниткой» у подопечных Боба Хартли и вовсе случился настоящий срыв – четвёртую встречу они проиграли со счётом 1:7. Эта неудача стала ушатом холодной воды для «ястребов», и следующие два матча они выиграли с общим счётом – 9:1.

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Одной из главных движущих сил «Авангарда» является форвард Рид Буше, установивший в этом сезоне клубный рекорд по результативной серии в чемпионате КХЛ – канадский нападающий набрал очки в 15 последних матчах. Российский форвард Сергей Толчинский входит в третий раунд в статусе лучшего бомбардира плей-офф КХЛ – 12 очков в 11 матчах. А вот опытному Илье Ковальчуку необходимо добавлять – серия с «Магниткой» ему откровенно не удалась.

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Примечательно, что последний раз эти команды в плей-офф пересекались в 2019 году. Тогда в первом раунде розыгрыша Кубка Гагарина «Авангард» при Хартли разложил действующего на тот момента чемпиона КХЛ на мельчайшие молекулы – разгромив соперника со счётом 4-0. Впоследствии «ястребы» добрались до финала плей-офф, где проиграли ЦСКА, а Билялетдинов взял бессрочный отпуск, поставив свою тренерскую карьеру на паузу. До этого «Ак Барс» трижды проходил «Авангард» в кубковых стадиях. Это произошло в 2009, 2015 и 2017 годах. Теперь соперники впервые встретятся на стадии полуфинала КХЛ.

С большой долей вероятности можно предположить, что в первых матчах полуфинальных серий плей-офф не примет участия ни один российский вратарь. Что касается армейского дерби, то там ворота своих команд совершенно точно будут защищать шведские вратари – Юханссон и Хелльберг. Причём Юханссону в случае отсутствия травмы гарантированы все матчи серии. Представить расклад, при котором Александр Шарыченков, может выиграть конкуренцию у шведского вратаря, практически невозможно.

Финал же Восточной конференции, скорее всего, начнут Адам Рейдеборн у «Ак Барса» и Шимон Грубец у «Авангарда». Всё дело в том, что российский голкипер команды из Татарстана Тимур Билялов получил досадное повреждение в серии с «Салаватом» и оставил Рейдеборна без поддержки. Шведский вратарь отлично сыграл в последнем матче «зелёного дерби» и наверняка гарантировал себе место в составе на первую встречу с «Авангардом». К тому же на данный момент у нас нет никакой официальной информации о состоянии здоровья Билялова, ведь в плей-офф такие новости хранятся за семью печатями.

Адам Рейдеборн Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Грубец тащит, Омск в шаге от финала Востока! «Авангард» быстро отомстил за 1:7 Всё решил хет-трик канадского форварда омичей Найта и грубейшая ошибка его соотечественника из «Магнитки» Бека в концовке встречи.

В «Авангарде» чех Грубец и россиянин Игорь Бобков сменяли друг друга на последнем рубеже «ястребов» в течение всей серии с магнитогорским «Металлургом». В последних двух матчах ворота омской команды защищал Шимон – и пропустил всего одну шайбу за 120 минут. Так что на его появление в матче-открытии финала Востока можно смело ставить квартиру. В этой ситуации вызывает интерес – кто будет основным голкипером сборной России на чемпионате мира в Риге, если там не будет игроков из НХЛ. Но это тема уже совсем для другого разговора.

Расписание матчей: 3, 5, 7, 9, 11*, 13*, 15* апреля

*в случае необходимости