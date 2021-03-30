За Кубок Гагарина снова сразятся фавориты. Жёсткий потолок зарплат в КХЛ не работает?

Введение жёсткого потолка зарплат – одна из главных, если не самая главная реформа Континентальной лиги за всю историю её существования. Прошли времена, когда клубы-олигархи сорили деньгами налево и направо, тратя безумные средства на подписание звёздных новичков. Сейчас звёзды КХЛ тоже получают прилично, но тот же Вадим Шипачёв в следующем году вряд ли сможет рассчитывать на зарплату в 120 млн руб. Кроме того, можно сравнить предыдущие и нынешние контракты, например, Сергея Мозякина и Ильи Ковальчука. Разницу почувствуете моментально.
Заметно, что некоторые команды (возьмём тот же СКА) взяли курс на максимальное привлечение в свои ряды молодых талантливых хоккеистов со всей страны. И это здорово, ведь достаточно посмотреть, как играет армейская молодёжь и какой результат приносит. Однако даже несмотря на все предпринятые лигой финансовые изменения финалистами Западной конференции в очередной раз стали ЦСКА и СКА, а Восточной – богатейшие «Ак Барс» и «Авангард». Именно эти четыре команды стали лучшими в своих конференциях по итогам регулярного чемпионата. Именно они и вышли в финалы. Ни одной сенсации мы так и не увидели.
«Жёсткий потолок зарплат будет введён в сезоне-2020/21 и составит 900 млн рублей.
Для стимулирования клубов к развитию молодых игроков КХЛ не будет учитывать в потолке зарплат доходы игроков в возрасте 21 года и моложе», – говорил ровно три года назад тогдашний президент КХЛ Дмитрий Чернышенко.
Далее его последователь – легенда КХЛ Алексей Морозов – делал заявления, что будет всячески отстаивать жёсткий потолок в лиге. Но, похоже, его нужно не просто отстаивать, а постепенно понижать планку потолка и поднимать пол зарплат.
Ещё перед сезоном и «Ак Барс», и СКА, и ЦСКА, и «Авангард» массово урезали контракты своим дорогостоящим игрокам, а с кем-то банально расставались с помощью хитрых обменов. Платёжки были не просто забиты под завязку, а переполнены, поэтому генеральным менеджерам пришлось активно поработать. Достаточно вспомнить, каких щедрых долгосрочных контрактов нараздавал в «Магнитке» её бывший вице-президент Геннадий Величкин. В уральском клубе до сих пор разгребают последствия его работы.
Тому же СКА пришлось расстаться с Наилем Якуповым и Сергеем Плотниковым, ЦСКА отпустил Сергея Толчинского, Алексея Марченко и уехавших в НХЛ Сорокина, Капризова и Григоренко. «Авангард» по ходу сезона избавился от Сергея Шумакова, обменял в «Спартак» Сергея Широкова, лишился дорогостоящих защитников Войнова и Франсона. И это лишь некоторые примеры.
Но даже со снизившимися зарплатами лучшие хоккеисты продолжают выступать за топ-клубы. Можете ли вы представить, что Кубок Гагарина выиграют «Спартак», «Северсталь», «Йокерит» или минское «Динамо»? Вряд ли, хотя в плей-офф все эти команды попали. Чего уж говорить о прозябающих на дне турнирной таблицы «Нефтехимике», рижском «Динамо» или «Амуре». Болельщики этих команд мечтают, чтобы их любимые клубы попали в плей-офф, а про Кубок Гагарина не приходится даже заикаться.
Получается, что неожиданные результаты и сенсационные чемпионы при нынешней системе лиги практически нереальны. С этим, кстати, соглашаются и заслуженные ветераны отечественного хоккея.
Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»
«Дорога к финалу была непростой у обеих армейских команд, так что интрига существовала. Но по факту можем говорить, что потолки зарплат уходят и приходят, а финалисты в конференциях КХЛ всё те же. Это, кстати, касается и Востока», – заявил двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов в интервью Russia-Hockey.
Что здесь можно сказать? Борис Петрович попал в самое яблочко. Получается, что после серьёзного понижения уровня заработных плат в лиге ничего не поменялось. В таком случае зарплаты топовых игроков можно смело оставлять на уровне 50-60 млн руб. за сезон (кому-то и вовсе делая более скромные контракты), а хоккеистам низовых звеньев платить вдвое или втрое меньше. Пока же в КХЛ всё слишком ожидаемо и предсказуемо.
- 30 марта 2021
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