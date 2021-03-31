«Боб-вор-ский». Вратарь «Флориды» без клюшки отразил три броска подряд в упор!

Ещё рано говорить, что Сергей Бобровский окончательно вернул свою игру уровня «бог», но он уже разогревается. В этом году и команда перед ним выглядит несравненно лучше, чем годом ранее, и груз ответственности чуть ниже за счёт того, что его всегда готов подстраховать (и успешно это делает) сменщик Крис Дриджер.

Бобровский — самый дорогой запасной вратарь в истории. А «Флорида» — лучшая команда НХЛ Если дело так пойдёт и дальше, контракт Бобровского могут выкупить, как это было с Ильёй Брызгаловым.

Победы уже есть, статистика – чуть лучше, чем год назад. А главное, гораздо меньше поводов для переживаний. Раньше на россиянина смотрели, как на спасителя, который должен в одиночку вытаскивать матчи, а когда этого не происходило, на него обрушивалась лавина критики. Теперь же «Флорида» является одним из лидеров НХЛ и борется за первое место не только в своём дивизионе, но и в общей турнирной таблице, ничем не уступая «Тампе», «Вашингтону», «Колорадо» или «Вегасу».

Даже травмы ключевых игроков не способны расстроить «пантер». Нет Александра Баркова, сломался Патрик Хёрнквист, получил ужасную травму Аарон Экблад, сегодня не смог закончить игру Энтони Дюклер? Не проблема. «Нам надо преодолеть эти трудности, сплотиться и быть сильными. Сегодня ребята снова проделали отличную работу. Мы здорово начали игру, повели 3:1, потом проявили хладнокровие и довели игру до победы. Отличная победа, мы продолжаем совершенствоваться», — сказал Бобровский.

«Флорида» показала мощный старт, обескуражив «Детройт» первым голом уже на 17-й секунде матча, а в середине периода забросив ещё дважды в течение минуты. Бобровский остановил все 10 выстрелов по своим воротам, а во втором периоде ему пришлось серьёзно попотеть, но он справился с 17 из 18 бросков, пропустив только при игре в меньшинстве.

Картер Вераге первым позаботился о том, чтобы остудить пыл «Детройта» на камбэк, проехавшись за воротами и по-бобровски заведя шайбу в сетку мимо Томаса Грайсса. Затем вступил в дело россиянин, в концовке второго отрезка он обокрал Адама Эрне, который три раза подряд бросал в упор – Бобровский отбросил в сторону клюшку и работал щитком, как заведённый. На официальном сайте «Флориды» этот момент назвали кратко и понятно: «Боб-вор-ский».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Боб был блистателен на протяжении всего матча. Делал важнейшие сейвы, в том числе в меньшинстве», — заявил главный тренер Джоэль Кенневилль.

«Бобровский великолепен, он делает впечатляющие спасения. Кажется, что он крадёт у соперников гол в каждой игре», — отметил Вераге.

«Я пытался следить за шайбой, до меня она не долетела, потом я увидел, что она лежит прямо посередине. Это были сейвы отчаяния, но я рад, что мне удалось их сделать», — сказал Бобровский, ставший второй звездой матча.

Статистика Сергея Бобровского в сезоне НХЛ-2020/2021

Это было не единственное его ключевое спасение, но, пожалуй, самое яркое. А главное – мы всё чаще начинаем видеть в Бобровском того вратаря, который когда-то выигрывал «Везина Трофи», а в плей-офф останавливал мощнейшую «Тампу». Теперь главное, добиться стабильности.