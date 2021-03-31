«Адмирал» вернётся в КХЛ, если погасит все долги. Главные итоги совета директоров лиги

Сегодня в Москве в Музее хоккея состоялся совет директоров КХЛ, на котором был определён состав участников лиги на следующий сезон. Кроме того, участники заседания подняли и обсудили многие другие насущные вопросы. После завершения мероприятия на вопросы журналистов ответил президент лиги Алексей Морозов.

«Адмирал» сыграет в следующем сезоне КХЛ при условии погашения долгов за сезон-2017/2018

Итак, в сезоне-2021/2022 примут участие 24 клуба. При этом «Адмирал» сыграет в следующем сезоне КХЛ при условии погашения долгов за сезон-2017/2018.

Первая хоккейная жертва коронавируса. «Адмирал» останется без денег на КХЛ? Или вообще прекратит существование? «Моряков» отодвинули от бюджетных денег, и пока непонятно, найдутся ли другие источники финансирования.

«Что касается «Адмирала», то долги есть. Сегодня было дополнительное условие. Все члены совета директоров за него проголосовали. На 21 марта 2018 долг составлял 146 млн руб, сейчас долг составляет 56 млн руб. Сегодня было принято решение предоставить «Адмиралу» отсрочку до 31 июля 2021 года. Если долги не погасят, клуб не допустят до участия в чемпионате.

«Конечно, мы будем учитывать разные варианты календаря, учитывая ситуацию с «Адмиралом». Мы будем работать в разных направлениях и держать в голове разные варианты. Мы только разрабатываем структуру. Приблизительную структуру календаря мы для себя составили. ФХР должна её согласовать», — заявил Морозов.

«Куньлунь» в Мытищах и «Спартак» в «Мегаспорте»

«24 клуба сыграют в турнире, все предоставили финансовые гарантии. Команда «Куньлунь» будет базироваться в Мытищах, «Спартак» переезжает с «ЦСКА-Арены» и ведёт переговоры с Москвой для проведения матчей на «Мегаспорте».

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Потолок зарплат и бонусы

«Скорее всего, «Торпедо», переместится в Западную конференцию. Мы проработаем этот вариант. Будем согласовывать с ФХР.

В плей-офф не случилось ни одной сенсации? Конечно, вы бы хотели увидеть новые клубы в финалах конференций. Но СКА и ЦСКА годами всё нарабатывали, и у них есть хорошие игроки. Во втором раунде эти клубы никогда не играли семь матчей. «Локомотиву» одного шага не хватило для победы.

Потолок и пол должны работать в долгую стратегию. В прошлом сезоне случилось много интересных переходов, когда клубы расставались со своими игроками. Думаю, такие переходы будут и в этом сезоне. Бонусы за топ-4? Когда вводился потолок, мы оставили клубам возможность получать хорошие бонусы. Это есть в регламенте, это разрешено делать любому клубу. Каждый клуб может заключить с игроком подобный контракт».

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Слухи про возвращение «Атланта» и ситуация с «Куньлунем»

«По возможному возвращению «Атланта» в КХЛ сегодня не было никакого разговора. Ни слова не было сказано о том, кто может стоять за возрождением этого клуба. Что касается «Куньлуня», то такой вот сезон получился – им некуда было деваться. У нас и «Йокерит» проводил домашние матчи плей-офф в России. А границы Китая сейчас тоже закрыты.

Они хотят играть и готовиться к Олимпиаде, поэтому они и в следующем сезоне планируют играть в России. Им это выгодно с экономической точки зрения – проще добираться к соперникам, да и другой часовой пояс».

Заседание Совета директоров КХЛ Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

О взаимоотношениях СКА и «Сочи»

«ХК «Сочи» за последние годы превратился непонятно во что и курируется СКА? Мы всё видим и анализируем. Два года назад было поручение совету КХЛ директоров проработать аренду игроков. Мы в этом году проводили рабочую группу, в апреле всё будет вынесено на голосование совета директоров.

Думаю, эта программа аренды игроков поможет, чтобы не было, как вы говорите, определённых взаимоотношений между клубами. Но юридически эта два разных юрлица, у клубов разные спонсоры, тут мы не можем повлиять».

«Салават Юлаев» погасил все долги перед лигой

«Салават Юлаев» полностью погасил все свои долги перед КХЛ касаемо налога на роскошь за прошлый сезон, с ЦСКА ведётся работа. Мы с руководством армейцев договорились, что всё будет сделано и все долги будут погашены».