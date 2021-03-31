Нужно ли «Динамо» удерживать Шипачёва? Расклад по трансферам для проигравших в плей-офф

В плей-офф Кубка Гагарина осталось всего четыре команды, которым в апреле предстоит разыграть главный трофей КХЛ. Остальные 12 участников кубковой весны уже вступили в межсезонье, а значит самое время предоставить первые трансферные расклады по этим клубам. Рынок откроется только 1 мая, но уже сейчас можно посмотреть, кто точно остаётся в командах, а кто приобретает статус свободного агента, и попытаться проанализировать селекционные задачи клубов. Начинаем с Западной конференции.

«Динамо» (Москва)

Важные игроки на контрактах: Иван Бочаров (в), Андрей Миронов (з), Андрей Сергеев (з), Даниил Тарасов (н), Дмитрий Яшкин (н)



Важные неограниченно свободные агенты (НСА): Александр Ерёменко (в), Юусо Хиетанен (з), Оскар Линдберг (н), Вадим Шипачёв (н), Дмитрий Кагарлицкий (н)



Важные ограниченно свободные агенты (ОСА): Артём Волков (з), Егор Зайцев (д), Владислав Ефремов (н)



Трансферные задачи: главное для «Динамо» сейчас — определится с главным тренером (почти наверняка это будет не Владимир Крикунов) и со стратегией комплектования клуба, которая, очевидно, будет зависеть и от выбора наставника. Снова заваливать деньгами Шипачёва с Кагарлицким и уповать весь сезон на одно звено? Или уходить от гигантских зарплат, размазывать бюджет по всем тройкам и делать ставку на сбалансированный состав?

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Надо помнить, что у «Динамо» ещё год будет действовать соглашение с Дмитрием Яшкиным (оклад чеха даже увеличится на 20 млн.), и под него более чем логично оставлять Вадима Шипачёва. Но на каких условиях? Снова тратить на российского центрфорварда около 100 млн — это опять вгонять клуб в зависимость от двух игроков, то есть повторять пройденное в этом сезоне. А меньшее предложение в КХЛ могут и перебить. По слухам, на Шипачёва нацеливается «Автомобилист», которого, видимо, последние сезоны совершенно ничему не научили.



В отношении своих лидеров «Динамо» нужно как можно быстрее найти золотую середину, и бросить все силы на латание других дыр. Например, поиск качественных легионеров и решение вратарского вопроса. Из голкиперов контракт у бело-голубых есть только с Бочаровым, Ерёменко вот-вот пойдёт пятый десяток, а Эмиль Гарипов откровенно разочаровал. Также в «Динамо» должны понять, что делать с постаревшим и сдавшим Хиетаненом, тем же Линдбергом, Кагарлицким и уделить большее внимание своим ограниченно свободным агентам. Молодёжь у бело-голубых замечательная, вот только развивать её в клубе не торопятся.

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«Локомотив»

Важные игроки на контрактах: Георгий Иванов (н), Артур Каюмов (н), Павел Красковский (н), Алексей Марченко (з), Эдди Паскуале (в), Андре Петерссон (н),



Важные НСА: Атте Охтамаа (з), Теэму Пулккинен (н), Владимир Ткачёв (н)



Важные ОСА: Илья Коновалов (в), Никита Черепанов (з), Рушан Рафиков (з), Денис Алексеев (н), Артём Ильенко (н),



Трансферные задачи: у «Локомотива» на следующий сезон останется большая часть костяка, который через год должен будет улучшить результат нынешнего плей-офф. У ярославцев немало игроков с заканчивающимися контрактами, но почти все они — воспитанники системы клуба и ограниченно свободные агенты, поэтому договориться с Рафиковым или Алексеевым железнодорожникам наверняка будет не так уж и сложно. Если, конечно, кто-то из них не засобирается в НХЛ.



Что касается игроков постарше, то «Локомотиву» надо серьёзно подумать над кандидатурой Владимира Ткачёва и легионерами. Капитан ярославцев порой играл ярко, но уж очень нестабильно, а некоторые иностранцы в той или иной степени подвели в плей-офф. С Антоном Ландером (0 очков за два плей-офф) точно следует расстаться, на место 33-летнего Охтамаа можно найти дефа помоложе и с навыками плеймейкера, Теэму Пулккинен, несмотря на свой очевидный снайперский талант, тоже оставил неоднозначное впечатление.

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«Йокерит»

Важные игроки на контрактах: Ессе Йоэнсуу (н), Джон Норман (н), Ииро Пакаринен (н), Давид Скленичка (з), Джордан Шрёдер (н), Андерс Линдбек (в), Алекс Грант (з), Якуб Крейчик (з), Маркус Хянникяйнен (н), Брайан О'Нилл (н)



Важные НСА: Виктор Лёв (з), Петер Регин (н)



Важные ОСА: Саку Мяэналанен (н)



Трансферные задачи: Состав «Йокерита» на следующий сезон вырисовывается уже сейчас, у «шутов» много ключевых игроков на контрактах. Но точечная селекция финнам, конечно, предстоит. Нужно озаботиться поиском сменщика Андерсу Линдбеку (Калниньш уже покинул клуб), продлением грамотного защитника Виктора Лёва и прогрессирующего форварда Саку Мяэналанена.



Также «Йокериту» нужно решить, стоит ли продлевать контракты с рядом ветеранов: Сами Лепистё, Антти Пильстрём, Петер Регин, Вели-Матти Савинайнен. Возможно, вместо кого-то из них стоит поискать на просторах европейских чемпионатов более молодых хоккеистов.

«Северсталь»

Важные игроки на контрактах: Владислав Подъяпольский (в), Даниил Вовченко (н), Кирилл Адамчук (з), Игорь Гераськин (н), Никита Гуслистов (н), Адам Лишка (н), Егор Морозов (н)



Важные НСА: Кирилл Капустин (н), Якоб Берглунд (н),



Важные ОСА: Вадим Кудако (з), Владислав Кодола (н), Александр Петунин (н)



Трансферные задачи: главное для «Северстали» в это межсезонье — сохранить как можно больше своих ограниченно свободных агентов. И Андрей Разин уже начал решать эту задачу: продлены контракты с Подъяпольским, Гераськиным и Лишкой. Впереди разговоры о будущем с Кудако, Кодолой и лучшим бомбардиром клуба Петуниным — все эти игроки очень важны для череповчан.



Очевидно, в межсезонье «Северстали» нужно поработать и над усилением легионерских позиций. Вынося за скобки молодого Лишку, можно сказать, что из всех опытных иностранцев неплохо себя показал только Якоб Берглунд, взятый на флажке перед дедлайном. Но с ним, как и с Абдулом, уже расстались, да и остальных удерживать нет большого смысла. Но очень важно угадать с заменой.

Андрей Разин рассказал о контрактной судьбе легионеров «Северстали»

«Динамо» (Минск)

Важные игроки на контрактах: Адам Альмквист (з), Владислав Ерёменко (з)



Важные НСА: Доминик Фурх (в), Роб Клинкхаммер (н), Брэндон Козун (н), Райан Спунер (н), Шэйн Принс (н)



Важные ОСА: Бреннан Менелл (з), Илья Соловьёв (з), Степан Фальковский (з), Зак Митчелл (н), Павел Варфоломеев (н)

Трансферные задачи: Гендиректор «зубров» Игорь Шуневич заявил о цели сохранить порядка 70% состава, но сделать это «Динамо» будет очень тяжело. На действующих контрактах — считанное количество игроков, среди них только один опытный хоккеист Адам Альмквист. На иностранных лидеров нападения минчан уже облизываются российские клубы, и вряд ли белорусы смогут финансово побороться за Принса, Спунера, Козуна при наличии к ним реального интереса со стороны.



Впрочем, оставить Фурха и Клинкхаммера — вполне реально, Менелл и Митчелл — ограниченно свободные агенты, а других легионеров можно будет заменить с помощью грамотной работы на рынке. Смогут ли белорусы её провести? От ответа на этот вопрос всё и зависит.



Понятно, что успех «Динамо» невозможен без иностранцев, но «зубрам» важно обратить внимание и на доморощенные кадры. Например, в этом сезоне здорово себя проявили Ерёменко, Соловьёв, Фальковский, и с последними двумя точно нужно продлевать трудовые отношения.

«Спартак»

Важные игроки на контрактах: Мартин Бакош (н), Дмитрий Вишневский (з), Яков Рылов (з), Сергей Широков (н), Илья Талалуев (н), Максим Цыплаков (н),



Важные НСА: Юлиус Гудачек (в), Йори Лехтеря (н), Лукаш Радил (н)



Важные ОСА: Эмиль Юсе (з), Артём Фёдоров (н)



Трансферные задачи: нынешний состав «Спартака» был сформирован во многом под Олега Знарка, который любит работать с проверенными и возрастными ребятами, так что после прихода нового наставника красно-белых, скорее всего, ждёт кадровая революция. Возможно, расставаться будут не только с теми, у кого кончился контракт, но и с хоккеистами на действующих соглашениях, если они не подойдут под новую концепцию трансферной работы.

Знарок не поднял «Спартак». Большой тренер бесславно уходит из великого клуба За два года красно-белые не выиграли ни одной серии плей-офф, а магия имени Знарка была окончательно развенчана.

Но при любом тренере «Спартаку» не должны помешать такие ребята, как Артём Фёдоров, Илья Талалуев, Максим Цыплаков, лидерами себя показали Йори Лехтеря и Сергей Широков, неплохое впечатление произвёл Эмиль Юсе.



В целом, красно-белым точно нужно решить вратарский вопрос (замена Гудачека напрашивается), значительно омолодить состав и грамотно подобрать легионеров. О каком-то более конкретном векторе селекции до назначения нового главного тренера и первых шагов новой менеджерской команды говорить вряд ли стоит.