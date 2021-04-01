Овечкин и Панарин разрывали, но круче всех был Бучневич. Российские звёзды месяца в НХЛ

«Чемпионат» и русскоязычная версия сайта НХЛ представляет трёх звёзд прошедшего месяца среди российских игроков. В марте ярче других себя проявили нападающие «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич и Артемий Панарин, а также капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.

Первая звезда – Павел Бучневич («Рейнджерс»)

25-летний уроженец Череповца набирал очки в 11 играх месяца из 15, а 17 марта провёл свой самый результативный матч в карьере — с «Филадельфией» (9:0) — в котором забросил две шайбы и сделал две передачи при показателе полезности «+5».

Нападающий «Рейнджерс» стал лучшим бомбардиром месяца и вторым снайпером среди россиян, набрав 19 очков в 15 матчах. Более того, в этом сезоне он превратился в ключевого двустороннего форварда команды и незаменимого игрока бригады меньшинства. В прошедшем месяце отметился первой и второй шайбами в карьере в формате «четыре на пять», а по показателю полезности в марте занял второе место среди россиян (+11).

Нападающий дорос до звания настоящего лидера и самого стабильного игрока команды, на которого можно рассчитывать в любой ситуации. «Все знают свои роли, наше звено практически не меняется, поэтому легко найти химию, читать действия друг друга», — говорит Бучневич, который чаще всего выходит в первом звене вместе с Зибанеджадом и Крайдером.

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Вторая звезда – Александр Овечкин («Вашингтон»)

Капитан «Вашингтона» в марте пустился в погоню за лидерами снайперской гонки НХЛ, наколотив 11 шайб в 14 матчах. Это позволило ему стать лидером среди россиян по количеству голов в месяце, а также выйти на шестое место в списке лучших голеадоров в истории НХЛ, обойдя очередную легенду лиги Фила Эспозито.

«Вашингтон» не проиграл ни одного матча месяц, если Овечкин забрасывал хотя бы одну шайбу, и продолжает удерживать первое место в Восточном дивизионе. Даже в 35 лет капитан «столичных» не сбавляет темпа – он вышел на первое место по шайбам в среднем за матч среди игроков, забросивших не менее 700 голов за карьеру, и на четвёртое место по количеству игр с более чем одним голом.

«Он знает, как у него обстоят дела со статистикой, на сколько шайб он отстаёт от игрока. И ему об этом постоянно напоминают. Если Алекс хочет кого-то догнать, он это делает. Поэтому он и стал настоящим снайпером и выдающимся хоккеистом. Мы видели, как он год за годом это делает. И это просто впечатляет. Смотреть за тем, как он забивает и играет в каждом матче, очень интересно. Как товарищ по команде, вы просто наслаждаетесь каждым моментом», — говорит его давний партнёр по команде Никлас Бекстрём.

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Третья звезда – Артемий Панарин («Рейнджерс»)

29-летний уроженец Коркино включился в игру только с середины месяца после вынужденного простоя, не связанного с состоянием здоровья, но, вернувшись в состав «Рейнджерс», не показал ни намёка на «заржавелость» и сразу же вдохнул в команду новые силы.

Панарин набирал очки в семи из 10 матчей месяца, особенно ему удались игры с «Филадельфией» 15 марта, «Баффало» 22 марта и «Вашингтоном» 30 марта, в которых он заработал по три результативных балла. Среди россиян он стал лучшим игроком марта по очкам в среднем за игру (1,4), третьим – по показателю полезности (+10) и вторым нападающим по среднему игровому времени (19.50) после Овечкина. Артемий уже догнал Бучневича и теперь делит с ним лидерство в списке лучших российских бомбардиров сезона. «Рейнджерс» продолжают бороться за плей-офф, в том числе благодаря вдохновенной игре россиянина.

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«Когда Панарин вернулся, наша игра обрела совсем иную динамику. «Его нельзя заменить» — это штамп, но про Панарина иначе не скажешь. Можно сказать, что он запустил всю нашу атаку, все четыре звена. Каждый может забить. И при этом мы стали лучше, ответственнее действовать в защите. Все поняли: чем бережнее мы относимся к шайбе, тем меньше нам приходится обороняться», — объясняет Мика Зибанеджад.